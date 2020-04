Lata Mangeshkar shares emotional post on father's death anniversary

Lata Mangeshkar shared a heartfelt post on her father Master Dinanath Mangeshkar's death anniversary

Legendary playback singer Lata Mangeshkar took to Twitter to share an emotional post on her father Master Dinanath Mangeshkar's 78th death anniversary. The singer could not perform rituals on her father's death anniversary due to the ongoing COVID 19 pandemic.

In a long heartfelt post, she wrote, "Aj mere parampujya pitaji Master Dinanath Mangeshkar ji ki 78wi punyatithi hai. Is saal hum corona ki wajah se punyatithi ka karyakram nahi kar sake, iska hamein dukh hai. Is saal hum Dinanath Pratishthan ki taraf Priti Patkar ji ki Prerana Foundation ko panch lakh aur meri taraf se das lakh ki rashi de rahein hain (Today is the 78th death anniversary of my revered father Master Dinanath Mangeshkar ji. However, due to the coronavirus pandemic, we could not perform certain rituals related to his death anniversary this time. I feel deeply saddened because of that. We are donating a sum of 5 lakhs to Priti Patkar ji's Prerana Foundation on behalf of Dinanath Pratishthan along with an additional 10 lakhs from me)".

आज मेरे परमपूज्य पिताजी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी की 78वी पुण्यतिथि है.इस साल हम कोरोना की वजह से पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं कर सके इसका हमें दुख है.इस साल हम दीनानाथ प्रतिष्ठान की तरफ़ प्रीति पाटकर जी की प्रेरणा फ़ाउंडेशन को पाँच लाख और मेरी तरफ़ से दस लाख की राशि दे रहे हैं. pic.twitter.com/ar8VXM1hEq — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 24, 2020

Lata Mangeshkar also wished Indian cricket icon, Sachin Tendulkar, on his birthday on Friday.

