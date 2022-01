Follow us on Image Source : PTI Manipur Elections 2022: Full list of Congress candidates

The Congress party on Saturday released a list of 40 candidates for the upcoming Manipur Assembly elections 2022. Former CM Okram Ibobi Singh will contest the polls from the Thoubal constituency. Here's the full list of candidates.

Khundrakpam - Thokchom Lokeshwar Singh

Heingang - Pangeijam Saratchandra Singh

Khetrigao - Mohammed Amin Shah

Thongju - Seram Neeken Singh

Keirao - Thonram Tony Meitei

Andro - Keisham Ningthemjao Singh

Lamlai - Achoibam Deben Singh

Uripok - Nungleppam Mahananda Singh

Singjamei - Irengbam Hemochandra Singh

Lamsang - Likmabam Manibabu Singh

Konthoujam - Laishram Nando Singh

Patsoi - Km. Akoijam Mirabai Devi

Lanthabal - Okram Joy Singh

Naoriya Pakhanglakpya - Soraisham Manaoton Singh

Wangoi - Salam Joy Singh

Mayang Imphal - Dr. Kh. Ratankumar Singh

Nambol - Nameirakpam Loken Singh

Oinam - Thokchom Ithoibi Devi

Kumbi - Dr. Khangembam Romesh Singh

Lilong - Syed Anwar Hussain

Thoubal - Okram Ibobi Singh

Wangkham - Keisham Meghachandra Singh

Heirok - Moirangthem Okendro

Wangjing Tentha - M Hemanta Singh

Khangabok - Suraj Kumar Okram

Wabgai - Md. Fajur Rahim

Kakching - Kshetrimayum Kennedy Singh

Hiyanglam - Dr. Huidrom Jiten Singh

Sugnoo - Kangujam Ranjit Singh

Phungyar (ST) - Victor Keishing

Ukhrul (ST) - Alfred Kanngam S Arthur

Chingai (ST) - Sword Vashum

Saikul (ST) - Lingkhim Haokip

Karong (ST) - D D Thaisii

Saitu (ST) - Lamtinthang Haokip

Tamei (ST) - G N Kumuiteung (Dr. Aku)

Nungba (ST) - Gaikhangam

Henglep (ST) - T Manga Vaiphei

Saikaot (ST) - TN Haokip

Singhat (ST) - Tuankhan Kiamlo Hangzo