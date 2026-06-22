June 22, 2026
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Tata Power, LIC, HUL, among other shares to trade ex-date this week, check dividend amount and other details

Edited By: Raghwendra Shukla @ShuklaRaghav
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Dividend Stocks: A dividend is a portion of a company's earnings that it shares with its shareholders. This provides investors with additional income.

Dividend Stocks This Week.
Dividend Stocks This Week. Image Source : Freepik/Canva
Mumbai:

Indian equity markets have been highly volatile amid developments around the US–Iran peace agreement and persistent selling by Foreign Institutional Investors (FIIs). Amid this, there is an opportunity for investors to earn additional income from their investments, as shares of several major companies are set to trade ex-dividend and ex-bonus. This list includes companies like Hindustan Unilever (HUL), Tata Power, LIC, Asian Paints, Indian Hotels, Supreme Industries, and IndusInd Bank. A total of 36 companies are set to trade ex-date or ex-dividend for dividend and other corporate actions between June 22 and June 27, 2026.

Why is the dividend important for investors?

A dividend is a portion of a company's earnings that it shares with its shareholders. This provides investors with additional income. This is why investors pay close attention to the shares of dividend-paying companies.

However, investors should also pay attention to the ex-date. Buying stocks post this date will not make investors eligible for a corporate action. India currently operates on a T+1 settlement system. Therefore, if an investor wishes to be eligible for a corporate action, they must purchase shares before the ex-dividend date and hold them in their demat account.

Stock Name Ex Date Purpose Record Date
DMR Engineering Ltd 22 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1400 22 Jun 2026
Panasonic Carbon India Company Ltd-$ 22 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 12.0000 22 Jun 2026
Sangam India Ltd 22 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000 22 Jun 2026
Anand Rathi Share And Stock Brokers Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 5.0000 23 Jun 2026
Asian Paints Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 23.0000 23 Jun 2026
Dalmia Bharat Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 5.0000 23 Jun 2026
Digital Fibre Infrastructure Trust 23 Jun 2026 Income Distribution (InvIT) 23 Jun 2026
Fredun Pharmaceuticals Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 0.7000 23 Jun 2026
G N A Axles Ltd 23 Jun 2026 Dividend - Rs. - 3.0000 23 Jun 2026
Hindustan Unilever Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 22.0000 23 Jun 2026
Indian Hotels Company Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 3.2500 23 Jun 2026
Intelligent Supply Chain Infrastructure Trust 23 Jun 2026 Income Distribution (InvIT) 23 Jun 2026
Tata Power Company Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 2.5000 23 Jun 2026
Thyrocare Technologies Ltd 23 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 7.0000 23 Jun 2026
Bajaj Auto Ltd 24 Jun 2026 Buy Back of Shares 24 Jun 2026
Shankara Buildpro Ltd 24 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 5.0000 24 Jun 2026
Kotyark Industries Ltd 24 Jun 2026 Bonus issue 10:1 24 Jun 2026
Wheels India Ltd 24 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 9.1400 24 Jun 2026
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd 24 Jun 2026 Bonus issue 5:1 24 Jun 2026
Allied Blenders and Distillers Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 5.4000 26 Jun 2026
Alkyl Amines Chemicals Ltd-$ 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 10.0000 26 Jun 2026
Anthem Biosciences Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000 26 Jun 2026
CARE Ratings Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 14.0000 26 Jun 2026
GIC Housing Finance Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 4.5000 26 Jun 2026
Indusind Bank Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5000 26 Jun 2026
Dr. Lal PathLabs Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 4.0000 26 Jun 2026
Life Insurance Corporation of India 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 10.0000 25 Jun 2026
Mawana Sugars Ltd 25 Jun 2026 Dividend - Rs. - 4.0000 27 Jun 2026
Nippon Life India Asset Management Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 12.5000 26 Jun 2026
S.J.S. Enterprises Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 3.5000 26 Jun 2026
Sona BLW Precision Forgings Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 1.8000 26 Jun 2026
Supreme Industries Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 25.0000 26 Jun 2026
Syngene International Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 1.2500 26 Jun 2026
Uflex Ltd 25 Jun 2026 Dividend - Rs. - 3.0000 26 Jun 2026
Vaibhav Global Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5000 26 Jun 2026
Visaka Industries Ltd 25 Jun 2026 Final Dividend - Rs. - 1.2000 26 Jun 2026

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(This article is for informational purposes only and should not be construed as investment, financial, or other advice.)

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