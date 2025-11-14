Who is leading on Bihar's 38 Scheduled Castes (SC) and 2 Scheduled Tribes (ST) reserved seats?

As the counting of votes for all 243 constituencies in the Bihar Assembly elections is underway, let's find out what is happening on the seats reserved for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). There are 38 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Bihar Legislative Assembly, out of a total of 243 seats. These 40 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.
The voting in Bihar was held in two phases on November 6 (121 constituencies) and November 11 (122 constituencies). The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the Janata Dal United (JDU), Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (HAM), and Rashtriya Lok Morcha (RLM), while the Congress has a pact with the Rashtriya Janata Dal (RJD), Left parties, and Vikassheel Insaan Party (VIP) in Bihar.
Bihar Election Results 2025: Who is leading on SC/ST reserved seats?
|Constituency no.
|Constituency name
|Leading candidates
|Party
|2
|Ramnagar (SC)
|Nand Kishor Ram
|BJP
|13
|Harsidhi (SC)
|Krishnanandan Paswan
|BJP
|24
|Bathnaha (SC)
|Navin Kumar
|Congress
|37
|Rajnagar (SC)
|Sujeet Paswan
|BJP
|44
|Triveniganj(SC)
|Sonam Rani
|JDU
|47
|Raniganj (SC)
|Avinash Manglam
|RJD
|59
|Banmankhi (SC)
|Krishna Kumar Rishi
|BJP
|67
|Manihari (ST)
|Shambhu Kumar Suman
|JDU
|69
|Korha (SC)
|Kavita Devi
|BJP
|72
|Singheshwar (SC)
|Ramesh Rishi
|JDU
|74
|Sonbarsha (SC)
|Ratnesh Sada
|JDU
|78
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Atirek Kumar
|JDU
|91
|Bochahan (SC)
|Amar Kumar Paswan
|RJD
|92.
|Sakra (SC)
|Aditya Kumar
|JDU
|103
|Bhore (SC)
|Sunil Kumar
|JDU
|107
|Darauli (SC)
|Satyadeo Ram
|CPI(ML)(L)
|119
|Garkha (SC)
|Simant Mrinal
|LJP(RV)
|127
|Raja Pakar (SC)
|Mahendra Ram
|JDU
|130
|Patepur (SC)
|Lakhendra Kumar Raushan
|BJP
|131
|Kalyanpur (SC)
|Maheshwar Hazari
|JDU
|139
|Rosera (SC)
|Birendra Kumar
|BJP
|147
|Bakhri (SC)
|Suryakant Paswan
|CPI
|148
|Alauli (SC)
|Ram Chandra Sada
|JDU
|154
|Pirpainti (SC)
|Murari Pasavan
|BJP
|160
|Dhoraiya (SC)
|Tribhuwan Prasad
|RJD
|162
|Katoria (ST)
|Sweety Sima Hembrom
|RJD
|173
|Rajgir (SC)
|Kaushal Kishore
|JDU
|188
|Phulwari (SC)
|Shyam Rajak
|JDU
|189
|Masaurhi (SC)
|Arun Manjhi
|JDU
|195
|Agiaon (SC)
|Mahesh Paswan
|BJP
|202
|Rajpur (SC)
|Santosh Kumar Nirala
|JDU
|204
|Mohania (SC)
|Sangita Kumari
|BJP
|207
|Chenari (SC)
|Murari Prasad Gautam
|LJP(RV)
|218
|Makhdumpur (SC)
|Subedar Das
|RJD
|222
|Kutumba (SC)
|Rajesh Kumar
|Congress
|227
|Imamganj (SC)
|Ritu Priya Chaudhary
|RJD
|228
|Barachatti (SC)
|Jyoti Devi
|HAM(S)
|229
|Bodh Gaya (SC)
|Shyamdeo Paswan
|LJP(RV)
|235
|Rajauli (SC)
|Pinki Bharti
|RJD
|240
|Sikandra (SC)
|Praphull Kumar Manjhi
|HAM(S)