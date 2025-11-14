Who is leading on Bihar's 38 Scheduled Castes (SC) and 2 Scheduled Tribes (ST) reserved seats? Bihar Assembly Election Result 2025: There are 38 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Bihar Legislative Assembly, out of a total of 243 seats.

Patna:

As the counting of votes for all 243 constituencies in the Bihar Assembly elections is underway, let's find out what is happening on the seats reserved for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). There are 38 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Bihar Legislative Assembly, out of a total of 243 seats. These 40 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.

The voting in Bihar was held in two phases on November 6 (121 constituencies) and November 11 (122 constituencies). The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the Janata Dal United (JDU), Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (HAM), and Rashtriya Lok Morcha (RLM), while the Congress has a pact with the Rashtriya Janata Dal (RJD), Left parties, and Vikassheel Insaan Party (VIP) in Bihar.

Bihar Election Results 2025: Who is leading on SC/ST reserved seats?