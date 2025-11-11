Advertisement
  Bihar Election Exit Poll Results 2025: NDA or Mahagathbandhan, who may win the battle of Bihar?

  Live Bihar Election Exit Poll Results 2025: NDA or Mahagathbandhan, who may win the battle of Bihar?

Bihar Election Exit Poll Results 2025 LIVE Updates: In Bihar, assembly elections were held in two phases, November 6 and 11, this year. The counting of votes will take place on November 14.

Written By: Aalok Sen Sharma
Published: , Updated:
Patna:

The exit poll results for the crucial assembly elections in Bihar will be declared on Tuesday evening, following the conclusion of the second phase of polling. The exit poll predictions will help in giving an idea about which alliance in Bihar could win the assembly elections. However, it must be noted that exit poll predictions have often gone wrong. In Bihar, assembly elections were held in two phases, November 6 and 11, this year. Meanwhile, the counting of votes will take place on November 14. In the first phase, elections were held on 121 constituencies across 18 districts, while voting was held on 122 seats across 20 districts in the phase 2. 

 

Live updates :Bihar Election Exit Poll Results 2025

  • 6:23 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Lakhisarai in 2020 Bihar polls?

    BJP leader Vijay Kumar Sinha had won the 2020 Bihar elections, receiving 74,212 votes, which accounted for 38.2% of the total vote share. At second place, Congress leader Aman Raj received 63,729 votes (32.8% vote share).

  • 6:20 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are the main candidates in Lakhisarai?

    Deputy Chief Minister and Bharatiya Janata Party (BJP) leader Vijay Kumar Sinha is one of the main candidates in Lakhisarai. Other candidates who are in the fray here are Congress leader Amaresh Kumar, and Jan Suraaj Party (JSP) leader Suraj Kumar.

     

  • 6:18 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Mahua in 2015 Bihar polls?

    In the 2015 Bihar polls, this seat was won by RJD leader Tej Pratap Yadav, who received 66,927 votes (43.34 per cent vote share). Yadav defeated HAM(S) leader Ravindra Ray, who received 38,772 votes (25.11 per cent vote share). At third place, independent candidate Binod Kumar received 15,578 votes (10.09 per cent vote share).

     

  • 6:18 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Mahua in 2020 Bihar elections?

    During the 2020 Bihar Assembly elections, RJD leader Mukesh Kumar Raushan received 62,747 votes (36.48 per cent vote share) to defeat JD-U's Ashma Parveen, who bagged 48,977 votes (28.47 per cent vote share). At third place, LJP leader Sanjay Kumar Singh received 25,198 votes (14.65 per cent vote share).

     

  • 6:17 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are main candidates in Mahua?

    Rashtriya Janata Dal (RJD) leader Mukesh Kumar Raushan, Lok Janshakti Party (Ram Vilas) Sanjay Kumar Singh, Janshakti Janta Dal's (JJD) Tej Pratap Yadav and Jan Suraaj Party's (JSP) Indrajeet Pradhan are the main candidates in the Mahua constituency of Bihar.

  • 6:17 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Tarapur in 2020 Bihar polls?

    In the 2015 Bihar Assembly Elections, Mewalal Chaudhary of the Janata Dal (United) [JD(U)] won the Tarapur seat with a margin of 11,947 votes. He polled 66,411 votes with a vote share of 43.62%. He defeated Sakuni Choudhary of the Hindustani Awam Morcha (Secular), who secured 54,464 votes (35.77%). Jharkhand Mukti Morcha (JMM) candidate Sanjay Kumar stood third with 5,017 votes (3.30%).

  • 6:16 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Tarapur in 2020 Bihar elections?

    In the 2020 Bihar Assembly Elections, Mewalal Chaudhary of the Janata Dal (United) [JD(U)] won the Tarapur seat with a margin of 7,225 votes. He polled 64,468 votes with a vote share of 36.93%, defeating Divya Prakash of the Rashtriya Janata Dal (RJD), who secured 57,243 votes (32.80%). The Lok Janshakti Party (LJP) candidate Mina Devi finished third with 11,264 votes (6.45%).

     

  • 6:16 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are main candidates in Tarapur?

    Bharatiya Janata Party's (BJP) Samrat Choudhary, Rashtriya Janata Dal's (RJD) Arun Kumar, and Jan Suraaj Party's (JSP) Santosh Kumar Singh are the main candidates in the Tarapur constituency of Bihar.

     

  • 6:12 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Raghopur in 2015 Bihar elections?

    In the 2015 Bihar Assembly Elections, Rashtriya Janata Dal (RJD) candidate Tejashwi Yadav won the Raghopur seat with a margin of 22,733 votes (12.31%). He polled 91,236 votes with a vote share of 49.15%. Bharatiya Janata Party's (BJP) Satish Kumar got 68,503 votes (36.90%) and was the runner-up. Samajwadi Party (SP) candidate Rakesh Raushan stood third with 5,220 votes (2.81%).

