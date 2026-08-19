FASTag Local Pass facility extended to 121 toll plazas across country, check full list by NHAI

In line with the Government of India’s vision of Digital India and to make National Highway travel more seamless, the National Highways Authority of India (NHAI) has extended the online FASTag Local Pass facility to 121 toll plazas across the country. According to NHAI, FASTag Local Pass is available for those living within a 20-kilometre radius of the relevant eligible toll plaza. The Online Local Pass enables eligible commuters to subscribe to the monthly Local Pass online through the Rajmargyatra Mobile App.
FASTag is an RFID passive tag used for making toll payments directly from the customer's linked prepaid, savings, or current account.
The first Digital Local Pass facility was launched in July 2026 at the Mundka–Bakkarwala Toll Plaza on Urban Extension Road-II (UER-II) in Delhi. Here's the list of all the toll plazas across the country where the FASTag local pass will be valid.
|Toll Plaza Name
|State
|PIU (Project Implementation Unit)
|RO (Regional Office)
|Abul Khurana
|Punjab
|Bhatinda
|Chandigarh
|Agnampadi Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Vishakhapatnam
|Vijayawada
|Aindhi Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Raebareli
|Varanasi
|Akwabad Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Kanpur
|Lucknow - West
|Bachhwan Toll Plaza
|Punjab
|Jalandhar
|Chandigarh
|Badi Ghati New Toll Plaza
|Rajasthan
|Ajmer
|Jaipur
|Balachera Toll Plaza
|Assam
|Haflong
|Guwahati
|Bamla Toll Plaza
|Haryana
|Sonepat
|Chandigarh
|Banushi Toll Plaza
|Uttarakhand
|Rudrapur
|Dehradun
|Barsoni Toll Plaza
|Bihar
|Purnia
|Patna
|Bartana Toll Plaza
|Haryana
|Sonepat
|Chandigarh
|Bass Toll Plaza
|Haryana
|Bhiwani
|Chandigarh
|Bhadbhid Fee Plaza
|Gujarat
|Bhavnagar
|Gandhinagar
|Bhagat Talai Toll Plaza
|Rajasthan
|Udaipur
|Jaipur
|BharatKund Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Raebareli
|Varanasi
|Bharudi Toll Plaza
|Gujarat
|Rajkot
|Gandhinagar
|Bhramanapalli Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Nellore
|Vijayawada
|Boothakudi Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Trichy
|Madurai
|Chahar Toll Plaza
|Punjab
|Ludhiana
|Chandigarh
|Chaukiman Toll Plaza
|Punjab
|Ludhiana
|Chandigarh
|Chhegaon Makhan Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Khandwa
|Bhopal
|Chikhalikala
|Madhya Pradesh
|Chindwara
|Bhopal
|Chittimitti Hinthala
|Andhra Pradesh
|Ananthatpur
|Vijayawada
|Cholasamundram
|Andhra Pradesh
|Anantpur
|Vijayawada
|Dabhedi Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Baghpat
|Delhi
|Dakan Kotra
|Rajasthan
|Udaipur
|Jaipur
|Devkuli Toll Plaza
|Bihar
|Gaya
|Patna
|Dighal Toll Plaza
