Bank Holidays 2026: Banks to remain closed for these many days this year - Full list

Bank Holidays 2026: In addition to national holidays, there are several bank holidays that apply to different states and cities.

Bank Holidays 2026 Image Source : File
Bank Holidays 2026 Full List

Date Holiday Description Day
10 January 2026 2nd Saturday Saturday
24 January 2026 4th Saturday Saturday
26 January 2026 Republic Day Monday
14 February 2026 2nd Saturday Saturday
28 February 2026 4th Saturday Saturday
15 February 2026 Maha Shivaratri Sunday
3 March 2026 Holi Tuesday
14 March 2026 2nd Saturday Saturday
20 March 2026 Ugadi Friday
28 March 2026 4th Saturday Saturday
3 April 2026 Good Friday Friday
11 April 2026 2nd Saturday Saturday
14 April 2026 Vaisakhi/Ambedkar Jayanti Tuesday
25 April 2026 4th Saturday Saturday
1 May 2026 May Day Friday
9 May 2026 2nd Saturday Saturday
23 May 2026 4th Saturday Saturday
27 May 2026 Bakrid/Eid al-Adha Wednesday
13 June 2026 2nd Saturday Saturday
27 June 2026 4th Saturday Saturday
11 July 2026 2nd Saturday Saturday
25 July 2026 4th Saturday Saturday
8 August 2026 2nd Saturday Saturday
15 August 2026 Independence Day Saturday
22 August 2026 4th Saturday Saturday
4 September 2026 Janmashtami Friday
12 September 2026 2nd Saturday Saturday
26 September 2026 4th Saturday Saturday
2 October 2026 Gandhi Jayanti Friday
10 October 2026 2nd Saturday Saturday
24 October 2026 4th Saturday Saturday
8 November 2026 Diwali Sunday
14 November 2026 2nd Saturday Saturday
28 November 2026 4th Saturday Saturday
12 December 2026 2nd Saturday Saturday
25 December 2026 Christmas Day Friday
26 December 2026 4th Saturday Saturday
