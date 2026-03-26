Bank holidays 2026: When are banks closed for Ram Navami in your city? Check state-wise list

Edited By: Raghwendra Shukla @ShuklaRaghav
Bank holidays 2026: Some regions follow Udaya Tithi, and therefore, the festival of Ram Navami will be celebrated on March 27, 2026.

If you are planning to visit a bank branch for any important work today, i.e., on Thursday, March 26, 2026, it is important to know whether banks are open or closed in your city. Today, on March 26, 2026, the festival of Ram Navami is being celebrated in several parts of the country. Some regions follow Udaya Tithi, and therefore, the festival will be celebrated on March 27, 2026. As a result, the first question that comes to many people's minds before visiting a bank is whether it is open or closed today. Some have to deposit a cheque, and some have to withdraw cash, but before leaving the house for any banking-related work, it is very important to know whether the bank branch in your city is open today. According to the information available on the official website of the Reserve Bank of India (RBI), banks in some cities will remain closed on March 26, while in other cities they will remain closed on March 27.

Bank Holiday Today: Banks closed in these states on March 26 for Ram Navami

Banks are closed in cities like Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ranchi, and Shimla on account of Shree Ram Navami.

Bank Holiday for Ram Navami on March 27, 2026

Banks in Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Hyderabad, Lucknow, Patna, Ranchi, and Vijayawada will remain closed on March 27, 2026, for Ram Navami. 

It is to be noted that the Bank in Uttar Pradesh will remain closed on both March 26 and March 27. 


Bank Holidays 2026 Full List

Date Holiday Description Day
10 January 2026 2nd Saturday Saturday
24 January 2026 4th Saturday Saturday
26 January 2026 Republic Day Monday
14 February 2026 2nd Saturday Saturday
28 February 2026 4th Saturday Saturday
15 February 2026 Maha Shivaratri Sunday
3 March 2026 Holi Tuesday
14 March 2026 2nd Saturday Saturday
20 March 2026 Ugadi Friday
28 March 2026 4th Saturday Saturday
3 April 2026 Good Friday Friday
11 April 2026 2nd Saturday Saturday
14 April 2026 Vaisakhi/Ambedkar Jayanti Tuesday
25 April 2026 4th Saturday Saturday
1 May 2026 May Day Friday
9 May 2026 2nd Saturday Saturday
23 May 2026 4th Saturday Saturday
27 May 2026 Bakrid/Eid al-Adha Wednesday
13 June 2026 2nd Saturday Saturday
27 June 2026 4th Saturday Saturday
11 July 2026 2nd Saturday Saturday
25 July 2026 4th Saturday Saturday
8 August 2026 2nd Saturday Saturday
15 August 2026 Independence Day Saturday
22 August 2026 4th Saturday Saturday
4 September 2026 Janmashtami Friday
12 September 2026 2nd Saturday Saturday
26 September 2026 4th Saturday Saturday
2 October 2026 Gandhi Jayanti Friday
10 October 2026 2nd Saturday Saturday
24 October 2026 4th Saturday Saturday
8 November 2026 Diwali Sunday
14 November 2026 2nd Saturday Saturday
28 November 2026 4th Saturday Saturday
12 December 2026 2nd Saturday Saturday
25 December 2026 Christmas Day Friday
26 December 2026 4th Saturday

ALSO READ | Cabinet clears modified regional air connectivity scheme UDAN with an outlay of Rs 28,840 crore

