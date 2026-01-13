Makar Sankranti 2026 wishes in Hindi, Marathi and English with quotes

Makar Sankranti heralds fresh beginnings, longer days and the hushed promise of bounty. It is a festival of thanksgiving, sharing and removing the darkness, celebrated in various names and flavours, across India. Here are warm Makar Sankranti 2026 wishes in Hindi, Marathi and English, ideal for messages, captions and social posts.
This year, Makar Sankranti is being celebrated on January 14. Let's take a look at heartfelt Makar Sankranti wishes:
Makar Sankranti 2026 wishes in Hindi
- Makar Sankranti ki hardik shubhkamnayein, aapka jeevan mithaas aur roshni se bhara rahe.
- Til aur gud ki tarah aapke rishton mein bhi madhurta bani rahe.
- Is Sankranti par suraj ki kirnein aapke jeevan ko nayi disha dein.
- Khushiyon ki patang hamesha unchi udaan bhare.
- Swasthya, shanti aur samriddhi ke saath aaye Makar Sankranti.
- Har din naya utsaah aur nayi umeed laaye.
- Aapka ghar hansi aur sukh se roshan rahe.
- Sankranti ke is pavitra parv par sabhi dukh door ho jaayein.
- Mehnat ka meetha phal aapko is saal zaroor mile.
- Suraj dev ki kripa sada aap par bani rahe.
- Naye sapnon aur naye iraadon ke saath Sankranti manayein.
- Jeevan mein safalta aur santulan bana rahe.
- Parivaar ke saath pyaar aur sukh ke pal bitayein.
- Aaj ke din se har cheez aur behtar ho.
- Makar Sankranti aapke liye shubh aur mangalmay ho.
- Umeedon ki dori kabhi kamzor na pade.
- Har subah nayi roshni lekar aaye.
- Is tyohar par positivity ko gale lagayein.
- Aapki zindagi mein hamesha uttarayan rahe.
- Sankranti ke is din khushiyon ka utsav manayein.
Makar Sankranti 2026 wishes in Marathi
- Makar Sankranti chya hardik shubhechha!
- Til-gul ghya, god god bola ani sukhane raha.
- Ha san aaplya aayushyat navin ujjwal pahaat aano.
- Surya devachi krupa sada tumchyavar asu de.
- Ghara-gharat anand ani samruddhi nando.
- Sankranti sarkhi god aapli zindagi aso.
- Navya asha ani navya swapnanchi suruvat hoy.
- Tumcha pravasa sada pragatikade asu de.
- Kutumbasobat premache god kshan jagaa.
- Aaj pasun aayushya uttarayan ghet jao.
- Mehnaticha phal god ani samadhanakarak aso.
- Sankranti tumchyasathi mangalmay tharo.
- Aarogya ani shanti tumcha sobat rahu de.
- Jeevanat hamesha ubbhar ani utsaah raho.
- Til ani gudasarkha godva tumchya bolnyat asu de.
- Natyat madhurta ani samanjasy rahu de.
- Ha san navin urja gheun yevo.
- Tumcha pratyek divas prakashmay asu de.
- Sankranti chya shubhdini hardik abhinandan.
- Sukh, samruddhi ani hasya ya sanasobat ya.
Makar Sankranti 2026 wishes in English
- Wishing you a bright and joyful Makar Sankranti 2026.
- May this Sankranti bring warmth, abundance, and new beginnings.
- Let the sun guide you towards happiness and success.
- May your days grow brighter and your worries lighter.
- Sending you sweet wishes for a season of prosperity.
- May joy find you in simple moments this Sankranti.
- Here’s to growth, balance, and good fortune.
- May the harvest of your efforts be plentiful.
- Wishing you calm skies and soaring dreams.
- A festival of hope, warmth, and fresh energy.
- May happiness stick to you like til and jaggery.
- Cheers to brighter mornings and lighter hearts.
- Happy Makar Sankranti, onward and upward always.
Makar Sankranti 2026 quotes
- Sankranti reminds us that every journey eventually turns towards the light.
- Growth begins when we choose warmth over bitterness.
- Like the sun’s path, progress is steady, not sudden.
- Sweet words create stronger bonds than grand gestures.
- Festivals teach us the art of pausing and realigning.
- Light shared is light multiplied.
- Every new season is an invitation to begin again.
- Positivity, like sunshine, works best when spread freely.
- True abundance lies in balance and gratitude.
- Let your direction be hopeful, even on cloudy days.
- Sankranti is a reminder that change can be gentle.
- Small rituals often carry the deepest meanings.
- Move forward with patience, not pressure.
Happy Makar Sankranti!
