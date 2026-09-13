Indian Railways to run dozens of Diwali, Chhath special trains to UP, Bihar | Check full schedule

Indian Railways has announced major relief for passengers travelling home on the auspicious occasions of Dussehra, Diwali and Chhath Puja. To address the heavy rush and long waiting lists during the festive season, the Railways has released the full timetable of several major festival special trains operating from Delhi, Chandigarh, Mumbai and Varanasi towards Uttar Pradesh and Bihar.
The introduction of these special trains will make it easier for lakhs of passengers from Purvanchal and Uttar Pradesh living in Delhi, Noida, Gurugram and surrounding areas to secure confirmed tickets. Seat bookings for all these trains have already begun.
Special trains to run on 14 routes
According to the official list released by the Railways, these trains will operate between October and November 2026. The services include trains running from Anand Vihar Terminal, New Delhi, Hazrat Nizamuddin, and Delhi Junction to destinations such as Patna, Darbhanga, Muzaffarpur, Jogbani, and Kanpur.
|Train No.
|From
|To
|Departure
|Arrival
|Major Stops
|Operating dates
|04209
|Varanasi
|Delhi Junction
|22:15
|13:45
|Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Hardoi, Rampur, Moradabad, Gajraula, Hapur, Ghaziabad
|Oct 2–Nov 27
|04210
|Delhi Junction
|Varanasi
|18:50
|09:50
|Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Hardoi, Rampur, Moradabad, Gajraula, Hapur, Ghaziabad
|Oct 3–Nov 28
|04213
|Ayodhya Cantt
|Anand Vihar
|18:20
|06:10
|Barabanki, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Ghaziabad
|Oct 1–Nov 30
|04214
|Anand Vihar
|Ayodhya Cantt
|09:00
|22:00
|Barabanki, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Ghaziabad
|Oct 1–Nov 30
|04512
|Chandigarh
|Patna
|23:35
|21:15
|Ambala, Saharanpur, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Sultanpur, Varanasi, Buxar, Ara
|Oct 1–Nov 27
|04511
|Patna
|Chandigarh
|23:15
|21:40
|Ambala, Saharanpur, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Sultanpur, Varanasi, Buxar, Ara
|Oct 1–Nov 27
|04616
|Firozpur Cantt
|Patna
|12:00
|18:35
|Moga, Ludhiana, Ambala Cantt, Yamunanagar Jagadhri, Saharanpur, Roorkee, Najibabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Ayodhya
|Oct 6–Nov 25
|04615
|Patna
|Firozpur Cantt
|20:20
|23:55
|Moga, Ludhiana, Ambala Cantt, Yamunanagar Jagadhri, Saharanpur, Roorkee, Najibabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Ayodhya
|Oct 6–Nov 25
|02456
|New Delhi
|Kanpur Central
|07:45
|13:15
|Aligarh, Etawah
|Sep 7–Nov 30
|02455
|Kanpur Central
|New Delhi
|15:00
|20:20
|Aligarh, Etawah
|Sep 7–Nov 30
|04014
|Anand Vihar
|Laukaha Bazar
|15:40
|20:15
|Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania, Sitamarhi
|Sep 16–Nov 30
|04013
|Laukaha Bazar
|Anand Vihar
|21:30
|03:15
|Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania, Sitamarhi
|Sep 16–Nov 30
|04002
|Hazrat Nizamuddin
|Dadar
|23:45
|22:40
|Kosi Kalan, Mathura, Gangapur City, Kota, Ratlam, Vadodara, Surat, Vapi, Borivali
|Oct 13–Nov 24
|04001
|Dadar
|Hazrat Nizamuddin
|00:15
|21:35
|Kosi Kalan, Mathura, Gangapur City, Kota, Ratlam, Vadodara, Surat, Vapi, Borivali
|Oct 15–Nov 26
|04227
|Varanasi
|Chandigarh
|11:05
|04:20
|Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Roorkee, Saharanpur, Ambala Cantt
|Oct 1–Nov 30
|04228
|Chandigarh
|Varanasi
|06:00
|00:55
|Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Roorkee, Saharanpur, Ambala Cantt
|Oct 1–Nov 30
|04008
|Anand Vihar
|Jogbani
|08:30
|15:00
|Ghaziabad, Hapur, Garhmukteshwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Chhapra, Saharsa, Jogbani
|Oct 10–Nov 8
|04007
|Jogbani
|Anand Vihar
|18:30
|03:00
|Ghaziabad, Hapur, Garhmukteshwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Chhapra, Saharsa, Jogbani
|Oct 10–Nov 8
|04028
|Anand Vihar
|Muzaffarpur
|09:15
|04:30
|Amroha, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Chhapra, Sonpur, Hajipur
|Oct 13–Nov 25
|04027
|Muzaffarpur
|Anand Vihar
|06:15
|05:30
|Amroha, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Chhapra, Sonpur, Hajipur
|Oct 13–Nov 25
|04010
|Delhi Junction
|Sitamarhi
|23:05
|23:30
|Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Bagaha, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania
|Oct 15–Nov 21
|04009
|Sitamarhi
|Delhi Junction
|00:45
|20:30
|Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Bagaha, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania
|Oct 15–Nov 21
|02458
|Anand Vihar
|Kanpur Central
|08:20
|13:15
|Aligarh, Etawah
|Sep 8–Nov 29
|02457
|Kanpur Central
|Anand Vihar
|15:00
|20:10
|Aligarh, Etawah
|Sep 8–Nov 29
|04314
|Yog Nagari Rishikesh
|Muzaffarpur
|15:20
|11:45
|Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur
|Oct 4–Nov 30
|04313
|Muzaffarpur
|Yog Nagari Rishikesh
|13:15
|11:15
|Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur
|Oct 4–Nov 30
|04096
|Anand Vihar
|Patliputra
|00:05
|23:00
|Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj, Varanasi, Ghazipur, Chhapra, Sehatwar, Bakulha, Chhapra, Dighwara
|Oct 1–Nov 30
|04095
|Patliputra
|Anand Vihar
|00:45
|21:30
|Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj, Varanasi, Ghazipur, Chhapra, Sehatwar, Bakulha, Chhapra, Dighwara
|Oct 1–Nov 30
Relief for passengers on UP-Bihar and Mumbai routes
- For those traveling to Bihar: A maximum of 120 trips are scheduled between Anand Vihar and Patliputra (Train No. 04096), and special trains are being operated from Nizamuddin to Darbhanga (Train No. 04002). Additionally, direct train services will be available on the Muzaffarpur, Sitamarhi, and Jogbani routes.
- On UP and Delhi-Kanpur routes: To facilitate daily commuters, 98 trips have been scheduled for the New Delhi-Kanpur route (Train No. 02456) and 72 trips for the Anand Vihar-Kanpur route.
- For long-distance routes: The special train (04014) running between Anand Vihar and Mumbai (LTT) will operate with the highest frequency—completing 150 trips—providing significant relief to travelers commuting between the two metropolises.
Book your ticket now
All these special trains will have scheduled stops at major stations such as Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Prayagraj, Ghazipur, Gorakhpur and Hajipur.
The railway administration has appealed to passengers to avoid the last-minute rush and book their tickets at the earliest through the official IRCTC website or at railway station reservation counters.
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