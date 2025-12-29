Advertisement
  4. Griha Pravesh Muhurat 2026: Auspicious housewarming dates and timings

Planning a housewarming in 2026? Here’s a complete list of auspicious Griha Pravesh muhurat dates and timings to bring peace, prosperity and positive energy.

New Delhi:

Housewarming is seen as a very fortunate rite in Sanatan Dharma. It's thought that moving into a new house during a fortunate moment brings success, happiness, and serenity. The home is also full of positive energy.

If you are planning to move into a new home in the new year, in this article, you can find the auspicious times for house warming in 2026. 

Griha Pravesh Muhurat in 2026

Date Start Time End Time
February 19, 2026, Thursday 08:52 PM 06:56 AM (next day)
February 20, 2026, Friday 06:55 AM 02:40 PM
February 21, 2026, Saturday 01:03 PM 07:07 PM
February 26, 2026, Thursday 06:49 AM 12:12 PM
March 04, 2026, Wednesday 07:39:41 AM 06:43:46 AM (next day)
March 6, 2026, Friday 09:30 AM 05:56 PM
March 14, 2026, Saturday 06:32 AM 04:49 AM (next day)
May 4, 2026, Monday 05:38 AM 09:58 AM
May 8, 2026, Friday 12:25 PM 09:20 PM
May 13, 2026, Wednesday 05:31 AM 01:33 PM
May 14, 2026, Thursday 11:23 AM 10:34 PM
June 24, 2026, Wednesday 05:24 AM 01:59 PM
June 27, 2026, Saturday 05:25 AM 10:12 PM
July 01, 2026, Wednesday 06:52 AM 05:26 AM (next day)
July 02, 2026, Thursday 05:26 AM 09:281 AM
July 6, 2026, Monday 04:08 PM 05:28 AM (next day)
November 11, 2026, Wednesday 06:40 AM 11:38 AM
November 20, 2026, Friday 06:57 AM 06:47 AM (Next day)
November 25, 2026, Wednesday 06:51 AM 06:51 AM (next day)
November 26, 2026, Thursday 06:52 AM 05:48 PM
December 4, 2026, Friday 10:23 AM 11:46 PM
December 12, 2026, Saturday 07:03 AM 02:08 PM
December 19, 2026, Saturday 07:08 AM 03:58 PM
December 30, 2026, Wednesday 07:13 AM 12:38 PM

So, if you are planning to buy a new home or if you are planning to move into a new place, then mark these dates. 

