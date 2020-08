UPSC Civil Services Exam 2019 Result Declared | Full list of 829 candidates recommended for appointment

Image Source : FILE UPSC Civil Services Exam 2019 Declared | Full list of 829 candidates recommended for appointment

UPSC Civil Services Exam 2019 Candidates List: The Union Public Service Commission (UPSC) has declared the UPSC Civil Services Examination 2019 result on its official site upsc.gov.in. Pradeep Singh has topped the exam. Pratibha Verma is the topper among women candidates.

Candidates who had appeared for the UPSC Civil Services Exam should note that the UPSC Civil Services Examination 2019 result or the provisional appointment list for the candidates has been released on the official website.

A total of 829 candidates have been selected to various Civil Services through the 2019 edition of the exam.

The UPSC has declared the final list of selected candidates based on the result of the written part of Civil Services Examination, 2019 held in September 2019 and the interviews or Personality Test held in February-August, 2020.

Students should note that the Union Public Service Commission (UPSC) has released the list, in order of merit, of candidates who have been recommended for appointment to:

(i) Indian Administrative Service;

(ii) Indian Foreign Service;

(iii) Indian Police Service; and

(iv) Central Services, Group ‘A’ and Group ‘B’

To check the UPSC Civil Services Examination 2019 result, students should visit the official website upsc.gov.in. The candidates should note that a total of 829 candidates have been recommended for appointment, the break-up of which is given below category wise:

GENERAL - 304

EWS - 78

OBC - 251

SC - 129

ST - 67

UPSC has a “Facilitation Counter” near Examination Hall in its campus. Candidates can obtain any information/clarification regarding their examinations /recruitments on the working days between 10:00 hours to 17:00 hours in person or over telephone Nos. 23385271 / 23381125 / 23098543. The result will also be available on the U.P.S.C. website i.e. http//www.upsc.gov.in. Marks will be available on the website within 15 days from the date of declaration of Result.

LIST OF UPSC Civil Services Examination 2019 candidates who have been recommended for appointment:

