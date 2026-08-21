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Amrit Bharat Express trains: Check full list of routes connecting Delhi, Mumbai and key destinations

Written By: Raghwendra Shukla
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Amrit Bharat Express has emerged as a significant milestone for everyday travellers. It was introduced as a flagship initiative of the Amrit Kaal. All Amrit Bharat Express trains have general, unreserved, and sleeper class coaches.

All Amrit Bharat Express trains have general, unreserved, and sleeper class coaches.
All Amrit Bharat Express trains have general, unreserved, and sleeper class coaches. Image Source : Indian Railways

Amrit Bharat Express has emerged as a significant milestone for everyday travellers, and 50 trains have been announced so far. The Amrit Bharat Express is a modern, non-AC long-distance sleeper class train service introduced by Indian Railways to provide reliable, affordable, and comfortable travel. Fares on these trains are around Rs 500 per 1,000 kilometres. It is designed to handle heavy passenger volumes, especially during festive seasons and peak migration periods.

Amrit Bharat trains are fully non-AC, configured with 11 General Class coaches, 8 Sleeper Class coaches, 1 Pantry Car, and 2 Second Class–cum–Luggage–cum–Guard Vans with disabled-friendly compartments.

New Amrit Bharat train between Gujarat and Bihar

To strengthen rail connectivity between Bihar and Gujarat, Indian Railways will soon be launching a new weekly Amrit Bharat Express between Ahmedabad and Bhagalpur. Ticket booking for train number 19423 will open on Friday, August 21, at PRS counters and on the IRCTC website. The train will travel from Ahmedabad to Bhagalpur in approximately 36 hours and 10 minutes. The Railways has decided to convert the existing 09447/09448 Ahmedabad-Patna-Ahmedabad Clone Special into a regular service. This service will now run as the 19423/19424 Ahmedabad-Bhagalpur-Ahmedabad Weekly Amrit Bharat Express. 

According to Eastern Railway, Bhagalpur, known as the Silk City, will have better rail connectivity with Ahmedabad, a major industrial and economic hub of Gujarat. The Railways has taken this decision in response to the increasing passenger demand on this route.

Train service to start from August 26

Train No. 19423 will depart Ahmedabad every Wednesday at 6:30 PM, starting August 26, 2026. It will arrive in Bhagalpur on Friday at 6:40 AM. The journey time from Ahmedabad to Bhagalpur will be approximately 36 hours and 10 minutes.

On the return journey, train number 19424 will depart Bhagalpur every Friday at 4:45 pm, starting August 28, 2026. It will arrive in Ahmedabad at 5:25 am on Sunday. The return journey will take approximately 36 hours and 40 minutes.

