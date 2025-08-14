Independence Day 2025 quotes in Hindi, English and more languages to share on 15 August

Independence Day is celebrated every year on August 15, marking the day India gained freedom from colonial rule in 1947. This year, we celebrate the 79th Independence Day with pride and gratitude for the sacrifices of our freedom fighters.
People across the country participate in flag-hoisting ceremonies, cultural programmes, and parades. Many also share inspiring quotes with their loved ones to express patriotism and unity. Whether you’re looking for Hindi, English, or regional language quotes, here’s a carefully curated list for you.
Independence Day quotes in Hindi
- "Desh ke liye jaan dena sabse bada balidan hai."
- "Azadi humari pehchaan hai, ise kabhi na khona."
- "Tirange ki shaan humesha bani rahe."
- "Desh prem sabse bada dharm hai."
- "Azadi ke liye kurbani sabse badi sewa hai."
- "Apna Bharat, apna gaurav."
- "Watan ke liye jeena marna hamara farz hai."
- "Har Hindustani ke dil mein tiranga basna chahiye."
- "Desh ki shakti uske naujawan hain."
- "Bharat maa ke liye kuch bhi kurbaan."
- "Azadi ke rang mein rang jao."
- "Tirange ki raksha hum sab ka kartavya hai."
- "Desh ke liye kaam karo, naam roshan karo."
- "Watan ki mitti se pyar karo."
- "Desh ke hit mein ek ho jao."
- "Bharat ekta ka pratik hai."
- "Azadi ke liye humesha satark raho."
- "Har deshbhakt ka sapna – swatantra Bharat."
- "Desh ke liye humesha taiyar raho."
- "Tirange ke liye dil se salam."
Independence Day quotes in English
- "Freedom is our identity, never let it fade."
- "Salute the tricolour, salute the nation."
- "Unity is our biggest strength."
- "Freedom is earned through sacrifice."
- "India is not just a country, it’s an emotion."
- "Our flag, our pride, our soul."
- "Celebrate freedom, cherish unity."
- "Sacrifice today for a better tomorrow."
- "Proud to be an Indian."
- "India’s diversity is its beauty."
- "Freedom lives in every heartbeat."
- "Tricolour is the soul of our nation."
- "Independence is a gift, protect it."
- "Respect those who gave us freedom."
- "India – land of courage and dreams."
- "Live with pride, die with honour."
- "Freedom is our responsibility."
- "In unity we find strength."
- "Freedom shines when we stay united."
- "Salute to our heroes of freedom."
15 August Independence Day quotes
- "15 August humare liye ek itihaasik din hai."
- "Celebrate 15 August with pride and joy."
- "15 August ka din humari azadi ki yaad hai."
- "Har 15 August humein ekta ka sandesh deta hai."
- "Raise the flag high this 15 August."
- "15 August – the day India stood tall."
- "Is 15 August ko ek nayi shuruaat banao."
- "15 August brings hope and pride together."
- "Celebrate the spirit of freedom this 15 August."
- "15 August – a festival of unity."
- "Azadi ka utsav hai 15 August."
- "15 August inspires every Indian."
- "15 August ko hamesha yaad rakho."
- "Our heroes made 15 August possible."
- "15 August is the heart of Indian history."
- "Let’s honour 15 August with gratitude."
- "Celebrate 15 August with your loved ones."
- "This 15 August, spread the tricolour everywhere."
- "15 August – the day India found its voice."
- "Let the world see our pride this 15 August."
79th Independence Day quotes
- "Celebrate the 79th year of our freedom with pride."
- "79 saal ki azadi, 79 saal ka gaurav."
- "The 79th Independence Day reminds us of our journey."
- "From 1947 to the 79th year – India shines brighter."
- "79th year of freedom, endless dreams ahead."
- "Har saal ki tarah, 79th Independence Day bhi khaas hai."
- "Let’s make the 79th year our proudest yet."
- "79 saal ki kahani, har dil mein basti hai."
- "Proud to witness the 79th year of freedom."
- "Celebrate India’s 79th year with love and unity."
- "79 saal ki safalta Bharat ka maan hai."
- "From struggle to strength – 79 years of glory."
- "The 79th Independence Day marks resilience."
- "Let’s build a stronger India in the 79th year."
- "79 saal ka safar, ekta ka pramaan."
- "Honour 79 years of courage and sacrifice."
- "79th year – time to dream bigger."
- "Celebrate the 79th milestone with pride."
- "79 years and counting – India stands tall."
- "From past to present – 79 years of independence."
Independence Day quotes in Malayalam
- "Swathanthryam namude avakashamanu."
- "Bharatham ente gauravavum."
- "Tricolour namude hridayathil."
- "Desha sneham ellavarkkum vendi."
- "Swathanthryam rakshikkanam."
- "Bharatha desham nityam jeevikkatte."
- "Aikyathinte balam swathanthryamanu."
- "Deshathinu vendi jeevikkuka."
- "Tricolourude abhimaanam namude rakthathil."
- "Freedom namude swabhimanamanu."
- "Desha sneham oru dharmamanu."
- "Bharatha desham oru manoharamaya swapnamanu."
- "Swathanthryam oru dhanamanu."
- "Namude desham namude atma."