S.NO. ROLL NO NAME

1 6303184 PRADEEP SINGH

2 0834194 JATIN KISHORE

3 6417779 PRATIBHA VERMA

4 0848747 HIMANSHU JAIN

5 0307126 JEYDEV C S

6 5917556 VISHAKHA YADAV

7 4001533 GANESH KUMAR BASKAR

8 0418937 ABHISHEK SARAF

9 6303354 RAVI JAIN

10 0712529 SANJITA MOHAPATRA

11 5813443 NUPUR GOEL

12 0214364 AJAY JAIN

13 0631338 RAUNAK AGARWAL

14 0405090 ANMOL JAIN

15 0515674 BHOSLE NEHA PRAKASH

16 6419694 GUNJAN SINGH

17 0876541 SWATI SHARMA

18 0833281 LAVISH ORDIA

19 0830832 SHRESTHA ANUPAM

20 5806038 NEHA BANERJEE

21 0870407 PRATYUSH PANDEY

22 6622267 PATKI MANDAR JAYANTRAO

23 6301851 NIDHI BANSAL

24 0825069 ABHISHEK JAIN

25 0850640 SHUBHAM AGGARWAL

26 6401083 PRADEEP SINGH

27 0867471 HIMANSHU GUPTA

28 0867400 CHANDRAJYOTI SINGH

29 0841628 MAYANK MITTAL

30 7111209 PARI BISHNOI

31 4902723 SIMI KARAN

32 0818608 GEETANJALI SHARMA

33 0842160 NAVNEET MANN

34 5803548 APURV CHAUHAN

35 6309267 KANCHAN

36 2000141 SARANYA R

37 0809220 NATISHA MATHUR

38 3409693 ABHISHEK AUGUSTYA

39 0825660 RUCHI BINDAL

40 1911734 ASWATHY SRINIVAS

41 0829260 AYUSHI JAIN

42 0818704 DIPANKAR CHOUDHARY

43 0846313 SHUBHAM BANSAL

44 6626157 KULKARNI ASHUTOSH C

45 1902112 SAFNA NAZARUDEEN

46 1022245 PEDDITI DHATRI REDDY

47 1200993 ISHWARYA R

48 0519095 DEEPAK BABULAL KARWA

49 0806538 YUVRAJ SEDDHARTH

50 1106128 SHISHIR GUPTA

51 0834743 ANANYA SINGH

52 0865351 OM KANT THAKUR

53 0815128 ASHISH KUMAR

54 0800327 MUKUND KR

55 1903784 ARUN S NAIR

56 0870538 PANKAJ

57 1210332 YASHNI NAGARAJAN

58 1220757 C JAYASHARADHA

59 0807744 ARANYAK SAIKIA

60 0836397 DIVYANSHU SINGAL

61 6309438 PRIYANK KISHORE

62 6300881 AVADH SINGHAL

63 0884612 PATIL YOGESH ASHOKRAO

64 0303740 DHEERAJ KUMAR SINGH

65 6309407 AASHIMA GOYAL

66 0851798 SAURAV PANDEY

67 0885988 NIKITA YADAV

68 2003015 PRIYANKA S

69 0810354 NAVNEET MITTAL

70 5818080 ROMA SRIVASTAVA

71 0312275 YASHASWINI B

72 0830403 CHANDRIMA ATTRI

73 5807008 ABHISHEK KUMAR

74 3520231 RIDDHIMA SHRIVASTAVA

75 1202292 SRUTANJAY NARAYANAN

76 1014416 MALLAVARAPU SURYATEJA

77 0830234 KATTA RAVI TEJA

78 0860705 SHASHWAT TRIPURARI

79 0826444 DIVYA SHAKTI

80 3505234 DARPAN AHLUWALIA

81 6306755 ANIL KUMAR RATHORE

82 0818138 SHRUTI SRIVASTAVA

83 6308303 SHIVENDU BHUSHAN

84 0116568 JIVANI KARTIK NAGJIBHAI

85 0805697 SHUBHANK MISHRA

86 0828929 MADHUMITA

87 3518213 MUSKAN JINDAL

88 0879045 SHUBHANGI SRIVASTAVA

89 0310344 NIDHIN K BIJU

90 0824734 ANUPAMA SINGH

91 1015007 NARWADE VISHAL TEJRAO

92 1901997 DEVI NANDANA A V

93 0501452 AISHWARYA SHEORAN

94 0867485 ANISHA TOMAR

95 1011683 SINGA REDDY RUSHIKESH REDDY

96 0867930 HARDIK AGARWAL

97 6616750 SHIKHAR CHOUDHARY

98 0880616 Y MEGHA SWAROOP

99 1906763 ARCHANA P P

100 0820345 AMIT JAIN

101 0868745 BISHAKHA JAIN

102 6801257 SIDHARTHA GUPTA

103 0303282 M V SATYA SAI KARTHIK

104 0849790 ADITYA BANSAL

105 0336992 MANOJ MADHAV S

106 6300802 MAYUR KHANDELWAL

107 1525217 ANSHUMAN RAJ

108 0329124 KUMAR SHIVASHISH

109 6624057 CHAVAN RAHUL LAXMAN

110 6415020 MANDA MAKARANDU

111 6606025 SHUBHAM KATIYAR

112 6318507 SIZAL AGARWAL

113 1905416 SARATH SANKAR

114 0802895 ANURAG DWIVEDI

115 0871949 KUMAR SAURABH

116 1219170 R ANAMIKA

117 1003183 TATIMAKULA RAHUL KUMAR REDDY

118 1902543 MALAVIKA G NAIR

119 1215367 MURUGANANTHAM M

120 0816769 ANUP DAS

121 0821990 NEHA BANDHU

122 0845206 SUJIT SHANKAR

123 0829970 PUNEET DWIVEDI

124 1907836 VEENA S SUTHAN

