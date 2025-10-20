Bank Holiday Today On October 20! Banks to remain open in these cities on Diwali, check full list here

Stock markets are open today, October 20, 2025, even as Diwali is being celebrated today. This is why many bank customers are confused about whether banks are open or closed. According to list of holidays by the Reserve Bank of India (RBI), banks in several cities are open today.
Cities where banks are open today
The cities where banks will remain open as usual today are Mumbai, Patna, Jammu, Belapur, Imphal, Nagpur, and Srinagar.
City-wise list of bank holidays in October, 2025
|ct 20
|Monday
|Diwali (Deepavali)/Naraka Chaturdashi/Kali Puja
|Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Dehradun, Chandigarh, Guwahati, Itanagar, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Panaji, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Thiruvananthapuram, Vijayawada.
|Oct 21
|Tuesday
|Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)/Deepawali/Govardhan Pooja
|Belapur, Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Imphal, Jammu, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Srinagar
|Oct 22
|Wednesday
|Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant New Year Day/Govardhan Pooja/Balipadyami, Laxmi Puja (Deepawali)
|Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Gangtok, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna
|Oct 23
|Thursday
|Bhai Bij/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti/Laxmi Puja (Deepawali)/Bhratridwitiya/Ningol Chakkouba
|Ahmedabad, Gangtok, Imphal, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Shimla.
|Oct 25
|Saturday
|Weekly off (Fourth Saturday)
|Nationwide
|Oct 26
|Sunday
|Weekly off
|Nationwide
|Oct 27
|Monday
|Chath Puja (Evening Puja)
|Kolkata, Patna, Ranchi
|Oct 28
|Tuesday
|Chath Puja (Morning Puja)
|Patna, Ranchi
|Oct 31
|Friday
|Sardar Vallabhbhai Patel’s Birthday
|Ahmedabad
Online banking to remain open
There's no need to panic on bank holidays. A bank holiday doesn't mean all your banking needs will be halted. Nowadays, you can do most tasks from home using mobile or internet banking. Online services like IMPS, NEFT and RTGS remain operational. Payments, transfers, and bill payments through UPI are seamless. Withdrawals from ATMs, balance checks, and mini-statements are also possible.