Hanuman Jayanthi 2025: Tamil wishes, quotes, images and WhatsApp status to share today Celebrate Hanuman Jayanthi 2025 with meaningful Tamil wishes, quotes, images and WhatsApp status that reflect devotion, courage and inner strength.

In Tamil Nadu, Hanuman Jayanthi is observed with deep devotion and quiet discipline during Margashirsha Amavasya. Unlike many festivals fixed to a single calendar date, this observance follows a more layered tradition, shaped by lunar phases and nakshatras that hold special meaning in Tamil spiritual practice.

It is believed that Lord Hanuman was born on Margashirsha Amavasya when Moolam Nakshatram prevailed. When Amavasya and Moolam coincide, that day is considered especially sacred. In years when they do not align, Amavasya alone is observed as Hanuman Jayanthi. As a result, the festival usually falls in December or January in the Gregorian calendar, marked by early-morning prayers, chanting and a sense of inner strength.

Hanuman Jayanthi wishes in Tamil

Urudhiyaana manathudan vaazha vaazhthukkal. Hanuman arulaal ungal vaazhvil dhairiyam perugattum. Margazhi Amavasai naalil Anjaneya arul ungalai kaakkattum. Veeramum bhaktiyum ungal manathil niraiyattum. Hanumath Jayanthi ungal vaazhvil urudhi tharattum. Chiranjeevi Hanumanin arul endrum ungaludan irukkattum. Bayam indri nadakka Anjaneyan sakthi ungalukku thunaiyaagattum. Indha punniya naal ungal manathukku amaidhi tharattum. Hanuman arulaal ella thadaigalum vilagattum. Margazhi Amavasai nalvaazhthukkal. Bhaktiyum sevaiyum ungal vaazhvil valarattum. Anjaneya arul ungal kudumbathai kaakkattum. Manobalam peruga indha naal uthavattum. Hanumanin pathathil ungal payanam nannaga nadakkattum. Anjaneya Jayanthi ungal vaazhvil oli kondu varattum.

Hanuman Jayanthi quotes in Tamil

Bhakti irundhaal sakthi thaane varum. Urudhi konda manam endha thadaiyaiyum thaandum. Sevaiye unmaiyana vazhipaadu. Anjaatha maname periya balam. Kadamai unarvil dhaan veeram pirakkiradhu. Nambikkaiyudan nadandhaal vazhi thirakkum. Sakthi udambil illai, manathil ulladhu. Panivu dhaan unmaiyana uyarvu. Thiyaagam dhaan nithiya selvam. Bhakti vaazhvai amaidhiyaaga maatrugiradhu. Urudhi irundhaal ellam saadhyam. Sevai seiyum manam periya selvam. Bayam illaadha maname Hanumanin adaiyaalam. Kadamaiyai maravaamal iruppadhu dhaan veeram. Bhaktiyum dhairiyamum vaazhvin adippadai.

Hanuman Jayanthi Images

Hanuman Jayanthi WhatsApp status

Hanuman Jayanthi is not just about celebration, but about inner discipline, courage and selfless devotion. May this sacred day inspire quiet strength and steady faith in everyday life.