Full list of Amrit Bharat Express Trains Announced

Train No. Train Name From Departure Time To Arrival Time Duration Halts Days Distance Speed Return Train No.
15086 Bandra Terminus - Gorakhpur Amrit Bharat Express BDTS 21:20 GKP 6:45 33h 25m 20 SMTWTFS 1842 km 55 km/hr 15085
15085 Gorakhpur - Bandra Terminus Amrit Bharat Express GKP 7:50 BDTS 18:00 34h 10m 20 SMTWTFS 1842 km 54 km/hr 15086
19424 Bhagalpur - Ahmedabad Amrit Bharat Express BGP 16:45 ADI 5:25 36h 40m 27 SMTWTFS 1981 km 54 km/hr 19423
22363 Dhanbad - Coimbatore Amrit Bharat Express DHN 16:10 CBE 18:30 50h 20m 39 SMTWTFS 2976 km 59 km/hr 22364
19423 Ahmedabad - Bhagalpur Amrit Bharat Express ADI 18:30 BGP 6:40 36h 10m 27 SMTWTFS 1981 km 55 km/hr 19424
22364 Coimbatore - Dhanbad Amrit Bharat Express CBE 7:50 DHN 13:00 53h 10m 39 SMTWTFS 2976 km 56 km/hr 22363
20438 Udhna - Prayagraj Amrit Bharat Express UDN 6:45 PRYJ 7:30 24h 45m 14 SMTWTFS 1440 km 58 km/hr 20437
20437 Prayagraj - Udhna Amrit Bharat Express PRYJ 5:20 UDN 4:05 22h 45m 14 SMTWTFS 1440 km 63 km/hr 20438
14122 Mumbai LTT - Subedarganj Amrit Bharat Express LTT 22:50 SFG 7:30 32h 40m 18 SMTWTFS 1670 km 51 km/hr 14121
14121 Subedarganj - Mumbai LTT Amrit Bharat Express SFG 12:10 LTT 20:50 32h 40m 18 SMTWTFS 1670 km 51 km/hr 14122
20436 Prayagraj - Mumbai LTT Amrit Bharat Express PRYJ 18:10 LTT 15:45 21h 35m 5 SMTWTFS 1342 km 62 km/hr 20435
20435 Mumbai LTT - Prayagraj Amrit Bharat Express LTT 17:20 PRYJ 12:40 19h 20m 5 SMTWTFS 1342 km 69 km/hr 20436
15096 Delhi - Gorakhpur Amrit Bharat Express DLI 14:00 GKP 6:30 16h 30m 8 SMTWTFS 724 km 44 km/hr 15095
15095 Gorakhpur - Delhi Amrit Bharat Express GKP 22:45 DLI 12:50 14h 05m 8 SMTWTFS 724 km 51 km/hr 15096
22076 Gorakhpur - Charlapalli Amrit Bharat Express GKP 8:30 CHZ 17:00 32h 30m 19 SMTWTFS 1811 km 56 km/hr 22075
22075 Charlapalli - Gorakhpur Amrit Bharat Express CHZ 21:45 GKP 6:25 32h 40m 19 SMTWTFS 1811 km 55 km/hr 22076
14048 Delhi - Sitamarhi Amrit Bharat Express DLI 14:00 SMI 10:45 20h 45m 15 SMTWTFS 1050 km 51 km/hr 14047
15568 Anand Vihar Terminal - Bapudham Motihari Amrit Bharat Express ANVT 14:00 BMKI 10:40 20h 40m 16 SMTWTFS 978 km 47 km/hr 15567
22361 Rajendra Nagar Terminal - New Delhi Amrit Bharat Express RJPB 19:50 NDLS 13:10 17h 20m 8 SMTWTFS 999 km 58 km/hr 22362
15567 Bapudham Motihari - Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express BMKI 8:00 ANVT 6:10 22h 10m 16 SMTWTFS 978 km 44 km/hr 15568
15134 Anand Vihar Terminal - Chhapra Amrit Bharat Express ANVT 0:20 CPR 22:50 22h 30m 16 SMTWTFS 1000 km 44 km/hr 15133
13436 Gomti Nagar - Malda Town Amrit Bharat Express GTNR 18:40 MLDT 16:40 22h 00m 23 SMTWTFS 948 km 43 km/hr 13435
11015 Mumbai LTT - Saharsa Amrit Bharat Express LTT 11:50 SHC 2:00 38h 10m 24 SMTWTFS 1949 km 51 km/hr 11016
19021 Udhna - Brahmapur Amrit Bharat Express UDN 7:10 BAM 13:55 30h 45m 30 SMTWTFS 1710 km 56 km/hr 19022
19022 Brahmapur - Udhna Amrit Bharat Express BAM 23:45 UDN 8:45 33h 00m 30 SMTWTFS 1710 km 52 km/hr 19021
