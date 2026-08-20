3 new Amrit Bharat Express trains from Prayagraj to Mumbai and Udhna, check timings and other details

In a major relief for train passengers in Prayagraj, Indian Railways has made a major announcement. North Central Railway has stated that it will regularise three special trains running between Prayagraj and Mumbai's Lokmanya Tilak Terminus, Prayagraj and Surat's Udhna, and Prayagraj's Subedarganj and Mumbai's Lokmanya Tilak Terminus as Amrit Bharat Express. These trains will offer modern amenities, including improved seating, charging points, bottle holders, and snack tables. According to the information shared, the Amrit Bharat Express trains will have 22 modern Amrit Bharat coaches and will start running on August 21, 2206. The North Central Railway said that out of 22 coaches, two will be LSR/D (Seating-cum-Luggage Rake with Disabled-friendly), 11 general coaches, 8 sleeper coaches, and one dining car.
North Central Railway has shared the details of these three Amrit Bharat Express trains. The first train, which will begin its journey on August 21, 2206, will run between Prayagraj and Lokmanya Tilak Terminus. Similarly, Prayagraj-Udhna Amrit Bharat Express will start running from August 24, 2206.
The weekly Subedarganj-Lokmanya Tilak Amrit Bharat Express will begin its journey from August 28, 2026.
Meanwhile, Indian Railways recently launched the Amrit Bharat Express train between Danapur and Pune.
3 New Amrit Bharat Express Trains From Prayagraj: Full Details, Train Number, Major Stoppages, Timing And Other Details
|Train Name
|Train No.
|Days of Operation
|Origin & Departure
|Major Intermediate Stoppages & Timings
|Destination & Arrival
|Former Special Train No.
|Prayagraj-Lokmanya Tilak Terminus Amrit Bharat Express
|20436
|Every Friday
|Prayagraj(18:10 Fri)
|Satna (21:00), Jabalpur (23:50), Itarsi (03:45), Bhusaval (07:55), Kalyan (14:15)
|Lokmanya Tilak Terminus(15:45 Sat)
|4151
|Lokmanya Tilak Terminus- Prayagraj Amrit Bharat Express
|20435
|Every Saturday
|Lokmanya Tilak Terminus(17:20 Sat)
|Kalyan (18:00), Bhusaval (23:00), Itarsi (03:00), Jabalpur (06:10), Satna (08:30)
|Prayagraj(12:40 Sun)
|4152
|Prayagraj- Udhna Amrit Bharat Express
|20437
|Every Monday
|Prayagraj(05:20 Mon)
|Fatehpur (06:25), Govindpuri (08:00), Etawah (09:45), Tundla (11:50), Idgah Agra (12:40), Bayana (14:45), Hindaun City (15:05), Gangapur City (15:45), Sawai Madhopur (16:30), Kota (17:50), Ramganj Mandi (18:35), Bhawani Mandi (18:55), Ratlam (21:55), Vadodara (01:55)
|Udhna(04:05 Tue)
|04125 (Subedarganj – Bandra T.)
|Udhna-Prayagraj Amrit Bharat Express
|20438
|Every Tuesday
|Udhna(06:45 Tue)
|Vadodara (08:50), Ratlam (12:50), Bhawani Mandi (14:50), Ramganj Mandi (15:07), Kota (16:30), Sawai Madhopur (17:45), Gangapur City (18:30), Hindaun City (19:05), Bayana (20:20), Idgah Agra (22:00), Tundla (23:47), Etawah (00:57), Govindpuri (03:30), Fatehpur (04:42)
|Prayagraj(07:30 Wed)
|04126 (Bandra T. – Subedarganj)
|Subedarganj-Lokmanya Tilak Terminus Amrit Bharat Express
|14121
|Every Thursday
|Subedarganj(12:10 Thu)
|Fatehpur (13:27), Govindpuri (15:05), Bharua Sumerpur (17:35), Ragaul (18:03), Banda (19:10), Chitrakoot Dham Karwi (21:07), Satna (00:25), Maihar (00:55), Katni (01:55), Jabalpur (03:25), Narsinghpur (04:35), Pipariya (05:42), Itarsi (07:55), Khandwa (11:20), Bhusaval (13:20), Nashik Road (16:55), Kalyan (19:50), Thane (20:15)
|Lokmanya Tilak Terminus(20:50 Fri)
|4115
|Lokmanya Tilak Terminus-Subedarganj Amrit Bharat Express
|14122
|Every Friday
|Lokmanya Tilak Terminus(22:55 Fri)
|Thane (23:18), Kalyan (23:38), Nashik Road (02:20), Bhusaval (06:35), Khandwa (09:00), Itarsi (11:15), Pipariya (12:15), Narsinghpur (13:20), Jabalpur (14:45), Katni (16:45), Maihar (17:35), Satna (18:45), Chitrakoot Dham Karvi (22:02), Banda (23:45), Ragaul (00:18), Bharua Sumerpur (00:35), Govindpuri (02:15), Fatehpur (03:52)
|Subedarganj(07:30 Sun)
|4116
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