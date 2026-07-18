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72nd National Film Awards Winners: Mammootty, Kartik Aaryan, Yami Gautam get top honours | Full list

Written By: Twinkle Gupta @Twinkklegupta
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The 72nd National Film Awards winners have been announced. Yami Gautam, Kartik Aaryan, and Mammootty bagged top honours, while Article 370 emerged as one of the biggest winners. Take a look at the full list here.

A look at the complete list of 72nd National Film Awards winners here.
A look at the complete list of 72nd National Film Awards winners here. Image Source : TMDB
New Delhi:

The winners of the 72nd National Film Awards were unveiled by the Ministry of Information and Broadcasting at a press conference in New Delhi on July 18, 2026. The honours recognise the best Indian films certified by the Central Board of Film Certification (CBFC) in 2024, with the recipients selected by a distinguished 11-member jury panel.

This year, Yami Gautam, Kartik Aaryan, and Mammootty emerged among the biggest winners, while Article 370 also secured multiple honours. Here's the complete list of winners.

72nd National Film Awards Winners for Feature Films

Special mentions: Suren G (II Meiyazhagan), Dhanush (Captain Miller)

Best Tulu Film: IMBU

Best Garhwali Film: Dholi

Best Telugu Film: Committee Kurrollu

Best Tamil Film: Raayan

Best Manipuri Film: Sunita

Best Odia Film: Lahari

Best Marathi Film: Mukkham Post Bombilwadi

Best Malayalam Film: Feminichi Fathima

Best Kannada Film: Mithya

Best Hindi Film: Srikanth

Best Gujarati Film: Maaran

Best Bengali Film: Chalchithra Ekhon

Best Assamese Film: Juiphool

Best Konkani Film: Mog Asum

Best Action Direction: Ani Arasu (Maharaja)

Best Choreography: Vijay Ganguly (Stree 2)

Best Lyrics: Manoj Muntashir (Jaane Do - Maidaan)

Best Music Direction: GV Prakash Kumar (Amaran), Shaswat Sachdev (Article 370)

Best Makeup: P Ravi Kumar (Committee Kurrolu)

Best Costume Design: Deepali Noor, Sheetal Sharma (Pushpa 2)

Best Production Design: Nitin Zihan Choudhary (Kalki 2898 AD)

Best Editing: R Kalaivannan (Amaran)

Best Sound Design: Manas Choudhury (Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Dialogues: Venky Atluri (Lucky Baskhar)

Best Screenplay: Yogesh Deshpande (Swargandharva Sudhir Phadke), Bandireddi Sukumar (Pushpa 2)

Best Cinematography: Shehnad Jalal (Bramayugam)

Best Playback Singer: Vaikom Vijayalakshmi (ARM - Angu Vaana Konilu), Abhay Jodhpurkar (Gharat Ganpati - Navsachi Gauri Mazi)

Best Child Artist: Riddhiman Banerjee, Topomoy Deb, Gitashree Chakraborty (Onko Ki Kothin), Arundev Pothula (35 – Chinna Katha Kaadu), Athish S Shetty (Mithya)

Best Actor in Supporting Role: Ropashree Varkady (Mithya), Sachana Namidass (Maharaja), Sanjay Mishra (Bakshak)

Best Actor in Leading Role: Yami Gautam (Article 370), Kartik Aaryan (Chandu Champion), Mammootty (Bramayugam)

Best Direction: Rajkumar Periasamy (Amaran)

Best Children’s Film: 35 – Chinna Katha Kaadu

Best Film Promoting National, Social, Environmental Values: Captain Miller

Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment: Kalki 2898 AD

Best Debut Film: Swatantrya Veer Savarkar

Best Film: Article 370

Non-feature films 

Special mentions: Chola Dora Aur Sui, Badra-Kali Natakam

Best Script: Faraz Ali

Best Voiceover: Soundarya Jayachandran (Little Frogs)

Best Music Direction: Shivpal Singh Kang (On the Trail of 41)

Best Editing: Manvir Jasrotia

Best Sound Design: Hari Hara Sudhan (Blue)

Best Cinematography: Edmond Ranson (Life in Loom)

Best Direction: Aanand L Rai (Statue of Unity)

Best Short Film: Hamsafar

Best Animation Film: Touched as Water

Best Social/Environmental Film: Piplantri

Best Documentary Film: Ram-Nami

Best Art/Culture Film: Main Nida

Best Biographical/Historical Reconstruction Film: Kakori

Best Debut Film: Angen

Best Non-Fiction Film: Bhangar

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Kartik Aaryan Yami Gautam
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