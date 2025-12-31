National and international days 2026: Complete list of festivals, holidays and observances

As you look to the New Year of 2026, you'll find a wide variety of events throughout India, including national holidays, cultural festivals and international observances, creating a colourful tapestry of opportunities for you to participate in both local and global culture.
Identifying these upcoming dates can help in planning vacations, scheduling social media posts and/or campaigns, and creating memorable experiences with family and friends.
January 2026 calendar
- January 1, 2026 (Thursday): New Year’s Day, Global Family Day
- January 4, 2026 (Sunday): World Braille Day
- January 9, 2026 (Friday): Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day)
- January 10, 2026 (Saturday): World Hindi Day
- January 12, 2026 (Monday): National Youth Day (Swami Vivekananda Jayanti)
- January 14, 2026 (Wednesday): Uttarayan / Makar Sankranti
- January 15, 2026 (Thursday): Indian Army Day
- January 16, 2026 (Friday): Startup India Day
- January 25, 2026 (Sunday): National Voters’ Day, National Tourism Day
- January 26, 2026 (Monday): Republic Day
- January 30, 2026 (Friday): Martyrs’ Day (Shaheed Diwas)
February 2026 calendar
- February 2, 2026 (Monday): World Wetlands Day
- February 4, 2026 (Wednesday): World Cancer Day
- February 11, 2026 (Wednesday): International Day of Women and Girls in Science
- February 13, 2026 (Friday): World Radio Day
- February 14, 2026 (Saturday): Valentine’s Day
- February 20, 2026 (Friday): World Day of Social Justice
- February 21, 2026 (Saturday): International Mother Language Day
- February 28, 2026 (Saturday): National Science Day
March 2026 calendar
- March 3, 2026 (Tuesday): Holika Dahan
- March 4, 2026 (Wednesday): Holi / Dhuleti
- March 8, 2026 (Sunday): International Women’s Day
- March 15, 2026 (Sunday): World Consumer Rights Day
- March 19, 2026 (Thursday): Gudi Padwa / Gujarati New Year (Chaitra)
- March 26, 2026 (Thursday): Ram Navami
- March 27, 2026 (Friday): World Theatre Day
April 2026 calendar
- April 1, 2026 (Wednesday): April Fool’s Day
- April 7, 2026 (Tuesday): World Health Day
- April 10, 2026 (Friday): Good Friday
- April 14, 2026 (Tuesday): Dr B. R. Ambedkar Jayanti
- April 18, 2026 (Saturday): World Heritage Day
- April 22, 2026 (Wednesday): Earth Day
- April 26, 2026 (Sunday): Akshaya Tritiya
May 2026 calendar
- May 1, 2026 (Friday): International Labour Day, Maharashtra Day
- May 3, 2026 (Sunday): World Press Freedom Day
- May 7, 2026 (Thursday): Rabindranath Tagore Jayanti
- May 11, 2026 (Monday): National Technology Day
- May 12, 2026 (Tuesday): International Nurses Day
- May 15, 2026 (Friday): International Day of Families
- May 17, 2026 (Sunday): World Telecommunication and Information Society Day
- May 31, 2026 (Sunday): World No Tobacco Day
June 2026 calendar
- June 5, 2026 (Friday): World Environment Day
- June 8, 2026 (Monday): World Oceans Day
- June 14, 2026 (Sunday): World Blood Donor Day
- June 21, 2026 (Sunday): International Yoga Day, World Music Day
- June 26, 2026 (Friday): International Day Against Drug Abuse
July 2026 calendar
- July 1, 2026 (Wednesday): National Doctor’s Day
- July 7, 2026 (Tuesday): World Chocolate Day
- July 11, 2026 (Saturday): World Population Day
- July 17, 2026 (Friday): World Emoji Day
- July 26, 2026 (Sunday): Kargil Vijay Diwas
- July 28, 2026 (Tuesday): World Hepatitis Day
- July 29, 2026 (Wednesday): Nag Panchami
August 2026 calendar
- August 7, 2026 (Friday): National Handloom Day
- August 9, 2026 (Sunday): Quit India Movement Day
- August 12, 2026 (Wednesday): International Youth Day
- August 15, 2026 (Saturday): Independence Day
- August 28, 2026 (Friday): Raksha Bandhan
- August 29, 2026 (Saturday): National Sports Day
September 2026 calendar
- September 4, 2026 (Friday): Janmashtami
- September 5, 2026 (Saturday): Teacher’s Day
- September 8, 2026 (Tuesday): International Literacy Day
- September 14, 2026 (Monday): Hindi Diwas
- September 16, 2026 (Wednesday): World Ozone Day
- September 21, 2026 (Monday): International Day of Peace
- September 27, 2026 (Sunday): World Tourism Day
- September 30, 2026 (Wednesday): International Podcast Day
October 2026 calendar
- October 2, 2026 (Friday): Gandhi Jayanti, International Day of Non-Violence
- October 11, 2026 (Sunday): Navratri Begins (Ghatasthapana)
- October 20, 2026 (Tuesday): Dussehra / Vijay Dashami
- October 24, 2026 (Saturday): United Nations Day
- October 31, 2026 (Saturday): National Unity Day
November 2026 calendar
- November 1, 2026 (Sunday): Aagiyaras (Dev Uthani Ekadashi), World Vegan Day
- November 5, 2026 (Thursday): Vagh Baras (Govatsa Dwadashi)
- November 6, 2026 (Friday): Dhanteras
- November 7, 2026 (Saturday): Kali Chaudas
- November 8, 2026 (Sunday): Diwali / Lakshmi Puja
- November 9, 2026 (Monday): Gujarati New Year (Bestu Varas), Govardhan Puja
- November 10, 2026 (Tuesday): Bhai Bij (Bhai Dooj)
- November 14, 2026 (Saturday): Children’s Day, World Diabetes Day
- November 19, 2026 (Thursday): International Men’s Day
- November 26, 2026 (Thursday): Constitution Day
December 2026 calendar
- December 1, 2026 (Tuesday): World AIDS Day
- December 4, 2026 (Friday): Indian Navy Day
- December 7, 2026 (Monday): Armed Forces Flag Day
- December 10, 2026 (Thursday): Human Rights Day
- December 16, 2026 (Wednesday): Vijay Diwas
- December 22, 2026 (Tuesday): National Mathematics Day
- December 25, 2026 (Friday): Christmas Day
- December 31, 2026 (Thursday): New Year’s Eve