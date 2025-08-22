Kolkata Airport Metro Station: Check complete fare list, key routes, stations and other details

Jai Hind Metro Station or Kolkata Airport Metro Station is the junction of two corridors. Kolkata Airport is the connecting station for the Kabi Subhash Metro Station-Kolkata Airport Corridor (Orange Line) and the Noapara-Barasat Corridor (Yellow Line).
From Kolkata Airport Metro Station, passengers can go to Noapara Metro Station and change trains (Kabi Subhash Metro Station-Dakshineswar Metro Station Corridor (Blue Line)) and from there, they can reach any metro station in North and South Kolkata. At the same time, you can get off at Esplanade and take the metro to Howrah Maidan or Sector 5.
At the same time, travellers can get off at Kabi Subhash Metro Station and take the metro to Beleghata Metro Station.
According to available information, services for the general public are expected to commence (from Noapara Station to Kolkata Airport Metro Station) on Monday, August 25, 2025.
- Kolkata Airport Metro Station - Dum Dum Cantonment Metro Station - Rs 10
- Kolkata Airport Metro Station - Jessore Road Metro Station - Rs 5
- Kolkata Airport Metro Station - Noapara Metro Station (Kolkata Airport) - Rs 20
Check key full routes and fares details here:
|Kolkata Airport Metro Station Fare Details
|From
|To
|Fare (Rs)
|Kolkata Airport Metro Station
|Baranagar Metro Station
|30
|Kolkata Airport Metro Station
|Dakshineswar Metro Station
|30
|Kolkata Airport Metro Station
|Dum Dum Metro Station
|30
|Kolkata Airport Metro Station
|Belgachia Metro Station
|30
|Kolkata Airport Metro Station
|Shyambazar Metro Station
|35
|Kolkata Airport Metro Station
|Shobhabazar Sutanuti Metro Station
|35
|Kolkata Airport Metro Station
|Girish Park Metro Station
|35
|Kolkata Airport Metro Station
|Mahatma Gandhi Road Metro Station
|35
|Kolkata Airport Metro Station
|Central Metro Station
|35
|Kolkata Airport Metro Station
|Chandni Chowk Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Esplanade Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Park Street Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Maidan Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Rabindra Sadan Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Netaji Bhavan Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Jatin Das Park Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Kalighat Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Rabindra Sarovar Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Mahanayak Uttam Kumar (Tollygunge) Metro Station
|40
|Kolkata Airport Metro Station
|Netaji Metro Station (Kundghat)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Masterda Suryasen Metro Station (Banshdroni)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Gitanjali Metro Station (Naktala)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Kabi Nazrul Metro Station (Garhiya Bazar)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Shaheed Khudiram Metro Station (Briji)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Kabi Subhash Metro Station (New Garhiya)
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Satyajit Ray Metro Station (Mukundapur)
|50
|Kolkata Airport Metro Station
|Jyotirindra Nandi Metro Station (Highland Park)
|55
|Kolkata Airport Metro Station
|Kabi Sukanta Metro Station (Kalikapur)
|55
|Kolkata Airport Metro Station
|Hemant Mukherjee Metro Station (Ruby Mor)
|65
|Kolkata Airport Metro Station
|VIP Bazar
|65
|Kolkata Airport Metro Station
|Ritwik Ghatak Metro Station (Uttar Panchanna Gram)
|65
|Kolkata Airport Metro Station
|Varun Sengupta Metro Station (Science City)
|65
|Kolkata Airport Metro Station
|Beleghata Metro Station
|65
|Kolkata Airport Metro Station
|Salt Lake Sector Five Metro Station
|70
|Kolkata Airport Metro Station
|Karunamayee Metro Station
|70
|Kolkata Airport Metro Station
|Central Park Metro Station
|60
|Kolkata Airport Metro Station
|City Centre Metro Station
|60
|Kolkata Airport Metro Station
|Bengal Chemical Metro Station
|60
|Kolkata Airport Metro Station
|Salt Lake Stadium Metro Station
|60
|Kolkata Airport Metro Station
|Phulbagan Metro Station
|50
|Kolkata Airport Metro Station
|Sealdah Metro Station
|50
|Kolkata Airport Metro Station
|Mahakaran Metro Station
|45
|Kolkata Airport Metro Station
|Howrah Metro Station
|50
|Kolkata Airport Metro Station
|Howrah Maidan Metro Station
|50