|Haryana
|Sonepat
|Chandigarh
|Dilawarpur
|Telangana
|Kamareddy
|Hyderabad
|Dumbarwadi Toll Plaza
|Maharashtra
|Ahmednagar
|Mumbai
|Fulara Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Chindwara
|Bhopal
|Fulval Toll Plaza
|Maharashtra
|Nanded
|Nagpur
|Gantyada Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Vizianagaram
|Vijayawada
|Ghaggar Toll Plaza
|Haryana
|Ambala
|Chandigarh
|GKTPL-TP1-Tendua TP
|Uttar Pradesh
|Gorakhpur
|Varanasi
|GKTPL-TP2-Muzaina Hetim TP
|Uttar Pradesh
|Gorakhpur
|Varanasi
|Gollaprolu Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Rajahmundry
|Vijayawada
|Gudipada Toll
|Odisha
|Dhenkanal
|Bhubaneswar
|Haladgaon Toll Plaza
|Maharashtra
|Yavatmal
|Nagpur
|Hasanpur Plaza
|Odisha
|Keonjhar
|Bhubaneswar
|Hirehalli Fee Plaza
|Karnataka
|Chitradurga
|Bangalore
|Husnapur
|Maharashtra
|Yavatmal
|Nagpur
|IDTL Toll Plaza B
|Madhya Pradesh
|Indore
|Bhopal
|Jajirakallu Toll Plaza
|Karnataka
|Hospet
|Bangalore
|Jawar Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Agra
|Lucknow - West
|Jindapur Toll Plaza
|Bihar
|Gaya
|Patna
|Jiwana Toll Plaza
|Uttar Pradesh
|Baghpat
|Delhi
|K N Huindy Toll Plaza
|Karnataka
|Mysuru
|Bangalore
|Kachnaria Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Bhopal
|Bhopal
|Kaithi Plaza
|Uttar Pradesh
|Varanasi
|Varanasi
|Kandra Toll Plaza
|Odisha
|Keonjhar
|Bhubaneswar
|Karel Toll Plaza
|Rajasthan
|Udaipur
|Jaipur
|Karodi Plaza
|Maharashtra
|Aurangabad
|Nagpur
|Katiyara Toll Plaza
|Bihar
|Sasaram
|Patna
|KATPL-Kumbalam Toll Plaza
|Kerala
|Cochin/Kochi
|Kerala
|Kelwad Toll Plaza
|Maharashtra
|Chindwara
|Bhopal
|Kesla Plaza
|Chhattisgarh
|Bilaspur
|Raipur
|Khaikhat Toll Plaza
|Bihar
|Darbhanga
|Patna
|Khanori Toll Plaza
|Rajasthan
|Jodhpur
|Jaipur
|Kini Toll Plaza
|Maharashtra
|Kolhapur
|Mumbai
|Kokpara Plaza
|Jharkhand
|Ranchi
|Ranchi
|Kothagudem
|Telangana
|Khammam-I
|Hyderabad
|Kothapalli Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Ongole
|Vijayawada
|Kothiya Toll Plaza
|Jharkhand
|Deoghar
|Ranchi
|Kundi Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Harda
|Bhopal
|Kurungudi Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Viluppuram
|Chennai
|Lal Ka Khera
|Rajasthan
|Kota
|Jaipur
|Lanela Plaza
|Rajasthan
|Jaisalmer
|Jaipur
|Lechchumanapatti Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Karaikudi
|Madurai
|Lembalakudi Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Karaikudi
|Madurai
|Lomshinong Toll Plaza
|Meghalaya
|Shillong
|Guwahati
|Madangundi
|Jharkhand
|Hazaribagh
|Ranchi
|Madukkarai Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Coimbatore
|Chennai
|Manaklaw Toll Plaza
|Rajasthan
|Jodhpur
|Jaipur
|Mandwara
|Madhya Pradesh
|Indore
|Bhopal
|Mathani Toll Plaza
|Maharashtra
|Nagpur
|Nagpur
|Mayar Toll Plaza
|Haryana
|Hisar
|Chandigarh