     

  • 6:12 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won Raghopur in 2020 Bihar elections?

    In the 2020 Bihar Assembly Elections, Rashtriya Janata Dal (RJD) candidate Tejashwi Yadav won the Raghopur seat with a margin of 38,174 votes (19.53%). He polled 97,404 votes with a vote share of 48.74%. He defeated Bharatiya Janata Party (BJP) candidate Satish Kumar, who got 59,230 votes (29.64%). Lok Janshakti Party (LJP) candidate Rakesh Raushan stood third with 24,947 votes (12.48%).

     

  • 6:12 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are the main candidates in Raghopur?

    Rashtriya Janata Dal (RJD) leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav, Bharatiya Janata Party's (BJP) Satish Kumar Yadav and Jan Suraaj Party's (JSP) Chanchal Kumar are the main candidates in the Raghopur constituency of Bihar.

     

  • 6:10 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won in Mokama in 2015 Bihar polls?

    In the 2015 Bihar Assembly Elections, Anant Kumar Singh, won as an Independent candidate, won the Mokama seat with a margin of 18,348 votes (12.69%), securing 54,005 votes (37.35%) ahead of Neeraj Kumar of the JD(U), who garnered 35,657 votes (24.66%). The third-place candidate's details are not provided.

     

  • 6:10 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who won in Mokama in 2020 Bihar polls?

    In the 2020 Bihar Assembly Elections, Anant Kumar Singh of RJD won the Mokama seat by a margin, securing 78,721 votes (52.99%). He defeated Rajeev Lochan Narayan Singh of the RJD, who polled 42,964 votes (28.92%), while Suresh Singh Nishad of the LJP finished third with 13,331 votes (8.97%).

     

  • 6:09 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are the main candidates in Mokama?

    Janata Dal United's (JDU) Anant Kumar Singh, Rashtriya Janata Dal's (RJD) Veena Devi, and Jan Suraaj Party's (JSP) Priyadarshi Piyush are the main candidates in the Mokama​ constituency of Bihar.

     

  • 6:09 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Mahagathbandhan vs Mahagathbandhan on 12 seats

    There is Mahagathbandhan vs Mahagathbandhan on 12 seats in Bihar: 1. Gaura Bauram (Phase 1): Afzal Ali Khan (RJD) vs Santosh Sahani (VIP), 2. Narkatiaganj (Phase 2): Shaswat Kedar Pandey (Congress) vs Deepak Yadav (RJD), 3. Sikandra (Phase 2): Vinod Kumar Chaudhary (Congress) vs Uday Narain Choudhary (RJD), 4. Kargahar (Phase 2): Santosh Kumar Mishra (Congress) vs Mahendra Prasad Gupta (CPI), 5. Chainpur (Phase 2): Brij Kishore Bind (RJD) vs Bal Govind Bind (VIP), 6. Bihar Sharif (Phase 1): Omair Khan (Congress) vs Shiv Kumar Yadav (CPI), 7. Sultanganj (Phase 2): Lalan Kumar (Congress) vs Chandan Kumar Sinha (RJD), 8. Kahalgaon (Phase 2): Rajnish Bharti (RJD) vs Praveen Singh Kushwaha (Congress), 9. Beldaur (Phase 1): Mithilesh Kumar Nishad (Congress) vs Tanisha Bharti (IIP), 10. Bachhwara (Phase 1): Shiv Prakash Garib Das (Congress) vs Abdesh Kumar Rai (CPI), 11. Raja Pakar (Phase 1): Pratima Kumari Das (Congress) vs Mohit Paswan (CPI) and 12. Vaishali (Phase 1): Sanjeev Singh (Congress) vs Ajay Kumar Kushwaha (RJD).

  • 6:05 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What was NDA's best performance in Bihar?

    The NDA had recorded its best performance in Bihar, winning over 200 seats. The Janata Dal United had won 115 seats, while the Bharatiya Janata Party (BJP) had bagged 91 seats. The Rashtriya Janata Dal (RJD), on the other hand, was restricted to just 22 seats. 

  • 6:02 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What was JDU's performance in 2020 polls?

    In the 2020 Bihar assembly elections, Chief Minister Nitish Kumar-led Janata Dal United won just 43 seats out of the 115 constituencies it contested. In the 2015 Bihar polls, the JDU had bagged 71 seats. 

     

  • 5:58 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    How many seats BJP won in 2020 Bihar polls?

    In the 2020 Bihar Assembly elections, the Bharatiya Janata Party (BJP) had won 74 seats, improving its tally by 21 seats. In the 2015 Bihar elections, the saffron party had won 53 seats.  

