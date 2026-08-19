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  3. FASTag Local Pass facility extended to 121 toll plazas across country, check full list by NHAI

FASTag Local Pass facility extended to 121 toll plazas across country, check full list by NHAI

Written By: Raghwendra Shukla
Published: ,Updated:

According to NHAI, FASTag Local Pass is available for those living within a 20-kilometre radius of the relevant eligible toll plaza.

The first FASTag Local Pass facility was launched in July 2026.
The first FASTag Local Pass facility was launched in July 2026. Image Source : India TV
New Delhi:

In line with the Government of India’s vision of Digital India and to make National Highway travel more seamless, the National Highways Authority of India (NHAI) has extended the online FASTag Local Pass facility to 121 toll plazas across the country.  According to NHAI, FASTag Local Pass is available for those living within a 20-kilometre radius of the relevant eligible toll plaza. The Online Local Pass enables eligible commuters to subscribe to the monthly Local Pass online through the Rajmargyatra Mobile App.

FASTag is an RFID passive tag used for making toll payments directly from the customer's linked prepaid, savings, or current account.

The first Digital Local Pass facility was launched in July 2026 at the Mundka–Bakkarwala Toll Plaza on Urban Extension Road-II (UER-II) in Delhi. Here's the list of all the toll plazas across the country where the FASTag local pass will be valid. 