125 6317508 NABAL KUMAR JAIN

126 5916376 SARJANA YADAV

127 7007376 RAGHAV JAIN

128 0111017 AGRAWAL JITENDRA MURARILAL

129 1137850 VIPUL KHANNA

130 0804966 KUNAL AGGARWAL

131 0836109 PAWAN KUMAR GOEL

132 0317330 VINODHPATIL H

133 4300732 RICHARD YANTHAN

134 1416694 VISHAKHA DABRAL

135 1019486 JANGAM KULADEEP

136 5605395 KARTHIKEYAN S

137 0512940 DESAI NEHA DIWAKAR

138 0832308 ANUKRITI SHARMA

139 0886225 NEHA GOYAL

140 0116370 AKARSHI JAIN

141 1213860 AMMU J

142 0817555 PARITOSH PANKAJ

143 6630224 MANKALE JAYANT KISHOR

144 3539415 JASROOP KAUR BATTH

145 0819817 RISHI ANAND

146 5809251 MANUSH PAREEK

147 6304400 DEEPTI GARG

148 3403715 SUNNY GUPTA

149 0809673 AKSHANSH YADAV

150 5817381 HARSHIT KUMAR

151 0503812 DESHMUKH ABHAYSINHA BALASAHEB

152 0845538 PADMINI NARAYAN

153 0510368 SHAIKH MOHD ZAIB ZAKIR

154 1209493 ABHISEK OSWAL

155 4005856 SIDDHARTH PALANICHAMY S

156 0846361 GEORGE ALLEN JOHN

157 1315257 PRIYAMVAD

158 0873852 NEETU

159 5818699 TANYA SINGHAL

160 6318301 CHIRAG JAIN

161 0867353 ANGAD MEHTA

162 4900693 UMESH PRASAD GUPTA

163 0831413 SIDDHARTH DHAPOLA

164 0413421 AHINSA JAIN

165 4103878 HARSHA PRIYAMVADA

166 0861513 SHIREEN PRAKASH

167 0336330 KEERTHANA H S

168 0825267 RAHUL GOEL

169 5814657 SATYAM

170 1002356 KESARAPU PREM SAGAR

171 1216687 PRITHIKA RANI M

172 4115392 MAYANK MISHRA

173 0812668 MOOMAL RAJPUROHIT

174 0827970 APRAJIT

175 0832349 PIYUSH SINHA

176 1910119 JITHIN RAHMAN

177 3403653 DEVAHUTI

178 0834834 NISHANT SAURABH

179 0701893 SAMBHAV JAIN

180 1521384 NIDHI THAKUR

181 0849684 NIKHIL AGARWAL

182 0706005 KUMAR BISWARANJAN

183 0849446 ANCHAL CHAUHAN

184 0800023 PARIKSHIT KHATANA

185 1907953 RUMAIZA FATHIMA R V

186 1229862 RAMYA R

187 0845265 SWEETY SAHRAWAT

188 5800817 NONGJAI MOHD ALI AKRAM SHAH

189 0851053 SONAKSHI SAXENA

190 0850178 SHAILAJA DAS

191 2604565 VIDHU SHEKHAR

192 6702644 YASHPRATAP SHRIMAL

193 0818836 SAMIR AHMAD

194 0849491 ANNAPURNA SINGH

195 5304370 VEDBHUSHAN

196 7011741 RASPREET SINGH

197 1909833 K AMAN CHANDRAN

198 1025319 G CHANDEESH

199 0419372 KRISHAN LALCHANDANI

200 6620232 ASHWINI TANAJI WAKADE

201 6312793 SOHAN LAL

202 1517045 RAHUL MISHRA

203 0838567 VIKASH KUMAR

204 6618761 MISAL SAGAR BHARAT

205 0832725 ANKUR KUMAR JAIN

206 5801768 BRIJESH JYOTI UPADHYAY

207 5805256 POOJA KUMAR

208 0822045 SHASHANK SHEKHAR SINGH

209 4906766 SUTHAN ABDULLAH

210 0878015 GITTE MADHAV VITTHALRAO

211 6310385 CHAVAN KUNAL MOTIRAM

212 0826849 GAUTAM GOEL

213 0334282 SACHIN HIREMATH S

214 3807899 MAHAJAN SUMIT RAJESH

215 1407722 CHIRAG JAIN

216 1019760 PRATHYUSH SARASA

217 1908556 UTHARA MARY REJI

218 0827542 BADETI SATHYAPRAKASH

219 7005786 NITESH KUMAR JAIN

220 0239292 SHIVAM ASHUTOSH

221 6311737 LODHA SHRENIK DILIP

222 3522693 DEVAYANI

223 0860411 SHUBHAM AGARWAL

224 0846413 SARANSH MAHAJAN

225 0305291 HEMA NAYAK

226 6308471 SHINDE AVINASH SANJEEVAN

227 5805867 AOJASVI RAJ

228 1912562 EGNA CLEETUS

229 0202986 ARUSHI MISHRA

230 1229457 GIRI SANKAR R

231 6403971 KHANDEKAR SHRIKANT KUNDALIK

232 0813980 RINKU

233 2405381 MATTHEWS MATHEW

234 6316524 NIKAS KUMAR

235 0886284 HARSHITA

236 0850209 ANKITA AGARWAL

237 0836062 TAANYA AMBASTHA

238 0841048 ABHINAV CHOUDHARY

239 0318239 MANJEET KUMAR YADAV

240 3406276 PARTH GUPTA

241 6414942 SOFIA

242 0407768 PRAKHAR SINGH

243 0859561 UTKARSH SINGH

244 0837363 PINNANI SANDEEP KUMAR

