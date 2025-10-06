Kojagiri Purnima 2025 wishes, quotes, messages, and images in Marathi, Hindi and English Kojagiri Purnima 2025 celebrates Goddess Lakshmi’s blessings. Check date, puja time, Marathi and Hindi wishes, quotes, and festive images.

Kojagiri Purnima 2025, also known as Sharad Purnima or Kaumudi Purnima, will be celebrated on October 6, 2025. According to Skanda Purana, observing Kojagara Vrat brings wealth, prosperity, good health, and happiness not only in this birth but also in future lives. This full moon is also called Kaumudi Purnima, signifying the moon’s radiant grace.

On this sacred night, devotees stay awake in devotion as it is believed that the Goddess descends to Earth to bless those who remain awake with prosperity and peace.

Celebrated with joy in Maharashtra, Bengal, Odisha, and Assam, Kojagiri Purnima is also a festival of moonlight and gratitude. Families prepare kheer, place it under the moon’s divine rays, and later offer it to Goddess Lakshmi as prasadam.

This night of devotion, beauty, and blessings is a time to share Kojagiri Purnima wishes, quotes, messages, and images that radiate the same glow as the full moon itself.

Kojagiri Purnima 2025 Date and Time

Festival Date: Monday, 6 October 2025

Monday, 6 October 2025 Purnima Tithi Begins: 12:23 pm on 6 October 2025

12:23 pm on 6 October 2025 Purnima Tithi Ends: 9:16 am on 7 October 2025

9:16 am on 7 October 2025 Kojagara Puja Nishita Time: 12:02 am to 12:51 am

12:02 am to 12:51 am Moonrise Time: 5:47 pm

5:47 pm Duration: 49 minutes

Kojagiri Purnima Wishes

May Goddess Lakshmi bless your home with peace and prosperity this Kojagiri Purnima. Wishing you moonlight happiness and endless blessings on Kojagiri Purnima 2025. May the bright moonlight of Kojagiri fill your life with serenity and joy. On this holy night, may your prayers reach the Goddess and your dreams find wings. Happy Kojagiri Purnima! May your family be blessed with harmony and fortune. Let this full moon bring you peace, abundance, and eternal happiness. May your heart shine as brightly as the Kojagiri moon tonight. Celebrate this divine night with gratitude and devotion. Wishing you and your loved ones a peaceful Kojagiri night filled with blessings. Happy Kojagiri Purnima! May Goddess Lakshmi grant you good fortune and joy.

Kojagiri Purnima Shubhechha in Marathi

Kojagiri cha chandrayukt ratri tumcha jeevan shantine bharun jao! Lakshmi mata tumchyavar krupa karu de! Happy Kojagiri Purnima! Sharad purnimechya shubhechha! Tumchya aayushyat dhan, sukh ani shanti yeo. Kojagiri ratri cha chand tumchya gharat sampannata gheun yeo. Tumchya jagrani ratri Lakshmi mata tumchyavar krupa karu de. Kojagiri Purnimechya hardik shubhechha! Tumchya kheerit chandrachya kiranancha amrit bharun jao. Sharad Purnimechya pavitra ratri tumhala anand ani shanti. Lakshmi pujechya ya divashi tumchyavar sukh samruddhi yeo. Happy Kojagiri! Chandrapramane tumche jeevan ujwal ho.

Kojagiri Wishes in Marathi

Kojagiri cha chandraprakash tumchya jeevanala ujwal karu de. Sharad purnimechya ratri Lakshmi mata tumchyavar krupadrishti thevo. Tumchya gharat dhan ani shanti bharun yeo. Kojagiri cha utsav tumhala anant anand devo. Chandrapramane tumche jeevan chamkav. Tumchyavar Lakshmi matachi krupa sada rahu de. Happy Kojagiri! Tumchya jeevanala chandrapramane shobh yeo. Kojagiri ratri chi kheer tumhala sukh samruddhi de. Sharad Purnimechya hardik shubhechha! Tumchyavar sukh ani anandacha varsha ho.

Kojagiri Purnima Wishes in Hindi

Sharad Purnima ki subhkamnayein! Maa Lakshmi aapke ghar khushiyaan laayein. Kojagiri ki pavitra raat mein aapko dhan aur samriddhi mile. Chandni raat maa Lakshmi ki kripa se roshan ho. Sharad Purnima par sabke jeevan mein sukh-shanti aaye. Maa Lakshmi aapke ghar mein sadhaiv vaas karein. Sharad Purnima ki raat khushhaal aur shubh ho. Aapke jeevan mein chandani ki tarah prakash bane rahe. Is raat maa Lakshmi sabke dukh dur karein. Happy Kojagiri Purnima! Aapke sapne poore hon. Maa Lakshmi sab par apni kripa banaye rakhein.

Kojagiri Purnima Message

The full moon of Kojagiri brings hope, light, and blessings — embrace them with gratitude. Stay awake in devotion tonight — Goddess Lakshmi watches over those who do. May the moonlight heal your heart and illuminate your path. Kojagiri reminds us that patience and prayer invite divine grace. This night, let peace fill your soul and love light your home. May Lakshmi Maa’s presence fill your life with abundance and joy. Kojagiri Purnima teaches us that faith brings fulfilment. The full moon of Ashwin radiates blessings for those who believe. Celebrate prosperity, purity, and peace this Kojagiri night. Goddess Lakshmi’s blessings are upon those who remain awake in faith.

Kojagiri Purnima Marathi Message

Sharad purnimechya ratri jagran kara ani Lakshmi matachi krupa milva. Ya pavitra ratri tumchya gharat sukh samruddhi yeo. Kojagiri cha chand tumchya aayushyat anand bharu de. Tumchyavar sada Lakshmi matachi krupa rahu de. Kojagiri cha utsav tumhala pavitrata ani shanti devo. Ratri bhar jagran kara ani devi cha ashirvad ghya. Sharad purnimechya ya ratri tumchya jeevanala navi shobh yeo. Kojagiri cha chand tumchya kheerit amrit bharu de. Ya purnimechya ratri tumchya gharat dhan ani sukh yeo. Kojagiri cha utsav tumchyavar anant krupa barsavo.

Kojagiri Purnima Quotes in Marathi

“Chandanyat bhijlele swapna, ani Lakshmichi krupa tumchya pathi rahu de.” “Sharad Purnimechya ratri cha chand, sukh samruddhi gheun yeto.” “Jagrut raha, karan ya ratri devi khud yaete aashirvad denyas.” “Sharad purnima mhanje ujwalata ani pavitratecha utsav.” “Lakshmi cha ashirvad tyanchyavar padto je jagran karatat.” “Kojagiri cha chand ani kheer donhi amritsaman.” “Chandrama jaisa shitalta tumchya jeevanala bhare.” “Sharad purnimechya ratri tumcha man shantine bharun jao.” “Lakshmi cha ashirvad tumchya gharat sada rahu de.” “Happy Kojagiri! Tumchya jeevanala chandrapramane chamak yeo.”

Kojagiri Purnima Images in Marathi

Celebrate the night of abundance with these beautiful Kojagiri Purnima 2025 images, Marathi shubhechha photos, and festive wishes to share with friends and family.

Kojagiri Purnima 2025 is a divine reminder of Lakshmi’s grace, prosperity, and purity. On this sacred night, devotees stay awake, chant prayers, and offer kheer under the moonlight.

May your night be filled with divine blessings and moonlit serenity.