- "Bharatha desham jeevikkatte."
- "Freedominu vendi balidanam."
- "Desham rakshikkanam namude kartavyam."
- "Swathanthryam namude hridayathil."
- "Deshathinu vendi namukku orumichu nilkkanam."
- "Bharatha desham swathanthryathil shobhikkatte."
Independence Day quotes in Urdu
- "Azadi humara haq hai."
- "Watan se mohabbat imaan hai."
- "Tiranga hamari shaan hai."
- "Azadi ke liye qurbani farz hai."
- "Mulk ke liye jeena marna imaan hai."
- "Azadi ek anmol tohfa hai."
- "Watan ke liye dil se dua karo."
- "Hindustan humara fakhar hai."
- "Azadi ko hamesha mehfooz rakho."
- "Mulk ka parcham humari jaan hai."
- "Watan se wafadari sabse bada farz."
- "Azadi ka matlab ekta hai."
- "Mulk ke liye balidan se peeche na hatna."
- "Azadi se pyaar humara pehla farz."
- "Watan humari pehchaan hai."
- "Azadi ke rang mein rang jao."
- "Tiranga hamesha ooncha rahe."
- "Azadi ki qadr karo."
- "Mulk ke liye ek ho jao."
- "Azadi se behtar koi tohfa nahi."
Independence Day quotes in Telugu
- "Swaatantryam mana hakku."
- "Desam mana gauravam."
- "Tiranga mana hrudayam."
- "Desa premam prathi Bharatiyudu ki undali."
- "Swaatantryam kapadadam mana kartavyam."
- "Bharat desam chiranjivi ga undali."
- "Aikyata mana balam."
- "Desam kosam jeevinchu."
- "Tiranga mana rakthamlo pravahistundi."
- "Freedom mana atma gauravam."
- "Desa premam oka dharmam."
- "Bharat desam oka kanuka."
- "Swaatantryam oka varam."
- "Mana desam mana aatma."
- "Bharat chiranjivi ga undali."
- "Freedom kosam balidanam cheyyali."
- "Desam kapadam mana kartavyam."
- "Swaatantryam mana hrudayamlo undali."
- "Desam kosam kalisi nilavadam."
- "Bharat desam swatantryamlo velugudali."
Heart-touching Independence Day quotes in Hindi
- "Azadi ke liye diye gaye balidan ko kabhi na bhoolo."
- "Desh ke shaheed humare amar veer hain."
- "Tiranga humare veeron ka khoon hai."
- "Azadi ek amanat hai, ise sambhalo."
- "Desh ke liye aansu bhi ek shakti hai."
- "Har saans mein Bharat ka naam ho."
- "Azadi ke rang mein rang jao."
- "Desh ke liye prem hi asli ibadat hai."
- "Tiranga humari jaan hai."
- "Azadi ki keemat kabhi na bhoolna."
- "Desh se wafadari hi sabse badi shaan hai."
- "Bharat maa ke liye jeena sabse bada samman hai."
- "Shaheedon ka khoon rang laya."
- "Desh prem se bada koi dharm nahi."
- "Azadi ek kripa hai."
- "Desh ke sapne apne sapne banao."
- "Tiranga humara abhimaan hai."
- "Bharat maa ke liye pran dena gaurav hai."
- "Azadi ke liye humesha taiyar raho."
- "Desh ki mitti humari maa hai."
Independence Day quotes in Bengali
- "Swadhinata amader odhikar."
- "Bharat amader garbo."
- "Triranga amader hridoye."
- "Desh bhalobasha amader dharma."
- "Swadhinata rakhha amader kartobbo."
- "Bharat desh chirojeebi hok."
- "Ekota amader shokti."
- "Desher jonno jiboner balidan."
- "Triranga amader rakto te."
- "Swadhinata amader atma garbo."
- "Desh bhalobasha ek dharma."
- "Bharat ek swapno."
- "Swadhinata ek upohar."
- "Amader desh amader atma."
- "Bharat chirojeebi hok."
- "Freedom er jonno balidan."
- "Desh rakhha amader kartobbo."
- "Swadhinata amader hridoye."
- "Desher jonno shobai mile."
- "Bharat swadhinata te shobhuk."
Independence Day quotes in Odia
- "Swadhinata amara adhikara."
- "Bharata amara gauraba."
- "Tiranga amara hrudaya."
- "Desha prema amara dharma."
- "Swadhinata rakhiba amara kartabya."
- "Bharata desha chiranjibi rahu."
- "Ekata amara shakti."
- "Desha pain jibana balidan."
- "Tiranga amara rakta re."
- "Freedom amara atma gauraba."
- "Desha prema eka dharma."
- "Bharata eka swapna."
- "Swadhinata eka upahara."
- "Amara desha amara atma."
- "Bharata chiranjibi rahu."
- "Swadhinata pain balidan."
- "Desha rakhiba amara kartabya."
- "Swadhinata amara hrudaya re."
- "Desha pain sabu mili."
- "Bharata swadhinata re shobhuka."
Use these heartfelt Independence Day quotes to express your love for India and honour the heroes who gave us the gift of freedom. Share them with your friends, family, and social media followers to spread the spirit of unity and pride on this 15 August.