245 7913985 ABHINAV TYAGI

246 7007417 MANINDERJIT KAUR

247 2207067 PRASHANT SHARMA

248 0828104 ASRAR AHMAD KICHLOO

249 6312352 KAPASE YOGESH SHIVKUMAR

250 1028065 C CHAITANYA KUMAR REDDY

251 1207271 SWETHAA S

252 6703759 NOORUL QUAMER

253 0830261 SALONI JAIN

254 1905685 AJMAL SHAHZAD ALIYAR RAWTHER

255 0221459 ABHISHEK BHAL

256 6309560 SHILPI

257 7303826 K M PRIYANKA

258 0851466 FARMAN AHMAD KHAN

259 5812020 KEVIN TOMS SKARIA

260 0867642 MUKUL JAMLOKI

261 6302593 PREETI KUMARI

262 0853971 VARUN SINGHAL

263 0827285 CHEEMALA SIVA GOPAL REDDY

264 1906843 ANU JOSHY

265 1914647 N RAVISANKAR SARMA

266 6102138 PANKAJ SRIVASTAVA

267 4902449 AYUSH KHARE

268 6619213 MANISH SHARMA

269 0425555 ANKIT KUMAR JAIN

270 0839505 ARCHIT NIGAM

271 0809246 ASHISH JOON

272 0845362 B RAHUL

273 3501123 NIHAL RANDHAWA

274 5805541 RHEECHA RATNAM

275 6614509 PUJARI GOURI NITIN

276 0420810 KARTIK SHROTRIYA

277 0109183 GAJRAJ BACHHAWAT

278 0306529 ABHISHEKGOWDA MJ

279 1016512 V TEJA DEEPAK

280 1202637 SHUBHAM BAJAJ

281 6603500 ATRE SHANTANU KISHOR

282 5203617 ABHIJEET BHANAWAT

283 1048539 GORIJALA MOHANA KRISHNA

284 3504967 OJASVI

285 6501121 ANIKET SACHAN

286 1232300 PURANASUNTHARI M

287 0515047 SHINDE PRASAD SITARAM

288 6302687 ABHISHEK KUMAR

289 7803507 DEEPAK SAINI

290 0841991 SHUBHAM KUMAR

291 1909890 ASISH DAS

292 6302759 MOHD SHAFIQ

293 0802183 VISHAL KUMAR

294 0833578 ANKIT SHANKAR MISHRA

295 0882984 AMIT KUMAR CHATURVEDI

296 0870324 SACHIN KUMAR YADAV

297 0313414 B KRUTI

298 0878974 JAYANT NAHATA

299 1905625 ANOOP S

300 0856394 SONALI MISHRA

301 5906759 VIVEK KV

302 2606514 ASHUTOSH K R PANDEY

303 0815544 SUFIYAN AHMED

304 1908553 VISHNU DAS

305 3531107 ABHINAV GOPAL

306 0806095 KUMKUM SEN

307 7808951 RAJNISH PATIDAR

308 1524700 PRASHANT JADEJA

309 0815474 SHIVA SINGH

310 0847005 MAITHREYI NAIDU

311 0883220 MEDHA ANAND

312 2613986 DIVYA MISHRA

313 0806590 AGALE AKASH VINAYAKRAO

314 1042161 A VENKATESHWAR REDDY

315 1301406 AZHARUDDIN ZAHIRUDDIN QUAZI

316 6316557 ABHINAV KUMAR SINGH

317 1111762 RAVI KUMAR SIHAG

318 0814838 RAGHAV TANEJA

319 1912200 NIDHINRAJ P

320 5105372 DHEERAJ KUNUBILLI

321 1126713 AMRIT JAIN

322 0865934 VINAYAK CHAMADIA

323 0840344 NAMGYAL ANGMO

324 6624474 SAURABH GOYAL

325 0845401 ANKIT AGARWAL

326 2001404 M BHARANI

327 0818557 VAIBHAV TRIVEDI

328 0836704 ASIF YOUSUF TANTRAY

329 1045328 BHARANI VLSVSS

330 1026940 SIRISETTI SANKEERTH

331 1217778 ABISHEK S

332 5806039 AHMAD BELAL ANWAR

333 0811261 AGRIM KUMAR

334 0852610 DESHPANDE MANDAR KISHOR

335 7812616 ANANYA AWASTHI

336 0337408 VENKATAKRISHNA S

337 1228230 KRISHNA PRASAD R

338 0411885 ASHUTOSH GARG

339 0853569 SHWETA SUMAN

340 0326103 RAJENDRA RAJ

341 5910579 AYUSH VIKRAM SINGH

342 1135651 DIKSHA

343 6301993 SANKET KUMAR

344 8200903 MUTHINENI SAITEJA

345 1522301 AVINASH CHANDRA SANDILYA

346 1903346 GOPU R UNNITHAN

347 1125242 MANISH CHOUDHARY

348 0859102 SUJATA AGRAWAL

349 1204925 ARJUN C

350 5801755 NADIA BEIG

351 0815117 AKANKSHA GUPTA

352 3539019 KHUSHPREET KAUR

353 0883380 SHIVAM UPADHYAYA

354 6316612 VIKRAM SINGH

355 7103121 ADITYA PAREEK

356 4101930 PRATIK JAIN

357 0839778 SAHIL T GEORGE

358 6417053 UMA SHANKAR PRASAD

359 0301256 MITHUN H N

360 5917104 SHIVAM TYAGI

361 0714702 ARGHYA PATNAIK

362 0329590 STEFAN SIMON TOBIAS

363 0340880 VENKATRAMAN KAVADIKERI

364 0827142 ANKIT JAIN

