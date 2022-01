Follow us on Image Source : PTI Goa Elections 2022: Full list of Aam Aadmi Party candidates

The Aam Aadmi Party has released names of its candidates for Goa assembly elections slated for February 14. So far, six lists have been released by the party. The first list was released on January 7. Here's the full list:

St Cruz - Amit Palekar

Poriem - Vishwajit K Rane

Siroda - Mahadev Naik

Valpoi - Satyavijay Naik

Dabolim - Premanand Nanoskar

Cortalim - Alina Saldanha

Benaulim - Venzy Veigas

Navelim - Pratima Coutinho

Sangeum - Abhijeet Dessai

Curtorim - Domnic Gaunkar

St Andre - Ramrao Wagh

Calangute - Sudesh Mayekar

Taleigaon - Cecille Rodrigues

Maem - Rajesh Kalangutkar

Cuncolim - Prashant Naik

Mapusa - Rahul Mhambre

Velim - Cruz Silva

Canacona - Anoop Kudtarkar

Sanvoerdem - Anil Gaonkar

Fatorda - Sandesh Telekar

Panjim - Valmiki Naik

Ponda - Surel Tilve

Marcaim - Gurudas Yesu Naik

Pernem - Pundalik Dhergalkar

Siolim - Vishnu Naik

Margaon - Lincoln Vaz

Priol - Nonu Naik

Curchorem - Gabriel Fernandez

Quepem - Raul Perreira

Sanquelim - Manoj Gandhi Amonkar

Cumberjua - Gorakhnath Kerkar

Thivim - Uday Salkar

Nuvem - Dr Mariano Godinho

Vasco Da Gama - Adv Sunil Loran

Mandrem - Adv Prasad Shahapurkar

Porvorim - Ritesh Chodankar