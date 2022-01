Follow us on Image Source : PTI UP elections 2022: Full list of Congress candidates

Full list of Congress candidates: Congress general secretary Priyanka Gandhi on Thursday announced the first list of candidates for upcoming Assembly elections. Significantly, Unnao rape victim's mother has also been given ticket. The Congress had announced a 40 per cent reservation for women candidates in the 2022 Uttar Pradesh polls. Priyanka Gandhi Vadra, who is also the Congress in-charge of Uttar Pradesh, had earlier released the party's election manifesto for women titled 'Shakti Vidhan'. FULL COVERAGE ON UP ELECTION

Here is the full list

Constituency Candidate

Naijibabad Hazi Mohd Saleem Ansari

Nagina - SC Henreita Rajeev Singh

Nehtaur - SC Meenakshi Singh

Moradabad Rural Mohd Nadeem

Moradabad Nagar Mohd Rizwan Qureshi

Asmoli Hazi Marghoob Alam

Sambhal Nida Ahmad

Suar Haider Ali Khan

Chamraua Yusuf Ali Yusuf

Bilaspur Sanjay Kapoor

Rampur Kazim Ali Khan

Dhanuara -SC Samar Pal Singh

Amroha Saleem Khan

Hastinapur - SC Archana Gautam

Kithore Babita Gurjar

Chhaprauli Dr. Yunus Chaudhary

Loni Yameen Malik

Muradnagar Bijendra Yadav

Ghaziabad Sushant Goyal

Garhmukteshwar Abha Chaudhary

Noida Pakhuri Pathak

Dadri Deepak Bhati Chotiwala

Jewar Manoj Chaudhary

Barauli Guarang Dev Chauhan

Atrauli Dharmendr Kumar

Koil Vivek Bansal

Aligarh Mohd Salman Imtiyaz

Goverdhan Deepak Chaudhary

Mathura Pradeep Mathur

Baldev – SC Vinesh Kumar Sanwal Valmiki

Etmadpur Smt. Shivani Singh Baghel

Agra South Anuj Sharma

Agra North Vinod Kumar Bansal

Agra Rural – SC Upendra Singh

Kheragarh Ram Nath Shikarwar

Fatehabad Hotam Singh Nishad

Bah Manoj Dixit

Tundla – SC Yogesh Diwakar

Jasrana Vijay Nath Singh Verma

Shikohabad Shashi Sharma

Sirsaganj Pratima Pal

Etah Gunjan Mishra

Mainpuri Vineeta Shakya

Karhal Gyanvati Yadav

Bisauli – SC Pragya Yashoda

Baduan Rajni Singh

Baheri Santosh Bharti

Meerganj Mohd. Ilyas

Bareilly Cantt Supriya Aron

Aonla Omveer Yadav

Barkhera Harpreet Singh Chabba

Puranpur - SC Ishwar Dayal Paswan

Jalalabad Gurmeet Singh

Tihar Rajnish Kumar Gupta

Powayan – SC Anuj Kumari

Shahjahanpur Poonam Pandey

Dadraul Tanveer Safdar

Mohammdi Ritu Singh

Sitapur Shameena Shafiq

Biswan Abhinav Bhargava

Bangermau Arti Bhargava

Mohan – SC Madhu Rawat

Unnao Asha Singh

Bakshi Kaa Talab Lalan Kumar

Sarojini Nagar Rudra Daman Singh

Lucknow Central Sadaf Jafar

Lucknow Cantt Dilpreet Singh

Mohanlalganj (SC) - Mamta Chaudhary

Bachhrawan (SC) - Sushil Pasi

Tiloi - Pradeep Singhal

Salon (SC) - Arjun Pasi

Jagdishpur (SC) - Vijay Pasi

Kadipur (SC) - Niklesh Saroj

Farrukhabad - Louise Khurshid

Auraiya (SC) -Sarita Dohre

Bilhapur (SC) -Usha Rani Kori

Arya Nagar - Pramod Kumar Jaiswal

Kidwai Nagar - Ajay Kapoor

Kanpur Cantt - Sohail Akhtar Ansari

Maharajpur - Kanishka Pandey

Kalpi - Umakanti

Orai (SC) - Urmila Sonkar Khabri

Mahoba - Sagar Singh

Manikpur - Rajna Bharatilal Pandey

Husainganj - Shivakant Tiwari

Rampur Khas - Aradhna Misra 'Mona'

Babaganj (SC) - Beena Rani

Pratapgarh - Neeraj Tripathi

Manjhanpur (SC) - Arun Kumar Vidyarthi

Phaphamau - Durgesh Pandey

Allahabd North - Anugrah Narain Singh

Allahabad South - Alpana Nishad

Bara (SC) - Manju Sant

Ram Nagar - Gyanesh Shukla

Zaidpur (SC) - Tanuj Punia

Dariyaganj - Chitra Verma

Haidergarh (SC) - Nirmala Chaudhary

Utraula - Dhirendra Pratap Singh

Gonda - Rama Kashyap

Domariyaganj - Kanti Pandey

Harraiya - Laboni Singh

Rudhauli - Basant Chaudhary

Pharendra - Virendra Chaudhary

Maharajganj (SC) - Alok Prasad

Paniyra- Shardendu Kumar Pandey

Khajani-SC-Rajni Devi

Padrauna-Manish Jaiswal

Tamkuhi Raj-Ajay Kumar Lallu

Rudrapur-Akhilesh Pratap Singh

Rampur Karkhana- Shehla Ahrari

Bhatpar Rani-Keshav Chandra Yadav

Barhaj-Ramji Giri

Sagri- Rana Khatoon

Azamgarh-Praveen Kumar Singh

Nizamabad-Anil Kumar Yadav

Mehnagar-SC- Nirmala Bharti

Madhuban-Amresh Chandra Pandey

Muhammadabad Gohna-SC- Banwari Lal

Jakhanian-SC- Sunil Ram

Ghazipur-Lautan Ram Nishad

Sakaldiha-Devendra Pratap Singh

Pindra-Ajay Rai

Rohaniya-Rajeshwar Patel

Chhanbey-SC- Bhagwati Prasad Chaudhary

Obra-Ram Raj Gond