365 6300686 KUMAR SANJEEV

366 6400186 SHUBHAM KUNDAL

367 2407196 ASHIK ALI P I

368 5921199 ABHISHEK KUMAR TIWARI

369 6400745 DEEPIKA

370 0830947 JITENDRA KUMAR YADAV

371 6311825 RISHU PRIYA

372 7701613 ANSHUMAN YADAV

373 0817861 PARIKSHIT THOUDAM

374 0868648 SUGANDHA JINDAL

375 4107170 RITESH SINGH

376 0124160 DOBARIYA CHINTAN PRABHUBHAI

377 0844948 SINGH PRABHAT GYANENDRA

378 0502557 RAJAT RAVINDRA UBHAYKAR

379 0342146 JUBIN MOHAPATRA

380 0311457 KOUSHIK H R

381 6302337 DINESH PRATAP SINGH RATHORE

382 7814881 ADITYA KAKADE

383 3803935 KIRDAK NEHA LAXMAN

384 0310022 VISHNUSANKAR

385 1204457 S MOHAMMED YAKUB

386 0810641 PRATIBHA SINGH

387 0882680 SHIVAM SIDDHARTH

388 1903371 SHAHUL HAMEED A

389 6315457 PATIL NIMISH DASHARATH

390 0117361 MANISH KUMAR CHOUDHARY

391 0801920 TIKAM SINGH VERMA

392 1209930 RAGUPATHI B

393 3515224 MAHAK SWAMI

394 0809581 NAVNEET SEHARA

395 0819391 VARUN B R

396 1906744 SHAHEEN C

397 0872967 PRASHANT BADAL NEGI

398 0853405 KUMAR ASHISH

399 6303562 GITE MAHESH BABASAHEB

400 1031022 SHASHANK SHEKHAR

401 0801656 MRIDUL SINGH

402 1905675 GOKUL RAJ G

403 6418278 MD SHABBIR ALAM

404 1541002 KUMAR NISHANT VIVEK

405 1900499 ADHARSH RAJEENDRAN

406 0332546 MANJUNATH R

407 0831117 PAWAN KUMAR MEENA

408 0801584 AASHISH AGARWAL

409 0319100 HARISHA B C

410 5915961 SHWETA NAGARKOTI

411 0813289 ADITI SINGH

412 1800337 AFTAB RASOOL

413 0827666 SWETA SUMAN

414 0865625 ABHISHEK SHIVHARE

415 0840820 AJAY KUMAR GAUTAM

416 6307930 VISHAL KUMAR PATHAK

417 0854925 RENUKUNTLA SHEETAL KUMAR

418 6618039 PATIL KANTILAL SUBHASH

419 0340474 YATISH R

420 6312980 RAHUL MODI

421 7102114 ABHISHEK PALASIA

422 1910162 SHIYAZ K M

423 0864396 AMIT KUMAWAT

424 0859934 PANKAJ KUMAWAT

425 0854645 VIVEK CHANDRA YADAV

426 1226101 SEDHU MADHAVAN S

427 1039342 MUKKERA LAXMI PAVANA GAYATHRI

428 5101268 KOLLABATHULA KARTHIK

429 5204511 ANKUSH KOTHARI

430 0824322 REENA HANSDAK

431 5605664 LOGESH KUMAR P

432 0836357 SURUCHI SINGH

433 0826504 JADHAWAR AVINASH BHIMRAO

434 4907663 YOGESH KUMAR PATEL

435 0339514 SANDIP KUMAR

436 5605259 GOWRISANKAR D

437 6318932 JYOTI YADAV

438 1220615 B SARAVANAN

439 0517036 DARADE PARMANAND PRAVIN

440 0301333 JAGADEESH ADAHALLI

441 0828327 SAMIR KUMAR JENA

442 0852313 VINEET KUMAR

443 2610276 SPARSHA NILANGI

444 7302303 VIVEK H B

445 5607876 PRABINA P

446 0331335 ANAND KALADAGI

447 1913772 SARATH R S

448 6315860 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO

449 1228640 JAYA CHITRA K

450 6614308 VIKRAM SIHAG

451 0862795 VAIBHAV CHOUDHARY

452 0825480 ABHISHEK KUMAR

453 1203182 SANTHA MEENA M

454 6400963 PRAVEEN PUSHKAR

455 0513710 MAYANK GURJAR

456 4108332 ABHISHEK KUMAR GARG

457 1527661 VIVEKANANDA SHUKLA

458 0322470 SMILNA SUDHAKAR

459 0876158 GARIMA

460 1908197 AHAMED ASHIK O S

461 1045450 MOHAMMAD NADEEMUDDIN

462 1403974 AMIT RANJAN

463 7105724 SUNIL

464 0867996 SANDEEP KUMAR PATEL

465 0343339 MEGHANA K T

466 8202769 RAJANALA SMRUTHIK

467 4103143 AKANCHA SIKSHA KHALKHO

468 6314620 AMANDEEP

469 0519804 SUDARSHAN G

470 1005982 MOURYAKRISHNA CHANDRASEKAR

471 1217551 SAKTHIVEL T

472 0514679 ABHINAV KUMAR GUPTA

473 5604558 U VIBUKRISHNAA

474 1144207 GOVIND SINGH YADAV

475 5905879 GAURAV KUMAR

476 0316863 SYED ZAHED ALI

477 0812359 ROHIT KUMAR

478 0842079 TIRUMALARAJU S D VARMA

479 1137590 MAHIMA KHICHAR

480 0519538 MAHATO AMITKUMAR SIDHIPRASAD

