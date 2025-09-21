Navratri 2025 wishes in Hindi, English, Marathi, Gujarati to share

Shardiya Navratri 2025 will begin on September 22, 2025 (Monday) and end on October 2, 2025 (Thursday) with Dussehra celebrations. This nine-day festival is dedicated to Maa Durga and her nine divine forms, and is marked with fasting, prayers, garba, and devotion across India.
During this auspicious time, people also exchange heartfelt wishes, messages, and greetings with family and friends. To make your celebrations more special, here are the best Navratri 2025 wishes in Hindi, English, Marathi, and Gujarati that you can share on WhatsApp, Facebook, and Instagram.
Navratri 2025 Wishes in Hindi
- Shubh Navratri 2025! Maa Durga aapke jeevan se dukh door karein.
- Is Navratri Maa Durga aapko shakti aur samriddhi pradaan karein.
- Maa Durga ke ashirwad se aapka har din mangalmay ho.
- Happy Navratri 2025! Maa Durga aapke jeevan mein khushiyaan laayein.
- Is Shardiya Navratri par aapke ghar mein sukh-shanti bane rahe.
- Maa Durga aapko rogon se mukt aur sehatmand rakhein.
- Navratri ke is pavitra parv par Maa Durga aapki raksha karein.
- Navratri 2025 ki hardik shubhkamnayein!
- Maa Durga aapko safalta ki unchaiyon tak le jaayein.
- Is Navratri sabhi dukh door ho aur sukh-shanti ka vaas ho.
- Maa Durga ke 9 roop aapko shakti aur prerna dein.
- Shubh Navratri! Maa Durga aapki manokamna poori karein.
- Navratri ke is avsar par sukh aur samriddhi aapke jeevan mein aaye.
- Maa Durga aapke ghar mein apni kripa banayein rakhein.
- Happy Navratri! Maa Durga ki mahima sadaiv bani rahe.
- Maa Durga aapki zindagi ko roshan karein.
- Shubh Navratri! Maa Durga ka ashirwad sada aap par rahe.
- Is Navratri aapke sabhi sapne poore ho.
- Maa Durga aapki har kathinai door karein.
- Navratri 2025 aapke jeevan mein naye rang bhar de.
Navratri 2025 Wishes in English
- Happy Navratri 2025! May Maa Durga bless you with peace and prosperity.
- May Goddess Durga remove all obstacles from your life.
- Wishing you strength and positivity this Navratri.
- May this Navratri bring happiness to your family.
- Happy Navratri! Stay blessed with health and wealth.
- May Maa Durga protect you and your loved ones.
- This Navratri, may all your dreams come true.
- Wishing you endless joy and devotion.
- May Goddess Durga fill your life with energy and light.
- Happy Navratri 2025! Celebrate with love and faith.
- May your home be filled with harmony this Navratri.
- Wishing you courage and success during Navratri.
- Happy Navratri! Let the spirit of devotion guide you.
- May the nine nights bring divine blessings into your life.
- Wishing you positivity and hope this festive season.
- May Maa Durga shower endless happiness on you.
- Happy Navratri 2025! Stay strong and inspired.
- Wishing you devotion, health, and prosperity.
- May this Navratri light up your path with success.
- Happy Navratri to you and your family.
Navratri 2025 Wishes in Marathi
- Navratrachi shubhechha! Devi tumhala anand ani samruddhi de.
- Shardiya Navratri 2025 madhe Devi cha ashirwad tumchyasobat asu.
- Navratri 2025 tumchya gharat sukh-shanti gheun yevo.
- Devi Durga tumchyasathi navin shakti gheun yevo.
- Shubh Navratri! Devi tumcha jeevan mangalmay karo.
- Devi cha krupa tumchyavar sadaiv asu.
- Navratri 2025 tumchyasathi navi suruvat gheun yevo.
- Tumcha ghar hamesha anand ani premane bharla asu.
- Devi tumchyasathi sabhi dukh door karo.
- Shubh Navratri! Devi tumhala artha ani arogya devu de.
- Devi tumchyasathi safaltache darwaje ugadun de.
- Shardiya Navratri 2025 tumcha jeevan roshan karo.
- Devi Durga tumhala navin shakti ani utsah devu de.
- Shubh Navratri! Tumcha ghar hamesha anandit asu.
- Devi cha ashirwad tumchyasathi sadaiv asu.
- Navratri tumhala sabhi kathinai door karnyasathi shakti devu de.
- Shubh Navratri! Tumcha jeevan devichi krupa gheun phulo.
- Devi tumchyasathi sadgati ani shanti gheun yevo.
- Navratri 2025 tumcha gharat anek sukh gheun yevo.
- Shubh Navratri! Tumchyasathi utsah ani prem bharpur asu.
Navratri 2025 Wishes in Gujarati
- Shubh Navratri 2025! Mataji tamara gharma sukh-shanti lave.
- Mataji tamne arogya ane samruddhi aape.
- Navratri ma Mataji na ashirwad tamara par sadaiv rahe.
- Happy Navratri! Mataji tamari badhi manokamna puri kare.
- Shardiya Navratri 2025 tamara jeevan ma prem ane anand bhar de.
- Mataji tamne navi shakti aape.
- Navratri ma tamara gharma mangal karya thaya kare.
- Mataji tamara dukh door kare ane sukh aape.
- Navratri 2025 tamara mate khushiyo laye.
- Mataji tamne safalta ni unchaiyo par pohnchade.
- Happy Navratri! Mataji tamne prem, shanti ane utsah aape.
- Mataji tamara gharma sada sukh-shanti aape.
- Navratri na divaso tamara jeevan ma roshanai laye.
- Mataji tamne sadaiv raksha kare.
- Shubh Navratri 2025! Tamara gharma mangalmay vatavaran rahe.
- Mataji tamara mate navi umeed ane shakti laye.
- Happy Navratri! Mataji na ashirwad thi tamara sabhi sapna puri thay.
- Mataji tamne utsah ane himmat aape.
- Navratri 2025 tamne prem, shakti ane samruddhi aape.
- Shubh Navratri! Mataji sadaiv tamara upar krupa kare.
Navratri 2025, starting from 22 September and ending on 1 October, is not only a time of devotion but also of spreading joy and positivity with loved ones. You can send Navratri wishes in Hindi, English, Marathi, or Gujarati. Each message carries the spirit of Maa Durga’s blessings. Share these greetings with friends and family on WhatsApp, Instagram, or Facebook, and let the festival of nine nights fill everyone’s life with strength, happiness, and prosperity.