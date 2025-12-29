Griha Pravesh Muhurat 2026: Auspicious housewarming dates and timings

Housewarming is seen as a very fortunate rite in Sanatan Dharma. It's thought that moving into a new house during a fortunate moment brings success, happiness, and serenity. The home is also full of positive energy.
If you are planning to move into a new home in the new year, in this article, you can find the auspicious times for house warming in 2026.
Griha Pravesh Muhurat in 2026
|Date
|Start Time
|End Time
|February 19, 2026, Thursday
|08:52 PM
|06:56 AM (next day)
|February 20, 2026, Friday
|06:55 AM
|02:40 PM
|February 21, 2026, Saturday
|01:03 PM
|07:07 PM
|February 26, 2026, Thursday
|06:49 AM
|12:12 PM
|March 04, 2026, Wednesday
|07:39:41 AM
|06:43:46 AM (next day)
|March 6, 2026, Friday
|09:30 AM
|05:56 PM
|March 14, 2026, Saturday
|06:32 AM
|04:49 AM (next day)
|May 4, 2026, Monday
|05:38 AM
|09:58 AM
|May 8, 2026, Friday
|12:25 PM
|09:20 PM
|May 13, 2026, Wednesday
|05:31 AM
|01:33 PM
|May 14, 2026, Thursday
|11:23 AM
|10:34 PM
|June 24, 2026, Wednesday
|05:24 AM
|01:59 PM
|June 27, 2026, Saturday
|05:25 AM
|10:12 PM
|July 01, 2026, Wednesday
|06:52 AM
|05:26 AM (next day)
|July 02, 2026, Thursday
|05:26 AM
|09:281 AM
|July 6, 2026, Monday
|04:08 PM
|05:28 AM (next day)
|November 11, 2026, Wednesday
|06:40 AM
|11:38 AM
|November 20, 2026, Friday
|06:57 AM
|06:47 AM (Next day)
|November 25, 2026, Wednesday
|06:51 AM
|06:51 AM (next day)
|November 26, 2026, Thursday
|06:52 AM
|05:48 PM
|December 4, 2026, Friday
|10:23 AM
|11:46 PM
|December 12, 2026, Saturday
|07:03 AM
|02:08 PM
|December 19, 2026, Saturday
|07:08 AM
|03:58 PM
|December 30, 2026, Wednesday
|07:13 AM
|12:38 PM
So, if you are planning to buy a new home or if you are planning to move into a new place, then mark these dates.