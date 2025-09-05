Advertisement
  From IRCON to Titagarh Rail Systems, these stocks to trade ex-dividend next week - Full list here

From IRCON to Titagarh Rail Systems, these stocks to trade ex-dividend next week - Full list here

Dividend Stocks: A total of 137 companies will be in focus next week on account of the ex-date for corporate actions like dividends, stock splits and bonus issues.

There are over 100 stocks that will be in focus next week, from September 8 to September 12, as they trade ex-date. According to information available on the BSE, a total of 137 companies will be in focus due to the ex-date and record date for corporate actions, including dividends, stock splits, and bonus issues. A record date is essential as it helps companies to determine the eligiblity of shareholdes for a corporate action.

Among them, some of the prominent names are Titagarh Rail Systems, IRCON International, Gujarat Industries Power Company, Force Motors, BLS International Services and RBL Bank.

Check Full List Of Stocks That Will Trade Ex-Date Next Week

Stock Name Ex Date Corporate Action Record Date
Acknit Industries Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 08 Sep 2025
Birla Corporation Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 10.0000 08 Sep 2025
BLS E-Services Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 08 Sep 2025
DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.6000 08 Sep 2025
Hamps Bio Ltd 08 Sep 2025 Bonus issue 1:1 08 Sep 2025
HFCL Ltd 08 Sep 2025 Dividend - Rs. - 0.1000 08 Sep 2025
Hisar Metal Industries Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 08 Sep 2025
Housing & Urban Development Corporation Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0500 08 Sep 2025
KDDL Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 5.0000 08 Sep 2025
Lehar Footwears Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 08 Sep 2025
Manali Petrochemicals Ltd 08 Sep 2025 Dividend - Rs. - 0.5000 08 Sep 2025
R M Drip and Sprinklers Systems Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 08 Sep 2025
Starlineps Enterprises Ltd 08 Sep 2025 Right Issue of Equity Shares 08 Sep 2025
Taj Gvk Hotels & Resorts Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 08 Sep 2025
Tega Industries Ltd 08 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 08 Sep 2025
Titagarh Rail Systems Ltd 08 Sep 2025 Dividend - Rs. - 1.0000 08 Sep 2025
Titan Intech Ltd 08 Sep 2025 Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- 08 Sep 2025
Aeroflex Enterprises Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 09 Sep 2025
Apollo Micro Systems Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2500 09 Sep 2025
Bella Casa Fashion & Retail Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 09 Sep 2025
Bhagwati Autocast Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 09 Sep 2025
BLS International Services Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 09 Sep 2025
Dilip Buildcon Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 09 Sep 2025
Filtra Consultants and Engineers Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 09 Sep 2025
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd 09 Sep 2025 Dividend - Rs. - 5.0000 09 Sep 2025
Haldyn Glass Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.7000 09 Sep 2025
Hindustan Hardy Ltd 09 Sep 2025 Dividend - Rs. - 2.8000 09 Sep 2025
India Tourism Development Corporation Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.9000 09 Sep 2025
Jash Engineering Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.2000 09 Sep 2025
Manaksia Aluminium Company Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0700 09 Sep 2025
Manaksia Coated Metals & Industries Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0500 09 Sep 2025
Mangal Compusolution Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 09 Sep 2025
RBL Bank Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 09 Sep 2025
Rico Auto Industries Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 09 Sep 2025
Steel Authority of India Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.6000 09 Sep 2025
Shivalik Bimetal Controls Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 09 Sep 2025
Tamilnadu Petroproducts Ltd 09 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.2000 09 Sep 2025
Astra Microwave Products Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.2000 10 Sep 2025
Campus Activewear Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 10 Sep 2025
Force Motors Ltd 10 Sep 2025 Dividend - Rs. - 40.0000 10 Sep 2025
Gujarat State Petronet Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 5.0000 10 Sep 2025
Indobell Insulations Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 10 Sep 2025
Kitex Garments Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 10 Sep 2025
Credo Brands Marketing Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 10 Sep 2025
PNB Gilts Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 10 Sep 2025
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.2500 10 Sep 2025
Sigma Solve Ltd 10 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 10 Sep 2025
Century Plyboards (India) Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 11 Sep 2025
Capri Global Capital Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2000 11 Sep 2025
Datamatics Global Services Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 5.0000 11 Sep 2025
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 11 Sep 2025
Gulshan Polyols Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 11 Sep 2025
Investment & Precision Castings Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 11 Sep 2025
IRCON International Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 11 Sep 2025
Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd 11 Sep 2025 Dividend - Rs. - 10.0000 11 Sep 2025
Nirlon Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 11.0000 11 Sep 2025
Patanjali Foods Ltd 11 Sep 2025 Bonus issue 2:1 11 Sep 2025
Pondy Oxides & Chemicals Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.5000 11 Sep 2025
Somany Ceramics Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 11 Sep 2025
Silicon Rental Solutions Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 11 Sep 2025