|Medininagar Toll Plaza
|Jharkhand
|Daltonganj
|Ranchi
|Mejia Toll Plaza
|West Bengal
|Durgapur
|Kolkata
|Methun Toll Plaza
|Rajasthan
|Kota
|Jaipur
|Mopidevi Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Vijayawada
|Vijayawada
|Mulawad Toll Plaza
|Karnataka
|Bagalkot
|Bangalore
|Mundka
|Delhi
|Dwarka
|Delhi
|Nagampatti Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Viluppuram
|Chennai
|Nanglikondan Fee Plaza
|Tamil Nadu
|Villupuram
|Chennai
|Nekawala Toll Plaza
|Rajasthan
|Jaipur
|Jaipur
|Nijjarpura Toll Plaza
|Punjab
|Amritsar
|Chandigarh
|Nimbaniya Ki Dhani TP
|Rajasthan
|Jaisalmer
|Jaipur
|Nimgaon Khalu Fee Plaza
|Maharashtra
|Ahmednagar
|Mumbai
|Padla Hadliya Plaza
|Rajasthan
|Udaipur
|Jaipur
|Palaya Gandharvakottai
|Tamil Nadu
|Karaikudi
|Madurai
|Pallai Toll Plaza
|Rajasthan
|Kota
|Jaipur
|Panchvati New Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Vishakhapatnam
|Vijayawada
|Para Toll Plaza
|Rajasthan
|Gwalior
|Jaipur
|Patariya Goyal
|Madhya Pradesh
|Bhopal
|Bhopal
|Pawangaon Toll Plaza
|Maharashtra
|Nagpur
|Nagpur
|Pedagaruvu Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Vizianagaram
|Vijayawada
|Peont Toll Plaza
|Haryana
|Bhiwani
|Chandigarh
|Pithadiya Toll Plaza
|Gujarat
|Rajkot
|Gandhinagar
|Poonarimangalam
|Kerala
|Cochin-II
|Kerala
|Pudapada-Nildungri
|Odisha
|Sambalpur
|Bhubaneswar
|Raisinghnagar Toll Plaza
|Rajasthan
|Bikaner
|Jaipur
|Rampura Toll Plaza
|Karnataka
|Bagalkot
|Bangalore
|Rangamatia Toll Plaza
|Odisha
|Sambalpur
|Bhubaneswar
|RangamatiNew
|Assam
|Guwahati
|Guwahati
|Sali Bamandanga
|West Bengal
|Krishnagar
|Kolkata
|Saukala Toll Plaza
|Bihar
|Aurangabad
|Patna
|Seliyamedu Toll Plaza
|Tamil Nadu
|Puducherry
|Chennai
|Seora Toll Plaza
|Rajasthan
|Bikaner
|Jaipur
|Shahpura Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Jabalpur
|Bhopal
|Shenbegampatti Toll Plaza NH-226
|Tamil Nadu
|Karaikudi
|Madurai
|Singarenipalli
|Telangana
|Khammam-II
|Hyderabad
|SMS-TP1-Maithi Toll Plaza
|Bihar
|Darbhanga
|Patna
|SMS-TP3-Asanpur Toll Plaza
|Bihar
|Darbhanga
|Patna
|Sonho Fee Plaza
|Bihar
|Chhapra
|Patna
|Sonkatchh Toll Plaza
|Madhya Pradesh
|Bhopal
|Bhopal
|Sulkhapara Fee Plaza
|West Bengal
|Jalpaiguri
|Kolkata
|Tamsabad Toll Plaza
|Haryana
|Baghpat
|Delhi
|Telipara Toll Plaza
|Assam
|Bongoigaon
|Guwahati
|Thiruvangad Toll Plaza
|Kerala
|Kozhikode
|Kerala
|Thuvakudi
|Tamil Nadu
|Trichy
|Madurai
|Umri Plaza
|Maharashtra
|Chhatrapati Sambhajinagar
|Nagpur
|Usma Toll Plaza
|Punjab
|Amritsar
|Chandigarh
|Vaidyakinhi Toll Plaza
|Maharashtra
|Aurangabad
|Nagpur
|Velampatti Fee Plaza
|Tamil Nadu
|Coimbatore
|Chennai
|Venkatapalem Toll Plaza
|Andhra Pradesh
|Amaravati
|Vijayawada
|Vishankheda
|Madhya Pradesh
|Bhopal
|Bhopal
|Yerradoddi
|Andhra Pradesh
|Anantpur
|Vijayawada
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