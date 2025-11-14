Advertisement
  Who is leading on Bihar's 38 Scheduled Castes (SC) and 2 Scheduled Tribes (ST) reserved seats?

Bihar Assembly Election Result 2025: There are 38 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Bihar Legislative Assembly, out of a total of 243 seats.

Bihar Assembly Election Results 2025
Arushi Jaiswal
As the counting of votes for all 243 constituencies in the Bihar Assembly elections is underway, let's find out what is happening on the seats reserved for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). There are 38 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Bihar Legislative Assembly, out of a total of 243 seats. These 40 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.

The voting in Bihar was held in two phases on November 6 (121 constituencies) and November 11 (122 constituencies).  The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the Janata Dal United (JDU), Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (HAM), and Rashtriya Lok Morcha (RLM), while the Congress has a pact with the Rashtriya Janata Dal (RJD), Left parties, and Vikassheel Insaan Party (VIP) in Bihar. 

Bihar Election Results 2025: Who is leading on SC/ST reserved seats?

Constituency no. Constituency name Leading candidates Party
2 Ramnagar (SC)       Nand Kishor Ram BJP
13 Harsidhi (SC)   Krishnanandan Paswan BJP
24 Bathnaha (SC) Navin Kumar Congress
37 Rajnagar (SC)       Sujeet Paswan BJP
44 Triveniganj(SC)    Sonam Rani JDU
47 Raniganj (SC) Avinash Manglam RJD
59 Banmankhi (SC) Krishna Kumar Rishi BJP
67 Manihari (ST) Shambhu Kumar Suman JDU
69 Korha (SC) Kavita Devi BJP
72 Singheshwar (SC) Ramesh Rishi JDU
74 Sonbarsha (SC) Ratnesh Sada JDU
78 Kusheshwar Asthan (SC) Atirek Kumar JDU
91 Bochahan (SC) Amar Kumar Paswan RJD
92. Sakra (SC) Aditya Kumar JDU
103 Bhore (SC) Sunil Kumar JDU
107 Darauli (SC) Satyadeo Ram CPI(ML)(L)
119 Garkha (SC)  Simant Mrinal LJP(RV)
127 Raja Pakar (SC)  Mahendra Ram JDU
130 Patepur (SC) Lakhendra Kumar Raushan BJP
131 Kalyanpur (SC)  Maheshwar Hazari JDU
139 Rosera (SC)  Birendra Kumar BJP
147 Bakhri (SC)  Suryakant Paswan CPI
148 Alauli (SC)  Ram Chandra Sada JDU
154 Pirpainti (SC)  Murari Pasavan BJP
160 Dhoraiya (SC)  Tribhuwan Prasad RJD
162 Katoria (ST) Sweety Sima Hembrom RJD
173 Rajgir (SC)  Kaushal Kishore JDU
188 Phulwari (SC)  Shyam Rajak JDU
189 Masaurhi (SC)  Arun Manjhi JDU
195 Agiaon (SC)  Mahesh Paswan BJP
202 Rajpur (SC) Santosh Kumar Nirala JDU
204 Mohania (SC)  Sangita Kumari BJP
207 Chenari (SC) Murari Prasad Gautam LJP(RV)
218 Makhdumpur (SC)  Subedar Das RJD
222 Kutumba (SC) Rajesh Kumar Congress
227 Imamganj (SC) Ritu Priya Chaudhary RJD
228 Barachatti (SC) Jyoti Devi HAM(S)
229 Bodh Gaya (SC) Shyamdeo Paswan LJP(RV)
235 Rajauli (SC) Pinki Bharti RJD
240 Sikandra (SC) Praphull Kumar Manjhi HAM(S)
Bihar Assembly Election
