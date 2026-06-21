Darbhanga to Jaipur by Amrit Bharat Express: Check complete route, stops and timings

Railway Minister Ashwini Vaishnaw flagged off a new Amrit Bharat Express connecting Darbhanga in Bihar with Khatipura (Jaipur) in Rajasthan today. The train, which will also pass through Uttar Pradesh, will begin regular operations from June 22 and run six days a week, according to the East Central Railway.
Khatipura-Darbhanga Amrit Bharat Express
Train No. 19725 Khatipura–Darbhanga Amrit Bharat Express will run six days a week, except Fridays, from June 22.
The train will depart from Khatipura at 10:30 pm and stop at Dausa, Bandikui, Mandawar Mahuwa Road, Bharatpur, Agra Idgah, Tundla, Etawah, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Gomti Nagar, Barabanki, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Bagaha, Narkatiaganj, Sikta, Raxaul, Bairgania, Sitamarhi, Janakpur Road, and Kamtoul before arriving at Darbhanga at 12:55 am on the third day.
The train will halt at Dausa (11:00 PM), Bandikui (11:30 PM), Mandawar Mahuwa Road (12:12 AM), Bharatpur (1:05 AM), Agra Idgah (1:55 AM), Tundla (3:25 AM), Etawah (4:30 AM), Kanpur Central (7:30 AM), Unnao (8:08 AM), Aishbagh (9:50 AM), Gomtinagar (10:41 AM), Barabanki (11:18 AM), Gonda (12:37 PM), Gorakhpur (3:55 PM), Kaptanganj (4:40 PM), Bagaha (6:06 PM), Narkatiaganj (7:00 PM), Sikta (7:25 PM), Raxaul (8:00 PM), Bairgania (9:20 PM), Sitamarhi (10:15 PM), Janakpur Road (10:58 PM), and Kamtaul (11:50 PM) before arriving at Darbhanga at 12:55 AM on the third day.
Darbhanga-Khatipura Amrit Bharat Express
Train No. 19726 Darbhanga–Khatipura Amrit Bharat Express will operate six days a week, except Sundays, from June 23.
The train will depart from Darbhanga at 4:30 am and halt at Kamtoul, Janakpur Road, Sitamarhi, Bairgania, Raxaul, Sikta, Narkatiaganj, Bagaha, Kaptanganj, Gorakhpur, Gonda, Barabanki, Gomti Nagar, Aishbagh, Unnao, Kanpur Central, Etawah, Tundla, Agra Idgah, Bharatpur, Mandawar Mahuwa Road, Bandikui, and Dausa before reaching Khatipura at 8:40 am.
The Darbhanga–Khatipura Amrit Bharat Express halt at Kamtaul (4:52 AM), Janakpur Road (5:13 AM), Sitamarhi (6:05 AM), Bairgania (6:38 AM), Raxaul (8:10 AM), Sikta (8:30 AM), Narkatiaganj (10:15 AM), Bagaha (11:10 AM), Kaptanganj (1:10 PM), Gorakhpur (2:05 PM), Gonda (4:40 PM), Barabanki (6:18 PM), Gomtinagar (6:57 PM), Aishbagh (7:20 PM), Unnao (9:08 PM), Kanpur Central (10:05 PM), and Etawah (11:55 PM). On the following day, it will stop at Tundla (2:05 AM), Agra Idgah (3:05 AM), Bharatpur (4:00 AM), Mandawar Mahuwa Road (5:17 AM), Bandikui (7:20 AM), and Dausa (7:55 AM) before reaching Khatipura at 8:40 AM.
Amrit Bharat Express to have 11 general class coaches
According to East Central Railway, the new Amrit Bharat Express will consist of 22 coaches, including 8 sleeper-class coaches, 11 general-class coaches, one pantry car, and one LSLRD (Luggage-cum-Second Class Seating-cum-Disabled Friendly) coach.
The new service is expected to significantly improve rail connectivity between Bihar, Uttar Pradesh, and Rajasthan, while providing an affordable long-distance travel option for passengers.
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