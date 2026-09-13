Advertisement
  1. Home
  2. Business
  3. Indian Railways to run dozens of Diwali, Chhath special trains to UP, Bihar | Check full schedule

Indian Railways to run dozens of Diwali, Chhath special trains to UP, Bihar | Check full schedule

Written By: Arushi Jaiswal
Published: ,Updated:

Indian Railways has offered major relief to passengers planning to travel home during the festive season. Ahead of Dussehra, Diwali and Chhath Puja 2026, the Railways has announced several special trains to meet the expected surge in passenger demand.

Representative image
Representative image Image Source : Freepik.com
New Delhi:

Indian Railways has announced major relief for passengers travelling home on the auspicious occasions of Dussehra, Diwali and Chhath Puja. To address the heavy rush and long waiting lists during the festive season, the Railways has released the full timetable of several major festival special trains operating from Delhi, Chandigarh, Mumbai and Varanasi towards Uttar Pradesh and Bihar.

The introduction of these special trains will make it easier for lakhs of passengers from Purvanchal and Uttar Pradesh living in Delhi, Noida, Gurugram and surrounding areas to secure confirmed tickets. Seat bookings for all these trains have already begun.

Special trains to run on 14 routes

According to the official list released by the Railways, these trains will operate between October and November 2026. The services include trains running from Anand Vihar Terminal, New Delhi, Hazrat Nizamuddin, and Delhi Junction to destinations such as Patna, Darbhanga, Muzaffarpur, Jogbani, and Kanpur.

Train No.  From  To Departure  Arrival  Major Stops Operating dates
04209 Varanasi  Delhi Junction 22:15  13:45 Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Hardoi, Rampur, Moradabad, Gajraula, Hapur, Ghaziabad Oct 2–Nov 27
04210 Delhi Junction Varanasi 18:50 09:50 Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Hardoi, Rampur, Moradabad, Gajraula, Hapur, Ghaziabad Oct 3–Nov 28
04213 Ayodhya Cantt Anand Vihar 18:20 06:10 Barabanki, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Ghaziabad Oct 1–Nov 30
04214 Anand Vihar Ayodhya Cantt 09:00 22:00 Barabanki, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Ghaziabad Oct 1–Nov 30
04512 Chandigarh Patna 23:35 21:15 Ambala, Saharanpur, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Sultanpur, Varanasi, Buxar, Ara Oct 1–Nov 27
04511 Patna Chandigarh 23:15 21:40 Ambala, Saharanpur, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Sultanpur, Varanasi, Buxar, Ara Oct 1–Nov 27
04616 Firozpur Cantt Patna 12:00 18:35 Moga, Ludhiana, Ambala Cantt, Yamunanagar Jagadhri, Saharanpur, Roorkee, Najibabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Ayodhya Oct 6–Nov 25
04615 Patna Firozpur Cantt 20:20 23:55 Moga, Ludhiana, Ambala Cantt, Yamunanagar Jagadhri, Saharanpur, Roorkee, Najibabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Ayodhya Oct 6–Nov 25
02456 New Delhi Kanpur Central 07:45 13:15 Aligarh, Etawah Sep 7–Nov 30
02455 Kanpur Central New Delhi 15:00 20:20 Aligarh, Etawah Sep 7–Nov 30
04014 Anand Vihar Laukaha Bazar 15:40 20:15 Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania, Sitamarhi Sep 16–Nov 30
04013 Laukaha Bazar Anand Vihar 21:30 03:15 Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania, Sitamarhi Sep 16–Nov 30
04002 Hazrat Nizamuddin Dadar 23:45 22:40 Kosi Kalan, Mathura, Gangapur City, Kota, Ratlam, Vadodara, Surat, Vapi, Borivali Oct 13–Nov 24
04001 Dadar Hazrat Nizamuddin 00:15 21:35 Kosi Kalan, Mathura, Gangapur City, Kota, Ratlam, Vadodara, Surat, Vapi, Borivali Oct 15–Nov 26
04227 Varanasi Chandigarh 11:05 04:20 Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Roorkee, Saharanpur, Ambala Cantt Oct 1–Nov 30
04228 Chandigarh Varanasi 06:00 00:55 Pratapgarh, Rae Bareli, Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Roorkee, Saharanpur, Ambala Cantt Oct 1–Nov 30
04008 Anand Vihar Jogbani 08:30 15:00 Ghaziabad, Hapur, Garhmukteshwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Chhapra, Saharsa, Jogbani Oct 10–Nov 8
04007 Jogbani Anand Vihar 18:30 03:00 Ghaziabad, Hapur, Garhmukteshwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Chhapra, Saharsa, Jogbani Oct 10–Nov 8
04028 Anand Vihar Muzaffarpur 09:15 04:30 Amroha, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Chhapra, Sonpur, Hajipur Oct 13–Nov 25
04027 Muzaffarpur Anand Vihar 06:15 05:30 Amroha, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Chhapra, Sonpur, Hajipur Oct 13–Nov 25
04010 Delhi Junction Sitamarhi 23:05 23:30 Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Bagaha, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania Oct 15–Nov 21
04009 Sitamarhi Delhi Junction 00:45 20:30 Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Gorakhpur, Bagaha, Narkatiaganj, Raxaul, Bairgania Oct 15–Nov 21
02458 Anand Vihar Kanpur Central 08:20 13:15 Aligarh, Etawah Sep 8–Nov 29
02457 Kanpur Central Anand Vihar 15:00 20:10 Aligarh, Etawah Sep 8–Nov 29
04314 Yog Nagari Rishikesh Muzaffarpur 15:20 11:45 Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur Oct 4–Nov 30
04313 Muzaffarpur Yog Nagari Rishikesh 13:15 11:15 Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Gonda, Basti, Gorakhpur, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur Oct 4–Nov 30
04096 Anand Vihar Patliputra 00:05 23:00 Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj, Varanasi, Ghazipur, Chhapra, Sehatwar, Bakulha, Chhapra, Dighwara Oct 1–Nov 30
04095 Patliputra Anand Vihar 00:45 21:30 Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj, Varanasi, Ghazipur, Chhapra, Sehatwar, Bakulha, Chhapra, Dighwara Oct 1–Nov 30

Relief for passengers on UP-Bihar and Mumbai routes

  • For those traveling to Bihar: A maximum of 120 trips are scheduled between Anand Vihar and Patliputra (Train No. 04096), and special trains are being operated from Nizamuddin to Darbhanga (Train No. 04002). Additionally, direct train services will be available on the Muzaffarpur, Sitamarhi, and Jogbani routes.
  • On UP and Delhi-Kanpur routes: To facilitate daily commuters, 98 trips have been scheduled for the New Delhi-Kanpur route (Train No. 02456) and 72 trips for the Anand Vihar-Kanpur route.
  • For long-distance routes: The special train (04014) running between Anand Vihar and Mumbai (LTT) will operate with the highest frequency—completing 150 trips—providing significant relief to travelers commuting between the two metropolises.

Book your ticket now 

 All these special trains will have scheduled stops at major stations such as Lucknow, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad, Prayagraj, Ghazipur, Gorakhpur and Hajipur.

The railway administration has appealed to passengers to avoid the last-minute rush and book their tickets at the earliest through the official IRCTC website or at railway station reservation counters.

Also Read 

Delhi to Patna in just 4.5 hours: Ashwini Vaishnaw reveals complete route map of bullet train

India-made bullet train body frame ready, will be on track for testing in 2027: Ashwini Vaishnaw

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Business
Indian Railways Train Bihar
Advertisement
Advertisement

More From Business

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\