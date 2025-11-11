Bihar Key Candidates:
1. Tejashwi Yadav (RJD): Raghopur.
2. Samrat Choudhary (BJP): Tarapur.
3. Vijay Kumar Sinha (BJP): Lakhisarai.
4. Vijay Kumar Chaudhary (JDU): Sarairanjan.
5. Ram Kripal Yadav (BJP): Danapur.
6. Anant Kumar Singh (JDU): Mokama.
7. Nitin Nabin (BJP): Bankipur.
8. Shyam Rajak (JDU): Phulwari.
9. Bhai Virendra (RJD): Maner.
10. Rajesh Ram (Congress): Kutumba.
11. Shakeel Ahmad Khan (Congress): Kadwa.
12. Deepa Manjhi (HAM): Imamganj.
13. Shreyasi Singh (BJP): Jamui.
14. Bima Bharati (RJD): Rupauli.
15. Tarkishore Prasad (BJP): Katihar.
16. Renu Devi (BJP): Bettiah.
17. Raju Tiwari (LJP-RV): Govindganj.
18. Snehlata Kushwaha (RLM): Sasaram.
19. Maheshwar Hazari (JDU): Kalyanpur.
20. Umesh Singh Kushwaha (JDU): Mahnar.
21. Khesari Lal Yadav (RJD): Chapra.
22. Maithili Thakur (BJP): Alinagar.
23. Tej Pratap Yadav (JJD): Mahua.
24. Osama Shahab (RJD): Raghunathpur.
25. Raj Kumar Ray (JDU): Hasanpur.
26. Shailesh Kumar Mandal (JDU): Gopalpur.
27. Ajit Sharma (Congress): Bhagalpur.
28. Uday Narain Choudhary (RJD): Sikandra.
29. Shashant Shekhar (Congress): Patna Sahib.
30. Veena Devi (RJD): Mokama.
31. Ramanuj Prasad Yadav (RJD): Sonpur.
32. Hulas Pandey (LJP-RV): Brahampur.
33. Awadh Bihari Choudhary (RJD): Siwan.
34. Shashwat Kedar Pandey (Congress): Narkatiaganj.
35. Pramod Kumar Sinha (BJP): Raxaul.
36. Krishnanandan Paswan (BJP): Harsidhi.
37. Prem Kumar (BJP): Gaya Town.
38. Santosh Sahani (VIP): Gaura Bauram.
39. Lalit Kumar Yadav (RJD): Darbhanga Rural.
40. Madan Sahni (JDU): Bahadurpur.