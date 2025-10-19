North railway to run festival special trains from Delhi to eastern India for Diwali and Chhath | Check details

With the festive season of Diwali and Chhath approaching, the Indian Railways is gearing up to handle the surge in passenger demand by launching 17 special festival trains from various Delhi stations on October 20, 2025. These trains will connect Delhi to key cities in Bihar, Jharkhand, and other parts of Eastern India, providing much-needed relief to travellers eager to reach home during the celebrations.
Special trains operating from major Delhi stations
The festival special trains will operate from major stations, including New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin, and Delhi Junction. To accommodate the increased passenger flow, Northern Railway has arranged additional ticket counters, waiting halls, and enhanced security measures at these stations.
Destinations covered by festival specials
These 17 trains will serve important cities such as Patna, Lucknow, Darbhanga, Manasi, Dhanbad, Bhagalpur, Sitamarhi, Howrah, Patliputra, Hasanpur Road, Danapur, Gaya, and Prayagraj. All trains on these routes will be fully reserved to ensure safe and comfortable journeys for festival travellers.
Key train details
Train 02252
From: New Delhi | To: Patna Junction
Departure: 08:35 AM | Arrival: 09:30 PM
Stops: Aligarh Junction, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara
Train 04204
From: New Delhi | To: Lucknow
Departure: 08:20 PM | Arrival: 06:35 AM (next day)
Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi
Train 04450
From: New Delhi | To: Darbhanga
Departure: 03:10 PM | Arrival: 04:30 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction, Samastipur Junction
Train 04454
From: New Delhi | To: Mansi
Departure: 08:00 PM | Arrival: 11:30 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda Junction, Basti, Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Shahpur Patori, Barauni Junction, Begusarai, Khagaria Junction
Train 04456
From: New Delhi | To: Dhanbad
Departure: 10:40 PM | Arrival: 02:20 AM (third day)
Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Alamnagar, Uttertia Junction, Raebareli Junction, Amethi, Mata Belha Devi Dham Pratapgarh, Bhadohi, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Kodarma, Hazaribagh Road, Parasnath, Gomo
Train 04452
From: New Delhi | To: Howrah Junction
Departure: 06:15 PM | Arrival: 11:30 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Kodarma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman, Badel Junction
Train 04098
From: New Delhi | To: Hasanpur Road
Departure: 09:30 AM | Arrival: 12:00 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki, Budhwal, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Siswa Bazar, Bagaha, Narkatiaganj, Bettiah, Sugauli, Bapudham Motihari, Muzaffarpur, Samastipur Junction
Train 03640
From: Delhi Junction | To: Gaya
Departure: 07:00 PM | Arrival: 11:30 AM (next day)
Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road
Train 04458
From: Anand Vihar Terminal | To: Bhagalpur
Departure: 01:40 PM | Arrival: 02:30 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Patna Junction, Patna Sahib, Fatuha, Khusrupur, Bakhtiarpur Junction, Baad, Mokama Junction, Hathidah Junction, Badhiya, Lakhisarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaypur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur, SultanGanj
Train 04016
From: Anand Vihar Terminal | To: Sitamarhi
Departure: 03:30 PM | Arrival: 03:00 PM (next day)
Stops: Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Gonda Junction, Gorakhpur, Kaptanganj Junction, Siswa Bazar, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj Junction, Sikita, Raxaul Junction, Bairgania
Train 04096
From: Anand Vihar Terminal | To: Patliputra
Departure: 00:05 AM | Arrival: 09:30 PM
Stops: Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Gazipur City, Phephna Junction, Ballia, Sahtwar, Bakulha, Chapra, Dighwara
Train 04090
From: Anand Vihar Terminal | To: Patna Junction
Departure: 02:25 PM | Arrival: 11:00 AM (next day)
Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Gazipur City, Ballia, Sahtwar, Suremanpur, Chapra, Patliputra
Train 03256
From: Anand Vihar Terminal | To: Patna Junction
Departure: 11:30 PM | Arrival: 06:35 PM (next day)
Stops: Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Dhanapur
Train 03258
From: Anand Vihar Terminal | To: Dhanapur
Departure: 05:00 AM | Arrival: 08:45 PM
Stops: Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara
Train 02398
From: Anand Vihar Terminal | To: Gaya
Departure: 08:20 AM | Arrival: 12:30 AM (next day)
Stops: Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri On Sone, Anugrah Narayan Road
Train 04094
From: Hazrat Nizamuddin | To: Patna Junction
Departure: 11:00 AM | Arrival: 05:00 AM (next day)
Stops: Ghaziabad, Govindpuri, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Dhanapur
Train 04124
From: Hazrat Nizamuddin | To: Prayagraj Junction
Departure: 03:45 PM | Arrival: 09:10 AM (next day)
Stops: Kosi Kalan, Mathura Junction, Agra Cantt, Dholpur, Gwalior Junction, Veerangana Lakshmibai Jhansi, Mau Ranipur, Harpalpur, Kulpahar, Mahoba, Banda Junction, Atarra, Chitrakoot Dham, Manikpur Junction, Dabhora, Shankargarh
Other trains connect Delhi with cities such as Manasi, Dhanbad, Howrah, Hasanpur Road, Gaya, Bhagalpur, Sitamarhi, Patliputra, Danapur, and Prayagraj, ensuring broad connectivity across the region.
Important travel information for passengers
Railways advises passengers to verify train timings and stops before starting their journey. Travelers can check updates by calling the Rail Madad helpline at 139 or visiting the official Indian Railways enquiry website at www.enquiry.indianrail.gov.in.
With these special trains, Northern Railway aims to make festival travel smoother and more convenient for thousands of passengers heading home to celebrate Diwali and Chhath with their families.