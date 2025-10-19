Diwali 2025 quotes in English, Hindi, Marathi, Tamil and Telugu: Short lines to share Diwali 2025 falls on October 20, bringing a season of light, hope, and gratitude. Here’s a handpicked collection of Happy Diwali 2025 quotes in English, Hindi, Marathi, Tamil, and Telugu — short and emotional lines to share on WhatsApp, Instagram, or with loved ones.

New Delhi: Diwali 2025 will be celebrated on October 20. It’s that special time of the year when everyone gets dressed up, everything is full of colour, and the streets glow with brightness while diyas adorn every home. Below, you’ll find some of the best Happy Diwali 2025 quotes in English, Hindi, Marathi, Tamil, and Telugu. These quotes are perfect to share on WhatsApp, Instagram, or with the people who make your world a little happier. Want to send more personal messages? Check our Happy Diwali 2025 Wishes in English, Hindi, Marathi & Tamil for heartfelt greetings. Happy Diwali 2025 Quotes in English May every diya you light guide your heart toward happiness. Let your soul shine brighter than the fireworks tonight. Diwali is not just a festival — it’s a feeling of hope. May this Diwali bring new beginnings and old memories together. Let light win, always. The brightest glow is the one you carry within. Wishing you a Diwali filled with laughter and little miracles. Light up your life, one diya at a time. Celebrate love, celebrate light — celebrate life. This Diwali, choose kindness over chaos. Happiness glows where gratitude flows. Let every spark remind you how far you’ve come. May your heart be lighter than a diya flame. Diwali magic starts with one smile. Blessings are best shared — light someone’s world today. Sparkle louder than the fireworks! Keep shining, no matter how dark the sky. A heart full of light is the best celebration. May the glow of diyas make your dreams brighter. Love and light — the true colors of Diwali. Be the reason someone smiles this Diwali. Let your joy reflect in every diya you light. Peace, prosperity, and a box of sweets — that’s the Diwali vibe! Shine on, even when no one’s watching. Every light you see tonight carries someone’s prayer. May this Diwali write a new story of happiness in your life. Light doesn’t need permission to shine — neither do you. May your world glow with good energy and good people. Sweet moments, simple joys — that’s true Diwali. Wishing you love that glows and peace that stays. Diwali 2025 Quotes in Hindi Har diya roshan kare aapka jeevan. Roshni se bhare aapke din aur raat. Khushiyon se jagmaga uthe aapka ghar. Har pal ek nayi umeed lekar aaye. Deepawali par sirf roshni nahi, pyaar bhi baanto. Diye jale, dil mile, aur sab kuch roshan ho jaaye. Har muskaan ek nayi roshni banke aaye. Dil se nikli dua — Happy Diwali! Aapka jeevan mithai se bhi meetha ho. Har andhera ab roshni se bhara lage. Diwali ke diye aapke sapne roshan karein. Khushiyon ki barsaat ho, gham door rahein. Is Deepawali par sabke chehre muskaan se chamke. Dil mein ujala, zindagi mein rang ho. Aapke ghar maa Lakshmi ka vasa ho. Har din Diwali jaisa khushiyon se bhara rahe. Is tyohaar par aapko har safalta mile. Dil se nikli dua — sukh aur samriddhi mile. Aapke sapne sach hone ka yeh samay hai. Har diya ek nayi shuruaat ho. Deep jale, dil mile, aur khushi barse. Diwali aayi hai, dil mein ujala laayi hai. Doston ke saath mithaas baant lo. Har pal muskaan bane aapki pehchaan. Is Diwali har gile-shikwe mita do. Zindagi phir se roshan kar lo. Dil se wish karo, duniya badal jaayegi. Diwali par sirf ghar nahi, dil bhi sajayein. Roshni se zyada pyar failao. Happy Diwali 2025! Diwali 2025 Quotes in Marathi Deepavali cha pratyek deep tumchya ayushyala ujala devo. Tumchya gharat hamesha anand raaho. Ujalyacha parv tumhala sukh-shanti devo. Tumcha jeevan rangoli sarkha sundar banava. Prem ani samruddhi tumchya gharat vaas karu de. Tumcha din deepa sarkha chamkava. Tumcha har pal anandane bharun jao. Deepavali tumchya swapnanna roshan karu de. Tumhala