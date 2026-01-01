Bank Holidays 2026: Banks to remain closed for these many days this year - Full list

In addition to national holidays, there are several bank holidays that apply to different states and cities.
Bank Holidays 2026 Full List
|Date
|Holiday Description
|Day
|10 January 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 January 2026
|4th Saturday
|Saturday
|26 January 2026
|Republic Day
|Monday
|14 February 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 February 2026
|4th Saturday
|Saturday
|15 February 2026
|Maha Shivaratri
|Sunday
|3 March 2026
|Holi
|Tuesday
|14 March 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|20 March 2026
|Ugadi
|Friday
|28 March 2026
|4th Saturday
|Saturday
|3 April 2026
|Good Friday
|Friday
|11 April 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|14 April 2026
|Vaisakhi/Ambedkar Jayanti
|Tuesday
|25 April 2026
|4th Saturday
|Saturday
|1 May 2026
|May Day
|Friday
|9 May 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|23 May 2026
|4th Saturday
|Saturday
|27 May 2026
|Bakrid/Eid al-Adha
|Wednesday
|13 June 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|27 June 2026
|4th Saturday
|Saturday
|11 July 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 July 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 August 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|15 August 2026
|Independence Day
|Saturday
|22 August 2026
|4th Saturday
|Saturday
|4 September 2026
|Janmashtami
|Friday
|12 September 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|26 September 2026
|4th Saturday
|Saturday
|2 October 2026
|Gandhi Jayanti
|Friday
|10 October 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 October 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 November 2026
|Diwali
|Sunday
|14 November 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 November 2026
|4th Saturday
|Saturday
|12 December 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 December 2026
|Christmas Day
|Friday
|26 December 2026
|4th Saturday
|Saturday