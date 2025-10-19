Advertisement
North railway to run festival special trains from Delhi to eastern India for Diwali and Chhath | Check details

Travel durations range from under 12 hours to over a day, connecting key regions in North and East India, including Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal.

Representative image
New Delhi:

With the festive season of Diwali and Chhath approaching, the Indian Railways is gearing up to handle the surge in passenger demand by launching 17 special festival trains from various Delhi stations on October 20, 2025. These trains will connect Delhi to key cities in Bihar, Jharkhand, and other parts of Eastern India, providing much-needed relief to travellers eager to reach home during the celebrations.

Special trains operating from major Delhi stations

The festival special trains will operate from major stations, including New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin, and Delhi Junction. To accommodate the increased passenger flow, Northern Railway has arranged additional ticket counters, waiting halls, and enhanced security measures at these stations.

Destinations covered by festival specials

These 17 trains will serve important cities such as Patna, Lucknow, Darbhanga, Manasi, Dhanbad, Bhagalpur, Sitamarhi, Howrah, Patliputra, Hasanpur Road, Danapur, Gaya, and Prayagraj. All trains on these routes will be fully reserved to ensure safe and comfortable journeys for festival travellers.

Key train details

Train 02252

From: New Delhi | To: Patna Junction

Departure: 08:35 AM | Arrival: 09:30 PM

Stops: Aligarh Junction, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara

Train 04204

From: New Delhi | To: Lucknow

Departure: 08:20 PM | Arrival: 06:35 AM (next day)

Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi

Train 04450

From: New Delhi | To: Darbhanga

Departure: 03:10 PM | Arrival: 04:30 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction, Samastipur Junction

Train 04454

From: New Delhi | To: Mansi

Departure: 08:00 PM | Arrival: 11:30 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda Junction, Basti, Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Shahpur Patori, Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction

Train 04456

From: New Delhi | To: Dhanbad

Departure: 10:40 PM | Arrival: 02:20 AM (third day)

Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Alamnagar, Uttertia Junction, Raebareli Junction, Amethi, Mata Belha Devi Dham Pratapgarh, Bhadohi, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Kodarma, Hazaribagh Road, Parasnath, Gomo

Train 04452

From: New Delhi | To: Howrah Junction

Departure: 06:15 PM | Arrival: 11:30 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Kodarma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman, Badel Junction

Train 04098

From: New Delhi | To: Hasanpur Road

Departure: 09:30 AM | Arrival: 12:00 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki, Budhwal, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Siswa Bazar, Bagaha, Narkatiaganj, Bettiah, Sugauli, Bapudham Motihari, Muzaffarpur, Samastipur Junction

Train 03640

From: Delhi Junction | To: Gaya

Departure: 07:00 PM | Arrival: 11:30 AM (next day)

Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road

Train 04458

From: Anand Vihar Terminal | To: Bhagalpur

Departure: 01:40 PM | Arrival: 02:30 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Patna Junction, Patna Sahib, Fatuha, Khusrupur, Bakhtiarpur Junction, Baad, Mokama Junction, Hathidah Junction, Badhiya, Lakhisarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaypur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur, SultanGanj

Train 04016

From: Anand Vihar Terminal | To: Sitamarhi

Departure: 03:30 PM | Arrival: 03:00 PM (next day)

Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Gonda Junction, Gorakhpur, Kaptanganj Junction, Siswa Bazar, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj Junction, Sikita, Raxaul Junction, Bairgania

Train 04096

From: Anand Vihar Terminal | To: Patliputra

Departure: 00:05 AM | Arrival: 09:30 PM

Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Gazipur City, Phephna Junction, Ballia, Sahtwar, Bakulha, Chapra, Dighwara

Train 04090

From: Anand Vihar Terminal | To: Patna Junction

Departure: 02:25 PM | Arrival: 11:00 AM (next day)

Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Gazipur City, Ballia, Sahtwar, Suremanpur, Chapra, Patliputra

Train 03256

From: Anand Vihar Terminal | To: Patna Junction

Departure: 11:30 PM | Arrival: 06:35 PM (next day)

Stops: Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Dhanapur

Train 03258

From: Anand Vihar Terminal | To: Dhanapur

Departure: 05:00 AM | Arrival: 08:45 PM

Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara

Train 02398

From: Anand Vihar Terminal | To: Gaya

Departure: 08:20 AM | Arrival: 12:30 AM (next day)

Stops: Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road

Train 04094

From: Hazrat Nizamuddin | To: Patna Junction

Departure: 11:00 AM | Arrival: 05:00 AM (next day)

Stops: Ghaziabad, Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Dhanapur

Train 04124

From: Hazrat Nizamuddin | To: Prayagraj Junction

Departure: 03:45 PM | Arrival: 09:10 AM (next day)

Stops: Kosi Kalan, Mathura Junction, Agra Cantt, Dholpur, Gwalior Junction, Veerangana Lakshmibai Jhansi, Mau Ranipur, Harpalpur, Kulpahar, Mahoba, Banda Junction, Atarra, Chitrakoot Dham, Manikpur Junction, Dabhora, Shankargarh

Other trains connect Delhi with cities such as Manasi, Dhanbad, Howrah, Hasanpur Road, Gaya, Bhagalpur, Sitamarhi, Patliputra, Danapur, and Prayagraj, ensuring broad connectivity across the region.

Important travel information for passengers

Railways advises passengers to verify train timings and stops before starting their journey. Travelers can check updates by calling the Rail Madad helpline at 139 or visiting the official Indian Railways enquiry website at www.enquiry.indianrail.gov.in.

With these special trains, Northern Railway aims to make festival travel smoother and more convenient for thousands of passengers heading home to celebrate Diwali and Chhath with their families.

