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From NBCC to RITES, shares of these PSUs and other companies to trade ex-date this week: Check full list

Written By: Raghwendra Shukla
Published: ,Updated:

To be eligible for these corporate actions, investors must hold the shares in their demat accounts on or before the respective record dates. This is a tentative list, as more companies may announce record dates during the holiday-shortened week.

Over stocks will trade ex-date this week.
Over stocks will trade ex-date this week. Image Source : India TV

Shares of several public sector companies (PSUs), along with many others, will be in focus this week as they trade ex-date for dividends, bonus issues, and other corporate actions. To be eligible for these corporate actions, investors must hold the shares in their demat accounts on or before the respective record dates. This is a tentative list, as more companies may announce record dates during the holiday-shortened week.

PSU dividend stock

Of the over 70 stocks trading ex-date this week, seven PSUs will trade ex-date for a dividend. Among them are CONCOR, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), NBCC, RITES, HUDCO, NLC- India, and NBCC (India).

Meanwhile, benchmark indices Sensex and Nifty ended marginally lower in the special Muhurat trading session on Sunday amid profit-taking by investors after a seven-day rally, snapping an eight-year Diwali winning streak.

Here's the full list of stocks that will trade ex-date today

 Stock  Ex Date Purpose Record Date
Brisk Technovision Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 10 Nov 2026
Dabur India Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 3.5000 10 Nov 2026
Esab India Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 20.0000 10 Nov 2026
Ganesh Consumer Products Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 3.7000 09 Nov 2026
INTERISE TRUST 09 Nov 2026 Income Distribution (InvIT) 10 Nov 2026
Labelkraft Technologies Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 10 Nov 2026
Metropolis Healthcare Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 09 Nov 2026
Oswal Agro Mills Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 10 Nov 2026
Raajmarg Infra Investment Trust 09 Nov 2026 Income Distribution (InvIT) 09 Nov 2026
Saksoft Ltd 09 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 10 Nov 2026
Adf Foods Ltd-$ 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.6000 11 Nov 2026
Aurobindo Pharma Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 7.0000 11 Nov 2026
Balkrishna Industries Ltd-$ 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 4.0000 11 Nov 2026
Balrampur Chini Mills Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 4.0000 11 Nov 2026
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 11 Nov 2026
Container Corporation of India Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.9000 11 Nov 2026
Evonile Pharma Ltd 11 Nov 2026 Right Issue of Equity Shares 11 Nov 2026
Galaxy Surfactants Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 18.0000 11 Nov 2026
GPT Infraprojects Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 11 Nov 2026
Housing & Urban Development Corporation Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.3500 11 Nov 2026
IndiGrid Infrastructure Trust 11 Nov 2026 Income Distribution (InvIT) 11 Nov 2026
JM Financial Ltd-$ 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.6500 11 Nov 2026
Jyothy Labs Ltd 11 Nov 2026 Buy Back of Shares 11 Nov 2026
Dr. Lal PathLabs Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 11 Nov 2026
Navneet Education Ltd 11 Nov 2026 Special Dividend - Rs. - 1.5000 11 Nov 2026
Navneet Education Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.5000 11 Nov 2026
NBCC (India) Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.2500 11 Nov 2026
NRB Bearings Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.5000 11 Nov 2026
PDS Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.2000 11 Nov 2026
Premier Energies Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 11 Nov 2026
RITES Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.9000 11 Nov 2026
SNL Bearings Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 6.0000 11 Nov 2026
Sonata Software Ltd 11 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.2500 11 Nov 2026
Zodiac-JRD-MKJ Ltd 11 Nov 2026 Right Issue of Equity Shares 11 Nov 2026
Bayer CropScience Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 90.0000 12 Nov 2026
Gaja Alternative Asset Management Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 12 Nov 2026
Godfrey Phillips India Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 10.0000 12 Nov 2026
Gujarat Pipavav Port Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 3.0000 12 Nov 2026
GPT Healthcare Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 12 Nov 2026
Hindustan Unilever Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 19.0000 12 Nov 2026
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 12 Nov 2026
Insecticides (India) Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 12 Nov 2026
IRB Infrastructure Developers Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.0500 12 Nov 2026
NLC India Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.5000 12 Nov 2026
Oil and Natural Gas Corporation Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend 12 Nov 2026
Safari Industries India Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 12 Nov 2026
Taparia Tools Ltd 12 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 40.0000 12 Nov 2026
Aptus Value Housing Finance India Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 13 Nov 2026
Astral Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.5000 13 Nov 2026
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.0100 13 Nov 2026
BMW Ventures Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.5000 13 Nov 2026
Computer Age Management Services Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 3.2500 13 Nov 2026
Dharti Proteins Ltd 13 Nov 2026 Bonus issue 1:1 13 Nov 2026
Dynamatic Technologies Ltd-$ 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 13 Nov 2026
Emami Ltd-$ 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 13 Nov 2026
FDC Ltd 13 Nov 2026 Buy Back of Shares 13 Nov 2026
Great Eastern Shipping Company Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 14.4000 13 Nov 2026
IG Petrochemicals Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend 13 Nov 2026
iStreet Network Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.0500 13 Nov 2026
Kanel Industries Ltd 13 Nov 2026 Right Issue of Equity Shares 13 Nov 2026
Mafatlal Industries Ltd-$ 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 13 Nov 2026
Mobavenue AI Tech Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.1000 13 Nov 2026
OCCL Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 13 Nov 2026
Orient Technologies Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 13 Nov 2026
Pearl Global Industries Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 13 Nov 2026
PPAP Automotive Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.5000 13 Nov 2026
Precision Wires India Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.3500 13 Nov 2026
Premco Global Ltd-$ 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 10.0000 13 Nov 2026
Rain Industries Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 13 Nov 2026
Repco Home Finance Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 13 Nov 2026
Shivalik Bimetal Controls Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 2.0000 13 Nov 2026
Somany Ceramics Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 6.0000 13 Nov 2026
SP Capital Financing Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.7500 13 Nov 2026
Star Cement Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 1.0000 13 Nov 2026
TAAL Tech Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 5.0000 13 Nov 2026
Techknowgreen Solutions Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 0.5000 13 Nov 2026
Transworld Shipping Lines Ltd 13 Nov 2026 Interim Dividend - Rs. - 11.0000 13 Nov 2026

 

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