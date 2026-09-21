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From IRCTC to BEML, here's your last chance to buy these dividend stocks: Check amount, record date, ex-date

Written By: Raghwendra Shukla
Published: ,Updated:

These companies have fixed the record date and ex-date for the dividend as September 22, 2026. A total of 62 companies will trade ex-date tomorrow.

Indian stock market follows a T+1 trade settlement system.
Indian stock market follows a T+1 trade settlement system. Image Source : India TV

Companies like Ambika Cotton Mills, BEML, IRCTC, NLC India, and others have declared a final dividend for the financial year 2025-26. Many of these companies have also declared a special dividend along with the final dividend. These companies have fixed the record date and ex-date for the dividend as September 22, 2026. A total of 62 companies will trade ex-date tomorrow. This means today is the last day to buy the stock to be eligible for this corporate action, as the Indian stock market follows a T+1 trade settlement system.

List of stocks that will trade ex-date on September 22, 2026

Stock Name Ex Date/Record Date Dividend Amount
3B BlackBio Dx Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 5.0000
Akar Auto Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.3000
Aartech Solonics Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1250
Aarti Surfactants Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Ahluwalia Contracts (India) Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.7000
Ambika Cotton Mills Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 37.0000
Antariksh Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Aries Agro Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5000
Aries Agro Ltd 22 Sep 2026 Special Dividend - Rs. - 1.0000
Ashapura Minechem Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Ashiana Housing Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5000
Aurionpro Solutions Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Aveer Foods Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.2500
Beekay Steel Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
BEML Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 12.2800
Best Agrolife Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1000
Capitalnumbers Infotech Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Commercial Syn Bags Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Coral Laboratories Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Cospower Engineering Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
CSM Technologies Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Deccan Cements Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Delton Cables Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Fischer Medical Ventures Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.0500
GOCL Corporation Ltd 22 Sep 2026 Dividend - Rs. - 30.0000
HFCL Ltd 22 Sep 2026 Dividend - Rs. - 0.2000
Hindustan Composites Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Hindustan Tin Works Ltd 22 Sep 2026 Dividend - Rs. - 0.7500
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Jamna Auto Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5000
JOJO Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.0250
KIFS Financial Services Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.5500
KJMC Corporate Advisors (India) Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.7000
Kilburn Engineering Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 3.0000
K.P. Energy Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.2500
KPI Green Energy Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.2500
KPI Green Energy Ltd 22 Sep 2026 Special Dividend - Rs. - 0.1500
Lahoti Overseas Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.2000
Lambodhara Textile Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Mallcom (India) Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 3.0000
NIBE Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.3000
NLC India Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.2500
National Peroxide Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 7.0000
One Global Service Provider Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Onelife Capital Advisors Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.0100
Oval Projects Engineering Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Polymechplast Machines Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Prodocs Solutions Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000
Stock Name Ex Date/Record Date Final Dividend - Rs. - 1.0000
3B BlackBio Dx Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1500
Akar Auto Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 3.0000
Aartech Solonics Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1000
Aarti Surfactants Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.0000
Ahluwalia Contracts (India) Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 2.5000
Ambika Cotton Mills Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Sigachi Industries Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1000
SMS Pharmaceuticals Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.4000
TAAL Tech Ltd 22 Sep 2026 Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/-
Tera Software Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.2000
Titan Biotech Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.5000
Vikram Thermo India Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.2500
Yuranus Infrastructure Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 0.1000
Zenith Fibres Ltd 22 Sep 2026 Final Dividend - Rs. - 1.0000

 

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(This article is for informational purposes only and should not be construed as investment, financial, or other advice.)

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