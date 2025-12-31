National and international days 2026: Complete list of festivals, holidays and observances

Advertisement
From Republic Day to Diwali, here’s a month-wise list of national holidays, festivals and international observances in India for 2026 to help you plan ahead.

Written By: India TV Lifestyle Desk
Published: , Updated:
New Delhi:

As you look to the New Year of 2026, you'll find a wide variety of events throughout India, including national holidays, cultural festivals and international observances, creating a colourful tapestry of opportunities for you to participate in both local and global culture.


Identifying these upcoming dates can help in planning vacations, scheduling social media posts and/or campaigns, and creating memorable experiences with family and friends.

January 2026 calendar

  • January 1, 2026 (Thursday): New Year’s Day, Global Family Day
  • January 4, 2026 (Sunday): World Braille Day
  • January 9, 2026 (Friday): Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day)
  • January 10, 2026 (Saturday): World Hindi Day
  • January 12, 2026 (Monday): National Youth Day (Swami Vivekananda Jayanti)
  • January 14, 2026 (Wednesday): Uttarayan / Makar Sankranti
  • January 15, 2026 (Thursday): Indian Army Day
  • January 16, 2026 (Friday): Startup India Day
  • January 25, 2026 (Sunday): National Voters’ Day, National Tourism Day
  • January 26, 2026 (Monday): Republic Day
  • January 30, 2026 (Friday): Martyrs’ Day (Shaheed Diwas)

February 2026 calendar

  • February 2, 2026 (Monday): World Wetlands Day
  • February 4, 2026 (Wednesday): World Cancer Day
  • February 11, 2026 (Wednesday): International Day of Women and Girls in Science
  • February 13, 2026 (Friday): World Radio Day
  • February 14, 2026 (Saturday): Valentine’s Day
  • February 20, 2026 (Friday): World Day of Social Justice
  • February 21, 2026 (Saturday): International Mother Language Day
  • February 28, 2026 (Saturday): National Science Day

March 2026 calendar

  • March 3, 2026 (Tuesday): Holika Dahan
  • March 4, 2026 (Wednesday): Holi / Dhuleti
  • March 8, 2026 (Sunday): International Women’s Day
  • March 15, 2026 (Sunday): World Consumer Rights Day
  • March 19, 2026 (Thursday): Gudi Padwa / Gujarati New Year (Chaitra)
  • March 26, 2026 (Thursday): Ram Navami
  • March 27, 2026 (Friday): World Theatre Day

April 2026 calendar

  • April 1, 2026 (Wednesday): April Fool’s Day
  • April 7, 2026 (Tuesday): World Health Day
  • April 10, 2026 (Friday): Good Friday
  • April 14, 2026 (Tuesday): Dr B. R. Ambedkar Jayanti
  • April 18, 2026 (Saturday): World Heritage Day
  • April 22, 2026 (Wednesday): Earth Day
  • April 26, 2026 (Sunday): Akshaya Tritiya

May 2026 calendar

  • May 1, 2026 (Friday): International Labour Day, Maharashtra Day
  • May 3, 2026 (Sunday): World Press Freedom Day
  • May 7, 2026 (Thursday): Rabindranath Tagore Jayanti
  • May 11, 2026 (Monday): National Technology Day
  • May 12, 2026 (Tuesday): International Nurses Day
  • May 15, 2026 (Friday): International Day of Families
  • May 17, 2026 (Sunday): World Telecommunication and Information Society Day
  • May 31, 2026 (Sunday): World No Tobacco Day

June 2026 calendar

  • June 5, 2026 (Friday): World Environment Day
  • June 8, 2026 (Monday): World Oceans Day
  • June 14, 2026 (Sunday): World Blood Donor Day
  • June 21, 2026 (Sunday): International Yoga Day, World Music Day
  • June 26, 2026 (Friday): International Day Against Drug Abuse

July 2026 calendar

  • July 1, 2026 (Wednesday): National Doctor’s Day
  • July 7, 2026 (Tuesday): World Chocolate Day
  • July 11, 2026 (Saturday): World Population Day
  • July 17, 2026 (Friday): World Emoji Day
  • July 26, 2026 (Sunday): Kargil Vijay Diwas
  • July 28, 2026 (Tuesday): World Hepatitis Day
  • July 29, 2026 (Wednesday): Nag Panchami

August 2026 calendar

  • August 7, 2026 (Friday): National Handloom Day
  • August 9, 2026 (Sunday): Quit India Movement Day
  • August 12, 2026 (Wednesday): International Youth Day
  • August 15, 2026 (Saturday): Independence Day
  • August 28, 2026 (Friday): Raksha Bandhan
  • August 29, 2026 (Saturday): National Sports Day

September 2026 calendar

  • September 4, 2026 (Friday): Janmashtami
  • September 5, 2026 (Saturday): Teacher’s Day
  • September 8, 2026 (Tuesday): International Literacy Day
  • September 14, 2026 (Monday): Hindi Diwas
  • September 16, 2026 (Wednesday): World Ozone Day
  • September 21, 2026 (Monday): International Day of Peace
  • September 27, 2026 (Sunday): World Tourism Day
  • September 30, 2026 (Wednesday): International Podcast Day

October 2026 calendar

  • October 2, 2026 (Friday): Gandhi Jayanti, International Day of Non-Violence
  • October 11, 2026 (Sunday): Navratri Begins (Ghatasthapana)
  • October 20, 2026 (Tuesday): Dussehra / Vijay Dashami
  • October 24, 2026 (Saturday): United Nations Day
  • October 31, 2026 (Saturday): National Unity Day

November 2026 calendar

  • November 1, 2026 (Sunday): Aagiyaras (Dev Uthani Ekadashi), World Vegan Day
  • November 5, 2026 (Thursday): Vagh Baras (Govatsa Dwadashi)
  • November 6, 2026 (Friday): Dhanteras
  • November 7, 2026 (Saturday): Kali Chaudas
  • November 8, 2026 (Sunday): Diwali / Lakshmi Puja
  • November 9, 2026 (Monday): Gujarati New Year (Bestu Varas), Govardhan Puja
  • November 10, 2026 (Tuesday): Bhai Bij (Bhai Dooj)
  • November 14, 2026 (Saturday): Children’s Day, World Diabetes Day
  • November 19, 2026 (Thursday): International Men’s Day
  • November 26, 2026 (Thursday): Constitution Day

December 2026 calendar

  • December 1, 2026 (Tuesday): World AIDS Day
  • December 4, 2026 (Friday): Indian Navy Day
  • December 7, 2026 (Monday): Armed Forces Flag Day
  • December 10, 2026 (Thursday): Human Rights Day
  • December 16, 2026 (Wednesday): Vijay Diwas
  • December 22, 2026 (Tuesday): National Mathematics Day
  • December 25, 2026 (Friday): Christmas Day
  • December 31, 2026 (Thursday): New Year’s Eve