Toll Plaza Name State PIU (Project Implementation Unit) RO (Regional Office)
Abul Khurana Punjab Bhatinda Chandigarh
Agnampadi Toll Plaza Andhra Pradesh Vishakhapatnam Vijayawada
Aindhi Toll Plaza Uttar Pradesh Raebareli Varanasi
Akwabad Toll Plaza Uttar Pradesh Kanpur Lucknow - West
Bachhwan Toll Plaza Punjab Jalandhar Chandigarh
Badi Ghati New Toll Plaza Rajasthan Ajmer Jaipur
Balachera Toll Plaza Assam Haflong Guwahati
Bamla Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh
Banushi Toll Plaza Uttarakhand Rudrapur Dehradun
Barsoni Toll Plaza Bihar Purnia Patna
Bartana Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh
Bass Toll Plaza Haryana Bhiwani Chandigarh
Bhadbhid Fee Plaza Gujarat Bhavnagar Gandhinagar
Bhagat Talai Toll Plaza Rajasthan Udaipur Jaipur
BharatKund Toll Plaza Uttar Pradesh Raebareli Varanasi
Bharudi Toll Plaza Gujarat Rajkot Gandhinagar
Bhramanapalli Toll Plaza Andhra Pradesh Nellore Vijayawada
Boothakudi Toll Plaza Tamil Nadu Trichy Madurai
Chahar Toll Plaza Punjab Ludhiana Chandigarh
Chaukiman Toll Plaza Punjab Ludhiana Chandigarh
Chhegaon Makhan Toll Plaza Madhya Pradesh Khandwa Bhopal
Chikhalikala Madhya Pradesh Chindwara Bhopal
Chittimitti Hinthala Andhra Pradesh Ananthatpur Vijayawada
Cholasamundram Andhra Pradesh Anantpur Vijayawada
Dabhedi Toll Plaza Uttar Pradesh Baghpat Delhi
Dakan Kotra Rajasthan Udaipur Jaipur
Devkuli Toll Plaza Bihar Gaya Patna
Dighal Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh
Dilawarpur Telangana Kamareddy Hyderabad
Dumbarwadi Toll Plaza Maharashtra Ahmednagar Mumbai
Fulara Toll Plaza Madhya Pradesh Chindwara Bhopal
Fulval Toll Plaza Maharashtra Nanded Nagpur
Gantyada Toll Plaza Andhra Pradesh Vizianagaram Vijayawada
Ghaggar Toll Plaza Haryana Ambala Chandigarh
GKTPL-TP1-Tendua TP Uttar Pradesh Gorakhpur Varanasi
GKTPL-TP2-Muzaina Hetim TP Uttar Pradesh Gorakhpur Varanasi
Gollaprolu Toll Plaza Andhra Pradesh Rajahmundry Vijayawada
Gudipada Toll Odisha Dhenkanal Bhubaneswar
Haladgaon Toll Plaza Maharashtra Yavatmal Nagpur
Hasanpur Plaza Odisha Keonjhar Bhubaneswar
Hirehalli Fee Plaza Karnataka Chitradurga Bangalore
Husnapur Maharashtra Yavatmal Nagpur
IDTL Toll Plaza B Madhya Pradesh Indore Bhopal
Jajirakallu Toll Plaza Karnataka Hospet Bangalore
Jawar Toll Plaza Uttar Pradesh Agra Lucknow - West
Jindapur Toll Plaza Bihar Gaya Patna
Jiwana Toll Plaza Uttar Pradesh Baghpat Delhi
K N Huindy Toll Plaza Karnataka Mysuru Bangalore
Kachnaria Toll Plaza Madhya Pradesh Bhopal Bhopal
Kaithi Plaza Uttar Pradesh Varanasi Varanasi
Kandra Toll Plaza Odisha Keonjhar Bhubaneswar
Karel Toll Plaza Rajasthan Udaipur Jaipur
Karodi Plaza Maharashtra Aurangabad Nagpur
Katiyara Toll Plaza Bihar Sasaram Patna
KATPL-Kumbalam Toll Plaza Kerala Cochin/Kochi Kerala
Kelwad Toll Plaza Maharashtra Chindwara Bhopal
Kesla Plaza Chhattisgarh Bilaspur Raipur
Khaikhat Toll Plaza Bihar Darbhanga Patna
Khanori Toll Plaza Rajasthan Jodhpur Jaipur
Kini Toll Plaza Maharashtra Kolhapur Mumbai
Kokpara Plaza Jharkhand Ranchi Ranchi
Kothagudem Telangana Khammam-I Hyderabad
Kothapalli Toll Plaza Andhra Pradesh Ongole Vijayawada
Kothiya Toll Plaza Jharkhand Deoghar Ranchi
Kundi Toll Plaza Madhya Pradesh Harda Bhopal
Kurungudi Toll Plaza Tamil Nadu Viluppuram Chennai
Lal Ka Khera Rajasthan Kota Jaipur
Lanela Plaza Rajasthan Jaisalmer Jaipur
Lechchumanapatti Toll Plaza Tamil Nadu Karaikudi Madurai
Lembalakudi Toll Plaza Tamil Nadu Karaikudi Madurai
Lomshinong Toll Plaza Meghalaya Shillong Guwahati
Madangundi Jharkhand Hazaribagh Ranchi
Madukkarai Toll Plaza Tamil Nadu Coimbatore Chennai
Manaklaw Toll Plaza Rajasthan Jodhpur Jaipur
Mandwara Madhya Pradesh Indore Bhopal
Mathani Toll Plaza Maharashtra Nagpur Nagpur
Mayar Toll Plaza Haryana Hisar Chandigarh
Medininagar Toll Plaza Jharkhand Daltonganj Ranchi
Mejia Toll Plaza West Bengal Durgapur Kolkata
Methun Toll Plaza Rajasthan Kota Jaipur
Mopidevi Toll Plaza Andhra Pradesh Vijayawada Vijayawada
Mulawad Toll Plaza Karnataka Bagalkot Bangalore
Mundka Delhi Dwarka Delhi
Nagampatti Toll Plaza Tamil Nadu Viluppuram Chennai
Nanglikondan Fee Plaza Tamil Nadu Villupuram Chennai
Nekawala Toll Plaza Rajasthan Jaipur Jaipur
Nijjarpura Toll Plaza Punjab Amritsar Chandigarh
Nimbaniya Ki Dhani TP Rajasthan Jaisalmer Jaipur
Nimgaon Khalu Fee Plaza Maharashtra Ahmednagar Mumbai
Padla Hadliya Plaza Rajasthan Udaipur Jaipur
Palaya Gandharvakottai Tamil Nadu Karaikudi Madurai
Pallai Toll Plaza Rajasthan Kota Jaipur
Panchvati New Toll Plaza Andhra Pradesh Vishakhapatnam Vijayawada
Para Toll Plaza Rajasthan Gwalior Jaipur
Patariya Goyal Madhya Pradesh Bhopal Bhopal
Pawangaon Toll Plaza Maharashtra Nagpur Nagpur
Pedagaruvu Toll Plaza Andhra Pradesh Vizianagaram Vijayawada
Peont Toll Plaza Haryana Bhiwani Chandigarh
Pithadiya Toll Plaza Gujarat Rajkot Gandhinagar
Poonarimangalam Kerala Cochin-II Kerala
Pudapada-Nildungri Odisha Sambalpur Bhubaneswar
Raisinghnagar Toll Plaza Rajasthan Bikaner Jaipur
Rampura Toll Plaza Karnataka Bagalkot Bangalore
Rangamatia Toll Plaza Odisha Sambalpur Bhubaneswar
RangamatiNew Assam Guwahati Guwahati
Sali Bamandanga West Bengal Krishnagar Kolkata
Saukala Toll Plaza Bihar Aurangabad Patna
Seliyamedu Toll Plaza Tamil Nadu Puducherry Chennai
Seora Toll Plaza Rajasthan Bikaner Jaipur
Shahpura Toll Plaza Madhya Pradesh Jabalpur Bhopal
Shenbegampatti Toll Plaza NH-226 Tamil Nadu Karaikudi Madurai
Singarenipalli Telangana Khammam-II Hyderabad
SMS-TP1-Maithi Toll Plaza Bihar Darbhanga Patna
SMS-TP3-Asanpur Toll Plaza Bihar Darbhanga Patna
Sonho Fee Plaza Bihar Chhapra Patna
Sonkatchh Toll Plaza Madhya Pradesh Bhopal Bhopal
Sulkhapara Fee Plaza West Bengal Jalpaiguri Kolkata
Tamsabad Toll Plaza Haryana Baghpat Delhi
Telipara Toll Plaza Assam Bongoigaon Guwahati
Thiruvangad Toll Plaza Kerala Kozhikode Kerala
Thuvakudi Tamil Nadu Trichy Madurai
Umri Plaza Maharashtra Chhatrapati Sambhajinagar Nagpur
Usma Toll Plaza Punjab Amritsar Chandigarh
Vaidyakinhi Toll Plaza Maharashtra Aurangabad Nagpur
Velampatti Fee Plaza Tamil Nadu Coimbatore Chennai
Venkatapalem Toll Plaza Andhra Pradesh Amaravati Vijayawada
Vishankheda Madhya Pradesh Bhopal Bhopal
Yerradoddi Andhra Pradesh Anantpur Vijayawada

 

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