Subros Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.6000 11 Sep 2025
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 11 Sep 2025
TV Today Network Ltd 11 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 11 Sep 2025
Valiant Communications Ltd 11 Sep 2025 Dividend - Rs. - 1.5000 11 Sep 2025
ABC India Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Advait Energy Transitions Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.7500 12 Sep 2025
Amines & Plasticizers Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Artefact Projects Ltd 12 Sep 2025 Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Basant Agro Tech India Ltd 12 Sep 2025 Dividend - Rs. - 0.0500 12 Sep 2025
Mrs. Bectors Food Specialities Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 12 Sep 2025
Bhansali Engineering Polymers Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Bharat Rasayan Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 12 Sep 2025
Birla Precision Technologies Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0500 12 Sep 2025
Caplin Point Laboratories Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 12 Sep 2025
Cindrella Hotels Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Cochin Shipyard Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.2500 12 Sep 2025
CSL Finance Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 13 Sep 2025
Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 12 Sep 2025
Dutron Polymers Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 12 Sep 2025
Emmbi Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 13 Sep 2025
Everest Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
Fineotex Chemical Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.4000 13 Sep 2025
Fischer Medical Ventures Ltd 12 Sep 2025 Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- 12 Sep 2025
Gujarat Industries Power Company Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 4.0900 12 Sep 2025
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 4.9000 12 Sep 2025
Halder Venture Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
HBL Engineering Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
IL&FS Investment Managers Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2800 12 Sep 2025
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
Jaysynth Orgochem Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0500 12 Sep 2025
JTL Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1250 12 Sep 2025
Kajaria Ceramics Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 4.0000 12 Sep 2025
Kanchi Karpooram Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 13 Sep 2025
Kiran Vyapar Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 13 Sep 2025
K.P. Energy Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1000 12 Sep 2025
KP Green Engineering Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2000 12 Sep 2025
KPI Green Energy Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2000 12 Sep 2025
Krsnaa Diagnostics Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.7500 12 Sep 2025
Krypton Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
KSE Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 50.0000 13 Sep 2025
Krishanveer Forge Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
Lincoln Pharmaceuticals Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.8000 12 Sep 2025
Mamata Machinery Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Manba Finance Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.2500 12 Sep 2025
Mastek Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 16.0000 12 Sep 2025
Magellanic Cloud Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0300 12 Sep 2025
MPIL Corporation Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.4500 13 Sep 2025
National Fittings Ltd 12 Sep 2025 Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Northern Spirits Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 12 Sep 2025
Panchmahal Steel Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.0000 12 Sep 2025
Polymechplast Machines Ltd 12 Sep 2025 Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Pyramid Technoplast Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Regis Industries Ltd 12 Sep 2025 Bonus issue 1:2 12 Sep 2025
Reliable Data Services Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.0400 12 Sep 2025
Remsons Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.3000 12 Sep 2025
Responsive Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1000 12 Sep 2025
Rhi Magnesita India Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
RJ Shah & Company Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
Rushil Decor Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1000 13 Sep 2025
Sandhar Technologies Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 3.5000 12 Sep 2025
Sangam India Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.0000 12 Sep 2025
Suratwwala Business Group Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1000 12 Sep 2025
Ventura Guaranty Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 4.5000 12 Sep 2025
Spenta International Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Stellant Securities (India) Ltd 12 Sep 2025 Bonus issue 4:1 12 Sep 2025
Sunflag Iron & Steel Company Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.7500 12 Sep 2025
Supershakti Metaliks Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Suryaamba Spinning Mills Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Systematix Corporate Services Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.1000 12 Sep 2025
Talbros Automotive Components Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.5000 12 Sep 2025
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.0000 12 Sep 2025
Techno Electric & Engineering Company Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 9.0000 12 Sep 2025
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd 12 Sep 2025 Dividend - Rs. - 0.1500 12 Sep 2025
Uttam Sugar Mills Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 2.5000 12 Sep 2025
Vadilal Industries Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 21.0000 12 Sep 2025
VLS Finance Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 1.5000 12 Sep 2025
Zodiac Energy Ltd 12 Sep 2025 Final Dividend - Rs. - 0.7500 12 Sep 2025
