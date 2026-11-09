From NBCC to RITES, shares of these PSUs and other companies to trade ex-date this week: Check full list

Shares of several public sector companies (PSUs), along with many others, will be in focus this week as they trade ex-date for dividends, bonus issues, and other corporate actions. To be eligible for these corporate actions, investors must hold the shares in their demat accounts on or before the respective record dates. This is a tentative list, as more companies may announce record dates during the holiday-shortened week.
PSU dividend stock
Of the over 70 stocks trading ex-date this week, seven PSUs will trade ex-date for a dividend. Among them are CONCOR, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), NBCC, RITES, HUDCO, NLC- India, and NBCC (India).
Meanwhile, benchmark indices Sensex and Nifty ended marginally lower in the special Muhurat trading session on Sunday amid profit-taking by investors after a seven-day rally, snapping an eight-year Diwali winning streak.
Here's the full list of stocks that will trade ex-date today
|Stock
|Ex Date
|Purpose
|Record Date
|Brisk Technovision Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|10 Nov 2026
|Dabur India Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 3.5000
|10 Nov 2026
|Esab India Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 20.0000
|10 Nov 2026
|Ganesh Consumer Products Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 3.7000
|09 Nov 2026
|INTERISE TRUST
|09 Nov 2026
|Income Distribution (InvIT)
|10 Nov 2026
|Labelkraft Technologies Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|10 Nov 2026
|Metropolis Healthcare Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|09 Nov 2026
|Oswal Agro Mills Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|10 Nov 2026
|Raajmarg Infra Investment Trust
|09 Nov 2026
|Income Distribution (InvIT)
|09 Nov 2026
|Saksoft Ltd
|09 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|10 Nov 2026
|Adf Foods Ltd-$
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.6000
|11 Nov 2026
|Aurobindo Pharma Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 7.0000
|11 Nov 2026
|Balkrishna Industries Ltd-$
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 4.0000
|11 Nov 2026
|Balrampur Chini Mills Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 4.0000
|11 Nov 2026
|Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|11 Nov 2026
|Container Corporation of India Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.9000
|11 Nov 2026
|Evonile Pharma Ltd
|11 Nov 2026
|Right Issue of Equity Shares
|11 Nov 2026
|Galaxy Surfactants Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 18.0000
|11 Nov 2026
|GPT Infraprojects Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|11 Nov 2026
|Housing & Urban Development Corporation Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.3500
|11 Nov 2026
|IndiGrid Infrastructure Trust
|11 Nov 2026
|Income Distribution (InvIT)
|11 Nov 2026
|JM Financial Ltd-$
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.6500
|11 Nov 2026
|Jyothy Labs Ltd
|11 Nov 2026
|Buy Back of Shares
|11 Nov 2026
|Dr. Lal PathLabs Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|11 Nov 2026
|Navneet Education Ltd
|11 Nov 2026
|Special Dividend - Rs. - 1.5000
|11 Nov 2026
|Navneet Education Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.5000
|11 Nov 2026
|NBCC (India) Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.2500
|11 Nov 2026
|NRB Bearings Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.5000
|11 Nov 2026
|PDS Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.2000
|11 Nov 2026
|Premier Energies Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|11 Nov 2026
|RITES Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.9000
|11 Nov 2026
|SNL Bearings Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 6.0000
|11 Nov 2026
|Sonata Software Ltd
|11 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.2500
|11 Nov 2026
|Zodiac-JRD-MKJ Ltd
|11 Nov 2026
|Right Issue of Equity Shares
|11 Nov 2026
|Bayer CropScience Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 90.0000
|12 Nov 2026
|Gaja Alternative Asset Management Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|12 Nov 2026
|Godfrey Phillips India Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 10.0000
|12 Nov 2026
|Gujarat Pipavav Port Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 3.0000
|12 Nov 2026
|GPT Healthcare Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|12 Nov 2026
|Hindustan Unilever Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 19.0000
|12 Nov 2026
|Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|12 Nov 2026
|Insecticides (India) Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|12 Nov 2026
|IRB Infrastructure Developers Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.0500
|12 Nov 2026
|NLC India Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.5000
|12 Nov 2026
|Oil and Natural Gas Corporation Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend
|12 Nov 2026
|Safari Industries India Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|12 Nov 2026
|Taparia Tools Ltd
|12 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 40.0000
|12 Nov 2026
|Aptus Value Housing Finance India Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|13 Nov 2026
|Astral Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.5000
|13 Nov 2026
|Bhatia Communications & Retail (India) Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.0100
|13 Nov 2026
|BMW Ventures Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.5000
|13 Nov 2026
|Computer Age Management Services Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 3.2500
|13 Nov 2026
|Dharti Proteins Ltd
|13 Nov 2026
|Bonus issue 1:1
|13 Nov 2026
|Dynamatic Technologies Ltd-$
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|13 Nov 2026
|Emami Ltd-$
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|13 Nov 2026
|FDC Ltd
|13 Nov 2026
|Buy Back of Shares
|13 Nov 2026
|Great Eastern Shipping Company Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 14.4000
|13 Nov 2026
|IG Petrochemicals Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend
|13 Nov 2026
|iStreet Network Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.0500
|13 Nov 2026
|Kanel Industries Ltd
|13 Nov 2026
|Right Issue of Equity Shares
|13 Nov 2026
|Mafatlal Industries Ltd-$
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|13 Nov 2026
|Mobavenue AI Tech Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.1000
|13 Nov 2026
|OCCL Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|13 Nov 2026
|Orient Technologies Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|13 Nov 2026
|Pearl Global Industries Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|13 Nov 2026
|PPAP Automotive Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.5000
|13 Nov 2026
|Precision Wires India Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.3500
|13 Nov 2026
|Premco Global Ltd-$
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 10.0000
|13 Nov 2026
|Rain Industries Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|13 Nov 2026
|Repco Home Finance Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|13 Nov 2026
|Shivalik Bimetal Controls Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|13 Nov 2026
|Somany Ceramics Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 6.0000
|13 Nov 2026
|SP Capital Financing Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.7500
|13 Nov 2026
|Star Cement Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 1.0000
|13 Nov 2026
|TAAL Tech Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|13 Nov 2026
|Techknowgreen Solutions Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 0.5000
|13 Nov 2026
|Transworld Shipping Lines Ltd
|13 Nov 2026
|Interim Dividend - Rs. - 11.0000
|13 Nov 2026
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