481 6612275 DESAI RUSHIKESH JAYSING

482 0833077 SHUBHAM JAISWAL

483 0841636 MADHU KUMARI

484 1102415 DIVYANSH SINGH

485 0339760 VIVEK REDDY N

486 0869557 ABHIMANYU

487 1007940 MOHAMMED DANISH K

488 0828761 NARESH

489 6316068 NAKUL RAJENDRA DESHMUKH

490 0873887 ASHISH SINGH

491 1227458 T M YAMINI

492 0851340 GAURAV GOSWAMI

493 0227964 VIBHA SINGH

494 1219268 R ANJALI

495 0831196 ADITYA SAURABH

496 1204146 T BHUVANESH RAM

497 6609366 KELKAR SUBHRAMANYA BHALCHANDRA

498 0301073 HEMANTH N

499 1206520 SANGEETHA S

500 6315981 ANKIT KUMAR CHOUKSEY

501 6601750 SANKPAL PRANOTI SANJAY

502 3510968 EKAM J SINGH

503 0878754 NISHA

504 1232288 SHOBIKA S S

505 1014928 BANOTH MRUGENDER LAL

506 4004464 DIVYA R

507 6623216 SUMIT KAILAS JAGTAP

508 6418537 SUMAN NALA

509 6319166 GURSIMAR SINGH

510 1011066 KORUPOLU SATYA DHARMA PRATAP

511 0321656 MD QAMARUDDIN KHAN

512 6421207 RAKESH

513 3529618 DIVESH SHASHNI

514 1213070 KRISHNA PRIYA S

515 0885805 PRANJAL VERMA

516 6312652 DUDAM VINAY KANTH

517 0862567 ANIL KUMAR

518 6300380 PRASHANT SAGAR

519 6312812 SHIVANI MEHLA

520 6306477 DEEPAK DHANKHER

521 0429789 KUSHAL CHOUKSEY

522 6312901 ADITYA S WARRIER

523 6319310 PRIYANSHU SINGH

524 0809508 LODH PRASANNA RAMESHWARSINGH

525 6300436 VIPIN YADAV

526 0815164 ADITYA KUSHWAHA

527 3601577 MANE NAVANATH SHIVAJI

528 7302789 VARUN K GOWDA

529 0239327 MAAZ AKHTER

530 1102634 PIYUSH GATHALA

531 4800260 MANOJ KUMAR

532 0323167 PRAFUL DESAI

533 0833024 MAHIPAL SINGH GURJAR

534 5108713 NEETHIPUDI RASHMITHA RAO

535 6503374 ROHIT KUMAR

536 0304980 RAGHAVENDRA N

537 1203105 VIVEKKANNAN L D

538 0101232 BAROT HIREN JITENDRABHAI

539 1047952 Y V R SASHI SEKHAR

540 0501477 K ASHOK CHAKRAVARTHY

541 6624238 HIRAVE VAIBHAV ANIL

542 1910183 HASSAN USAID N A

543 0801409 JAGDEEP

544 5911440 MANOJ KUMAR RAWAT

545 0316654 BHARATH K R

546 6911456 NARENDRA RAWAT

547 0851476 WAKEKAR ANKITA ARVIND

548 0115845 HARSHIL R MEENA

549 0849765 SARVESH PANWAR

550 0823606 GITE VIJAYSINGRAO SAHEBRAO

CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION,2019

551 1308722 KHODE SAMEER PRAKASH

552 5800496 ABHIJEET KUMAR

553 1903437 MANJU CHANDRAN A R

554 1220433 RAJENDRA CHAUDHARY

555 0860965 HIMANSHU N SINGH

556 0811692 MAMTA YADAV

557 3535267 RAHUL GUPTA

558 0840999 HIMANSHU GUPTA

559 1226441 ABINAYA S

560 6317591 JYOTI YADAV

561 1914924 ARUN K PAVITHRAN

562 6312214 VIKRAM DAHIYA

563 0818086 ANKIT KUMAR SANKHWAR

564 0863639 SHIVAM PRAJAPATI

565 1903474 NITHIN K

566 5103480 KORUKONDA SIDDHARTH

567 4124832 MANAS RANJAN SAHU

568 1038292 MITHUN RAJA YADAV BERI

569 5904607 SONU BHATT

570 6207927 GOSU RAMESH

571 5604282 KAVITHA M

572 2611849 KUMAR ANKIT

573 0864205 MANISH KUMAR

574 0810967 SHINDE SURESH KAILASRAO

575 0120559 PARMAR PINKESHKUMAR LALITKUMAR

576 2604439 SHUBHAM MAURYA

577 5809764 ADITYA

578 0807382 VIKASH VARMA

579 0814038 MOHAMMAD AAQUIB

580 1215432 ANUGRAHA V

581 0338051 SAPNA PRIYA

582 0319980 PRUTHVI S HULLATTI

583 0317971 SUHAS R

584 0868332 KAMBHAM SAMUEL PRAVEEN GOWTHAM

585 0881339 SUSAN BLESSY BAKKI

586 0506697 AKASH CHOUDHARY

587 0844274 SHAKTI SINGH ARYA

588 2611449 VIVEK RAJPOOT

589 6903231 ASHUTOSH SHRIVASTAVA

590 6303857 WAYKOS ABHIJIT JINCHANDRA

591 6413836 ABHILASH SHASHIKANT BADDUR

592 0820452 PANKAJ KUMAR RASGANIA

593 0801337 RAVI GANGWAR

594 0329054 DARSHANA KUMAR H G