19623 Madar (Ajmer) - Darbhanga Amrit Bharat Express MDJN 21:25 DBG 0:55 27h 30m 30 SMTWTFS 1309 km 48 km/hr 19624
19624 Darbhanga - Madar (Ajmer) Amrit Bharat Express DBG 4:10 MDJN 13:20 33h 10m 30 SMTWTFS 1309 km 39 km/hr 19623
15293 Muzaffarpur - Charlapalli Amrit Bharat Express MFP 11:25 CHZ 23:50 36h 25m 21 SMTWTFS 1890 km 52 km/hr 15294
15294 Charlapalli - Muzaffarpur Amrit Bharat Express CHZ 4:05 MFP 16:00 35h 55m 21 SMTWTFS 1890 km 53 km/hr 15293
16107 Tambaram - Santragachi Amrit Bharat Express TBM 15:30 SRC 20:15 28h 45m 26 SMTWTFS 1668 km 58 km/hr 16108
13433 SMVT Bengaluru - Malda Town Amrit Bharat Express SMVB 13:50 MLDT 9:15 43h 25m 33 SMTWTFS 2272 km 52 km/hr 13434
15133 Chhapra - Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express CPR 22:00 ANVT 22:10 24h 10m 16 SMTWTFS 1000 km 41 km/hr 15134
14627 Saharsa - Chheharta (Amritsar) Amrit Bharat Express SHC 13:00 CIA 3:20 38h 20m 33 SMTWTFS 1590 km 41 km/hr 14628
13435 Malda Town - Gomti Nagar Amrit Bharat Express MLDT 20:05 GTNR 15:40 19h 35m 23 SMTWTFS 948 km 48 km/hr 13436
14628 Chheharta (Amritsar) - Saharsa Amrit Bharat Express CIA 22:20 SHC 10:10 35h 50m 33 SMTWTFS 1590 km 44 km/hr 14627
11032 Alipurduar - Panvel Amrit Bharat Express APDJ 3:45 PNVL 5:30 49h 45m 36 SMTWTFS 2375 km 48 km/hr 11031
16601 Erode - Jogbani Amrit Bharat Express ED 8:15 JBN 19:00 58h 45m 49 SMTWTFS 3129 km 53 km/hr 16602
15562 Gomti Nagar - Darbhanga Amrit Bharat Express GTNR 8:15 DBG 1:50 17h 35m 17 SMTWTFS 629 km 36 km/hr 15561
11016 Saharsa - Mumbai LTT Amrit Bharat Express SHC 3:45 LTT 15:45 36h 00m 24 SMTWTFS 1949 km 54 km/hr 11015
22588 Banaras - Sealdah Amrit Bharat Express BNRS 22:10 SDAH 9:55 11h 45m 6 SMTWTFS 772 km 66 km/hr 22587
22587 Sealdah - Banaras Amrit Bharat Express SDAH 19:30 BNRS 7:20 11h 50m 6 SMTWTFS 772 km 65 km/hr 22588
13065 Howrah - Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express HWH 23:10 ANVT 2:50 27h 40m 26 SMTWTFS 1455 km 53 km/hr 13066
13066 Anand Vihar Terminal - Howrah Amrit Bharat Express ANVT 5:15 HWH 10:50 29h 35m 25 SMTWTFS 1455 km 49 km/hr 13065
15949 Dibrugarh - Gomti Nagar Amrit Bharat Express DBRG 21:00 GTNR 13:30 40h 30m 40 SMTWTFS 1894 km 47 km/hr 15950
15950 Gomti Nagar - Dibrugarh Amrit Bharat Express GTNR 18:40 DBRG 12:40 42h 00m 40 SMTWTFS 1894 km 45 km/hr 15949
15671 Kamakhya - Rohtak Amrit Bharat Express KYQ 22:00 ROK 14:45 40h 45m 29 SMTWTFS 1940 km 48 km/hr 15672
15672 Rohtak - Kamakhya Amrit Bharat Express ROK 22:10 KYQ 12:35 38h 25m 29 SMTWTFS 1940 km 50 km/hr 15671
16329 Nagercoil - Mangaluru Jn. Amrit Bharat Express NCJ 11:40 MAJN 5:00 17h 20m 24 SMTWTFS 705 km 41 km/hr 16330
16330 Mangaluru Jn. - Nagercoil Amrit Bharat Express MAJN 8:00 NCJ 22:05 14h 05m 24 SMTWTFS 705 km 50 km/hr 16329
16121 Tambaram - Thiruvananthapuram Central Amrit Bharat Express TBM 17:30 TVC 8:00 14h 30m 15 SMTWTFS 768 km 53 km/hr 16122

 

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Amrit Bharat Express Indian Railways Train
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