Bank Holiday Today On October 20! Banks to remain open in these cities on Diwali, check full list here

Bank Holiday Today, October 20: According to the list of holidays by the Reserve Bank of India (RBI), banks in several cities are open today.

Bank Holiday Today On October 20 Image Source : PTI/File
Edited By: Raghwendra Shukla @ShuklaRaghav
New Delhi:

Stock markets are open today, October 20, 2025, even as Diwali is being celebrated today. This is why many bank customers are confused about whether banks are open or closed. According to list of holidays by the Reserve Bank of India (RBI), banks in several cities are open today. 

Cities where banks are open today

The cities where banks will remain open as usual today are Mumbai, Patna, Jammu, Belapur, Imphal, Nagpur, and Srinagar.

City-wise list of bank holidays in October, 2025

ct 20 Monday Diwali (Deepavali)/Naraka Chaturdashi/Kali Puja Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Dehradun, Chandigarh, Guwahati, Itanagar, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Panaji, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Thiruvananthapuram, Vijayawada.
Oct 21 Tuesday Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)/Deepawali/Govardhan Pooja Belapur, Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Imphal, Jammu, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Srinagar
Oct 22 Wednesday Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant New Year Day/Govardhan Pooja/Balipadyami, Laxmi Puja (Deepawali) Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Gangtok, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna
Oct 23 Thursday Bhai Bij/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti/Laxmi Puja (Deepawali)/Bhratridwitiya/Ningol Chakkouba Ahmedabad, Gangtok, Imphal, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Shimla.
Oct 25 Saturday Weekly off (Fourth Saturday) Nationwide
Oct 26 Sunday Weekly off Nationwide
Oct 27 Monday Chath Puja (Evening Puja) Kolkata, Patna, Ranchi
Oct 28 Tuesday Chath Puja (Morning Puja) Patna, Ranchi
Oct 31 Friday Sardar Vallabhbhai Patel’s Birthday Ahmedabad

Online banking to remain open

There's no need to panic on bank holidays. A bank holiday doesn't mean all your banking needs will be halted. Nowadays, you can do most tasks from home using mobile or internet banking. Online services like IMPS, NEFT and RTGS remain operational. Payments, transfers, and bill payments through UPI are seamless. Withdrawals from ATMs, balance checks, and mini-statements are also possible.