khushal ani samruddhichya shubhechha! Tumcha path deepa sarkha prakaashit asava. Tumcha ghar hasya ani mithaas ne bhara jao. Diwali tumchya manas shanti gheun yevo. Laxmi mata tumchya gharat nivas karu de. Deepavali tumhala naveen aasha de. Tumcha dila madhye ujala raaho. Tumhala navi swapne ani shakti milava. Deepavali tumcha jeevan chamkava. Tumchya aathavani diya sarkhya jagmaga. Tumhala anek khushiyancha deep devo. Tumchya gharat premacha ujala bharava. Tumhala anand, aarogya, ani samadhan milava. Deepavali cha parv tumcha jeevan badlava. Tumcha din Diwali sarkha roshan asava. Tumhala navi suruvaticha anand milava. Tumcha man deepa sarkha olakhla jao. Tumcha jeevan khushal raaho. Diwali tumhala bharpur sukh de. Tumhala khushali ani premacha aashirvad milava. Tumcha dila madhye diya kadi bujhu naye. Happy Diwali 2025! Happy Diwali 2025 Quotes in Tamil Iniya Deepavali Nalvaazhthukkal! Oli pola un vaazhkaiyum velicham perakkattum. Deepam pola un manam olikkattum. Deepavali in anandham un uyiril pirakkattum. Un vaazhkai deepam pola vilakkattum. Deepavali in oli un kudumbathil niraiyattum. Sirippum sandhoshamum un vaazhkaiyil peruga. Deepavali un vaazhkaiyil pudhiya suya oli thandattum. Un nesathai pola oliyum peruga. Deepam pola un sirippu thodaratum. Deepavali in oli un nenjil kalanthidattum. Oliyum anbum niraintha Deepavali nal vaazhthukkal. Deepavali un idhayam niraiyattum. Deepavali in oli un nesathai migavum valarkattum. Deepavali un vaazhkaiyil niraindha oliyai kondu varattum. Deepavali un uyirukkul velicham thandattum. Iniya Deepavali un nesangaludan kondadu! Deepavali in sandhosham un nenjil malarattum. Deepavali un vaazhkai pudhiya thodakkam aagattum. Deepavali un vaazhkaiyai minnal pola vilakkattum. Oliyum anbum peruga Deepavali nalil. Deepavali in oli un manathil niraindhirukkattum. Un sirippu deepam pola olikkattum. Deepavali un vaazhkaiyil pudhiya suya oliyum sandhoshamum thandattum. Deepavali in magizhchi un kudumbathil kalandhirukkattum. Deepavali in oli un uyirukkul oothattum. Anbum oliyum un koodave irukkattum. Deepavali un vaazhkaiyai suzhndhu valattattum. Deepavali un uyirukkul pudhiya nambikkaiyai erpadu seyyattum. Happy Deepavali 2025! Diwali 2025 Quotes in Telugu Deepavali Subhakankshalu! Deepam lanti sneham mee jeevithamlo undali. Deepalu meeku santoshanni teppinchali. Mee intlo deepalu laga anandam prakasinchali. Deepavali mee hrudayamlo nava aasalu kaliginchali. Deepalu chese roshini mee jeevithamlo cheralani. Deepavali mee kutumbamlo prematho velugulatho undali. Deepavali subha sandesham mee hrudayanni cheralani. Deepavali roshini mee gnapakalu ni meristhundali. Deepavali mee prathi swapnam sacham cheyyali. Deepalu mee hrudayamlo prakasam thandali. Deepavali mee jeevithamlo anandanni kaliginchali. Deepavali mee hrudayamlo shanti ni cheragaligali. Deepavali mee manasulo nava aasalu poorthi cheyyali. Deepavali mee kutumbamlo prema velugu pracharinchali. Deepavali mee jeevithamlo santosham tho thondali. Deepavali mee jeevithamlo nava aasalu cheragaligali. Deepavali mee hrudayamlo prema ani deepalu laga velugulatho undali. Deepavali mee intlo hasyam tho thondali. Deepavali mee hrudayanni tholaginche roshini laga undali. Deepavali mee manasulo prema tho velugulu cheragaligali. Deepavali mee jeevithamlo chinna aasha tho pedda anandanni teppinchali. Deepavali mee hrudayamlo deepam lanti nambikkani kaliginchali. Deepavali mee jeevithamlo prasannatha tho nirupinchali. Deepavali mee kutumbamlo velugulu tho nindi poorthi cheyyali. Deepavali mee hrudayanni santoshanni thandali. Deepavali mee manasulo navatha tho roshini kaliginchali. Deepavali mee jeevithamlo deepam lanti sukhanni thandali. Deepavali mee intlo prema, velugu, ani shanti tho undali. Happy Deepavali 2025! Every diya you light this Diwali is like a little wish for happiness, peace, and hope. Let these Diwali 2025 quotes remind us that light always finds its way back, even through the darkest nights. From all of us at India TV, here’s wishing you and your loved ones a Happy Diwali 2025 filled with laughter, warmth, and endless blessings.