595 0878636 AKSHAY RANJUMESH

596 0819562 REHAN KHATRI

597 0810119 ROBINSON GURIA

598 1222415 CHILUMULA RAJANIKANT

599 1908704 DEEPU SUDHEER

600 0338638 PARICHAY KUMAR

601 1230667 DHIYA R

602 1043821 ALEKHYA BALLA

603 0306660 C SAMEER RAJA

604 0807978 MUNISH KUMAR

605 0314675 RAM CHANDRA JAKHAR

606 1913198 PRAPANJ R

607 0847994 SUMIT KUMAR PANDEY

608 1211987 R AISHWARYA

609 7905571 BHANU PRATAP SINGH

610 0805265 SONIKA KUMARI

611 6312644 FAISAL KHAN

612 6206775 JUVVANAPUDI MAHESH

613 0824239 ABHISHEK YADAV

614 1911702 JOHN GEORGE DCOUTHO

615 1128757 MANJEET SINGH SANKHLA

616 0870670 ANIL BASAK

617 0327918 KUMARI MANISHA

618 0836655 BHANU SINGH

619 0861110 PRATIBH VIJAY SIROWA

620 3502244 RUPINDER KAUR

621 1217012 MALLIGA S

622 1907291 MRIDUL DARSAN

623 0873750 SAIFULLAH

624 6601043 INGOLE ABHINAV PRAVIN

625 0850626 VIJAY SINGH GURJAR

626 0342817 SAVITA GOTYAL

627 3511771 ABHISHEK SAINI

628 1801855 SABZAR AHMAD GANIE

629 1305232 PANKAJ ATULKAR

630 0876025 KUMBHAR AJAY GANPATI

631 5905070 VIBHAV SAINI

632 1135631 MANISH

633 1028044 KIRANMAYI KOPPISETTI

634 0874396 VIDYASAGAR

635 6626732 PAWAR SWAPNIL JAGANNATH

636 7303162 PRAJWAL

637 0814869 DUDHAL ABHISHEK DILIP

638 3400814 MAJID IQBAL KHAN

639 1206480 STALIN R

640 1214669 MALKARAJ P

641 6601155 THAKARE POONAM PRAKASHRAO

642 5900961 DEVYANI SINGH

643 0815380 CHANDRASHEKHAR MEHRA

644 0801668 SWATI SINGH

645 0833129 FIROJ ALAM

646 6410049 RAMESH

647 1101339 SUNITA MEENA

648 6612906 PRADIP DUBAL

649 1134510 DEVENDRA PRAKASH MEENA

650 0800578 ANKIT MISHRA

651 6629721 KAMBLE ASHIT NAMDEV

652 0621929 SHUBHAM ARYA

653 1025154 POLUMATI SHARANYA

654 6302441 SANTANU KUMAR SINGH

655 6204487 PUSULURU RAVI KIRAN

656 0515101 GARAD KARUN UDDHAVRAO

657 5903243 RAKESH SINGH

658 5907765 ALOK PRASAD

659 1232344 BALANAGENDRAN D

660 0841582 RAJHANS KUMAR SINGH

661 6312694 KRISHNA GOPAL MEENA

662 0815872 SUNIL KUMAR DHANWANTA

663 0301368 GAJANAN BALE

664 0846272 APURVA KUMAR SINGH

665 3536952 DEVINA VARDHAN

666 1104728 PANKAJ KUMAR MEENA

667 6313266 RAVINDRA MEENA

668 0118661 VINOD KUMAR MEENA

669 2624540 SHASHANK SINGH

670 0804535 PRIYANKA KAMBLE

671 0869360 RAHUL KUMAR MEENA

672 1123952 AMIT GEMAWAT

673 1229974 JAGHADEESHWARAN R

674 0856006 GIRDHARI LAL MEENA

675 3534075 SAHIL SINGH

676 6403059 ARVIND MEENA

677 4200110 YANGCHEN DOMA BHUTIA

678 0836000 MAYANK MEGHWAL

679 1515598 URVI VERMA

680 2638624 YASHLOK KUMAR DUTT

681 1132575 RASHMI SHAKRAWAL

682 0849679 MANDEEP KUMAR

683 6317975 NITIN KUMAR

684 0834564 DEEPAK KUMAR

685 6319587 PRIYANSHU KHATI

686 1400799 DEEPAK SINGH

687 2611943 NIKHIL KHARE

688 6617405 HRISHIKESH SHRIPAD DESHMUKH

689 7911812 ANURAG SINGH

690 1028434 DARIPELLI RAMESH

691 6400302 BALVEER SINGH

692 0819666 SHREYA CHOUDHARY

693 0855702 PRAKHAR JAIN

694 0809518 BANOTH RAKESH NAIK

695 6615088 VHATKAR SOURABH VIJAYKUMAR

696 0842378 KUMAR SAUMYA

697 6615096 NIVEDITA DUTTA

698 6207904 PALANI PHANI KIRAN S

699 0821870 DUSHYANT TANWAR

700 0849516 PRATIBHA SINGH

701 0102028 RUPELLA SANDEEP MUKESHKUMAR

702 0835003 RIJUL

703 0886170 PRABAL GARG

704 6300952 BHOSALE AKSHAY DINKAR

705 6911553 ALOK KUMAR VERMA

706 5809433 PUSHPENDRA GEHLOT

707 6318255 HARSH BANSAL

708 6311642 RISHIKESH MEENA

709 0887319 AASMA GARG

710 6626430 SARKATE ABHIJEET VISHWANATH

711 0877016 VIVESH

712 0401732 SHIVAM MISHRA

713 6317452 CHAITRA A M

