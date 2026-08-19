FASTag Local Pass facility extended to 121 toll plazas across country, check full list by NHAI

New Delhi:

In line with the Government of India’s vision of Digital India and to make National Highway travel more seamless, the National Highways Authority of India (NHAI) has extended the online FASTag Local Pass facility to 121 toll plazas across the country. According to NHAI, FASTag Local Pass is available for those living within a 20-kilometre radius of the relevant eligible toll plaza. The Online Local Pass enables eligible commuters to subscribe to the monthly Local Pass online through the Rajmargyatra Mobile App.

FASTag is an RFID passive tag used for making toll payments directly from the customer's linked prepaid, savings, or current account.

The first Digital Local Pass facility was launched in July 2026 at the Mundka–Bakkarwala Toll Plaza on Urban Extension Road-II (UER-II) in Delhi. Here's the list of all the toll plazas across the country where the FASTag local pass will be valid.

Toll Plaza Name State PIU (Project Implementation Unit) RO (Regional Office) Abul Khurana Punjab Bhatinda Chandigarh Agnampadi Toll Plaza Andhra Pradesh Vishakhapatnam Vijayawada Aindhi Toll Plaza Uttar Pradesh Raebareli Varanasi Akwabad Toll Plaza Uttar Pradesh Kanpur Lucknow - West Bachhwan Toll Plaza Punjab Jalandhar Chandigarh Badi Ghati New Toll Plaza Rajasthan Ajmer Jaipur Balachera Toll Plaza Assam Haflong Guwahati Bamla Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh Banushi Toll Plaza Uttarakhand Rudrapur Dehradun Barsoni Toll Plaza Bihar Purnia Patna Bartana Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh Bass Toll Plaza Haryana Bhiwani Chandigarh Bhadbhid Fee Plaza Gujarat Bhavnagar Gandhinagar Bhagat Talai Toll Plaza Rajasthan Udaipur Jaipur BharatKund Toll Plaza Uttar Pradesh Raebareli Varanasi Bharudi Toll Plaza Gujarat Rajkot Gandhinagar Bhramanapalli Toll Plaza Andhra Pradesh Nellore Vijayawada Boothakudi Toll Plaza Tamil Nadu Trichy Madurai Chahar Toll Plaza Punjab Ludhiana Chandigarh Chaukiman Toll Plaza Punjab Ludhiana Chandigarh Chhegaon Makhan Toll Plaza Madhya Pradesh Khandwa Bhopal Chikhalikala Madhya Pradesh Chindwara Bhopal Chittimitti Hinthala Andhra Pradesh Ananthatpur Vijayawada Cholasamundram Andhra Pradesh Anantpur Vijayawada Dabhedi Toll Plaza Uttar Pradesh Baghpat Delhi Dakan Kotra Rajasthan Udaipur Jaipur Devkuli Toll Plaza Bihar Gaya Patna Dighal Toll Plaza Haryana Sonepat Chandigarh Dilawarpur Telangana Kamareddy Hyderabad Dumbarwadi Toll Plaza Maharashtra Ahmednagar Mumbai Fulara Toll Plaza Madhya Pradesh Chindwara Bhopal Fulval Toll Plaza Maharashtra Nanded Nagpur Gantyada Toll Plaza Andhra Pradesh Vizianagaram Vijayawada Ghaggar Toll Plaza Haryana Ambala Chandigarh GKTPL-TP1-Tendua TP Uttar Pradesh Gorakhpur Varanasi GKTPL-TP2-Muzaina Hetim TP Uttar Pradesh Gorakhpur Varanasi Gollaprolu Toll Plaza Andhra Pradesh Rajahmundry Vijayawada Gudipada Toll Odisha Dhenkanal Bhubaneswar Haladgaon Toll Plaza Maharashtra Yavatmal Nagpur Hasanpur Plaza Odisha Keonjhar Bhubaneswar Hirehalli Fee Plaza Karnataka Chitradurga Bangalore Husnapur Maharashtra Yavatmal Nagpur IDTL Toll Plaza B Madhya Pradesh Indore Bhopal Jajirakallu Toll Plaza Karnataka Hospet Bangalore Jawar Toll Plaza Uttar Pradesh Agra Lucknow - 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