714 5201363 AVNI BAMNIA

715 0714779 OM PRASAD MOHANTY

716 0806474 YOGENDRA SINGH

717 5806794 STANZIN WANGYAL

718 0846717 RUHEENA TUFAIL KHAN

719 6615084 KHANDARE PRADNYA KAILAS

720 6311716 ANIMESH RANJAN

721 0869507 B RITESH

722 5807406 DHIMAN CHAKMA

723 5815962 ARUN SINGH TOMAR

724 0412185 T PRATEEK RAO

725 1135049 TAPENDRA MEENA

726 0853386 VAIBHAV SINGH

727 6616247 DHAVANE SANKET GOKUL

728 0862352 LALITESH KUMAR MEENA

729 3505609 JASLEEN KAUR

730 1915227 J PRANAV

731 5817291 RAJIV KUMAR

732 1112389 MANOJ KUMAR

733 1314730 NIKHIL DUBEY

734 3506635 SHRISHTI

735 1311305 MESHRAM RAJIV RAMESH

736 0814199 ANANYA KIRTI

737 3811578 BHOOR SINGH MEENA

738 0819844 SIDDHARTHA GAUTAM

739 1102609 AKSHANSH VERMA

740 5807951 VIKRANT KUMAR SINGH

741 0859003 BHUKYA NARSHIMA SWAMY

742 0884028 POOJA SINGH

743 6607016 MANE SHASHANK SUDHIR

744 6601304 KAMBLE NIKHIL ANANT

745 0815364 RAHUL RATHOD

746 1702180 SUMIT VERMA

747 6403507 RAYEAS HUSSAIN

748 6620627 RAMTEKE SUMIT SUDHAKAR

749 0820209 BHAISARE SHUBHAM ASHOK

750 5921920 VINEET KUMAR

751 1232296 VENGATESH PRABHU N

752 6301737 GAIKWAD NILESH SHRIKANT

753 1120900 SUMEET MEHARDA

754 0860164 RATAN JANA

755 0119327 AGJA PRANAVKUMAR GOVINDBHAI

756 3518761 JATINDER SOHAL

757 1030088 K PRATHIMA

758 1703526 SHAILESH HITESHI

759 6308580 BHARAT BHUSHAN

760 0864380 PRATEEK SINGOTIYA

761 1418117 AMIT DUTT

762 1542159 GAURAV KUMAR

763 6506888 KUMUD RANJAN

764 6306158 K SHASHIKANTH

765 6700566 KUNAL UTTAM SHROTE

766 0909423 TAPAN DEKA

767 0874194 ABHAY KUMAR SONKER

768 1018444 BATCHU DHEERAJ KUMAR

769 0869408 DEEPAK KUMAR

770 1103763 RAVI KUMAR

771 6605737 WAGHMARE VAIBHAV VIKASRAO

772 6313097 MEHAR PANWAR

773 6703505 GOLAPKAR ASHWIN RAJAN

774 6504947 CHANDERSHEKHAR MEENA

775 0861593 SHARMA SHRUTI JAGATRAM

776 3503453 NAVEEN

777 0304691 CHANDAN G S

778 1803006 MOHAMMED NAWAS SHARAF UDDIN

779 1143401 HEMANT SINGH

780 0337888 VADITHYA SHASIKANTH NAIK

781 6606485 RENU DAHIYA

782 1035749 AKUNURI NARESH

783 6418093 SANDEEP KUMAR MEENA

784 0901902 KISHORE SUTRADHAR

785 6606290 SANGRAM SATISH SHINDE

786 0860622 KARISHMA PANT

787 5802252 SARVESH SONWANI

788 5810869 ANKIT SINGH

789 6611214 VIDYAGAR AJINKYA ANANT

790 1134724 UTTAM KUMAR MEENA

791 0868090 AMIT KUMAR JHURAWAT

792 0835082 ABHISHEK SINGHAL

793 1126057 RAVI KUMAR MEENA

794 6302714 ZENDEN LINGZERPA

795 1138573 SANJEEV MANDIA

796 6403023 NUNAVATH PRAVEEN NAYAK

797 1131015 YASHWANT MEENA

798 1118307 RAJESH KUMAR MEENA

799 0125340 GALCHAR PRIYANKKUMAR HAMIRBHAI

800 0335595 MANJESH KUMAR A P

801 0524906 YADAV SATYAJEET MADAN

802 1126417 RAMMOHAN MEENA

803 1909640 RAHUL R

804 1915241 GOKUL S

805 0837986 SANDEEP

806 0826707 SAPNA KUMARI

807 0887155 KARANBIR SINGH CHOHAN

808 6508542 SAHIL BANSAL

809 2113631 SALONI MITTAL

810 3811653 MAHAJAN SAMEER VIJAY

811 1232286 BHARATH KUMAR V

812 6505910 SHINDE SUNIL RAJENDRA

813 1422568 KARTIK KANSAL

814 0872193 SUSHANT PADHA

815 3522678 HARJINDER SINGH

816 1229561 P KADHIRAVAN

817 0808792 NIKHIL PRASANNA JAYAN

818 5809627 ASHUTOSH NANDAN

819 0716596 BIBHUTI BHUSAN NAYAK

820 6315883 PARDEEP KUMAR

821 4111939 PANKAJ KUMAR CHOUDHARY

822 1318011 NANDANWAR HEMANT RAMESH

823 0514154 SHAIK SHOEB

824 1801170 SYED JUNAID AADIL

825 1543071 PRAGYAGNI

826 6305960 CHANDAN KUMAR

827 1704570 DIXIT SWAROOP RAVINDRA

828 5918150 SHUBHAM AGARWAL

829 3518258 SUNIL KUMAR