  • 5:56 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    RJD was single largest party in 2020 Bihar polls

    The Rashtriya Janata Dal (RJD) had emerged as the single largest party in Bihar in the 2020 assembly elections. It had won 75 seats back then. However, its tally had reduced by five seats, as the party had won 80 constituencies in the 2015 Bihar polls.

  • 5:53 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are the main candidates in Bihar?

    Bihar Key Candidates:

    1. Tejashwi Yadav (RJD): Raghopur.

    2. Samrat Choudhary (BJP): Tarapur.

    3. Vijay Kumar Sinha (BJP): Lakhisarai.

    4. Vijay Kumar Chaudhary (JDU): Sarairanjan.

    5. Ram Kripal Yadav (BJP): Danapur.

    6. Anant Kumar Singh (JDU): Mokama.

    7. Nitin Nabin (BJP): Bankipur.

    8. Shyam Rajak (JDU): Phulwari.

    9. Bhai Virendra (RJD): Maner.

    10. Rajesh Ram (Congress): Kutumba.

    11. Shakeel Ahmad Khan (Congress): Kadwa.

    12. Deepa Manjhi (HAM): Imamganj.

    13. Shreyasi Singh (BJP): Jamui.

    14. Bima Bharati (RJD): Rupauli.

    15. Tarkishore Prasad (BJP): Katihar.

    16. Renu Devi (BJP): Bettiah.

    17. Raju Tiwari (LJP-RV): Govindganj.

    18. Snehlata Kushwaha (RLM): Sasaram.

    19. Maheshwar Hazari (JDU): Kalyanpur.

    20. Umesh Singh Kushwaha (JDU): Mahnar.

    21. Khesari Lal Yadav (RJD): Chapra.

    22. Maithili Thakur (BJP): Alinagar.

    23. Tej Pratap Yadav (JJD): Mahua.

    24. Osama Shahab (RJD): Raghunathpur. 

    25. Raj Kumar Ray (JDU): Hasanpur.

    26. Shailesh Kumar Mandal (JDU): Gopalpur.

    27. Ajit Sharma (Congress): Bhagalpur.

    28. Uday Narain Choudhary (RJD): Sikandra.

    29. Shashant Shekhar (Congress): Patna Sahib.

    30. Veena Devi (RJD): Mokama.

    31. Ramanuj Prasad Yadav (RJD): Sonpur.

    32. Hulas Pandey (LJP-RV): Brahampur.

    33. Awadh Bihari Choudhary (RJD): Siwan.

    34. Shashwat Kedar Pandey (Congress): Narkatiaganj.

    35. Pramod Kumar Sinha (BJP): Raxaul.

    36. Krishnanandan Paswan (BJP): Harsidhi.

    37. Prem Kumar (BJP): Gaya Town.

    38. Santosh Sahani (VIP): Gaura Bauram.

    39. Lalit Kumar Yadav (RJD): Darbhanga Rural.

    40. Madan Sahni (JDU): Bahadurpur.

  • 5:52 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What is the majority mark in Bihar?

    Every party or any coalition must reach the majority mark in the Legislative Assembly to form the government in the state. The majority mark in each state assembly depends upon the total number of seats in the legislative assembly of a particular state. The majority mark in any state is half of the number of total Assembly seats plus one more seat. The Bihar Assembly has 243 seats, and the majority mark is 122.

     

  • 5:51 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Nitish Kumar is Bihar CM since 2005, except for a brief period in 2014-15

    JDU's Nitish Kumar has been the Bihar Chief Minister since 2005, barring a short period from May 2014 to February 2015, when Jitan Ram Manjhi was the Chief Minister. In the 2020 Bihar Assembly Election, the RJD became the single largest party with 75 seats, and the BJP won 74 seats, while the JDU could secure just 43 seats. However, the BJP, along with VIP and HAM, supported Nitish Kumar as the Chief Minister once again.

     

  • 5:50 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    RJD, BJP, JDU are main contestants in Bihar

    Rashtriya Janata Dal (RJD), Janata Dal United (JDU), Bharatiya Janata Party (BJP), the Janata Dal United (JDU) and Indian National Congress (INC) are the main parties in Bihar. Chirag Paswan's Lok Janshakti Party (Ram Vilas), the Vikassheel Insaan Party (VIP) of Mukesh Sahani, the Hindustani Awam Morcha (HAM) of Jitan Ram Manjhi and Left parties are other important parties in the state.

     

  • 5:48 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    67.14% turnout recorded in 2nd phase till 5 pm

    According to the voter turnout app of the Election Commission of India (ECI), the voter turnout in the second phase of Bihar polls stands at 67.14 per cent till 5 pm. 

  • 5:45 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What happened in Bihar in 2020 and 2015 polls?

    Polling for the final phase of the Bihar Assembly elections is currently in progress, with the state recording a voter turnout of 60.40 per cent till 3 pm. Voting began early at 7 am and will continue until 6 pm across all 122 constituencies taking part in this concluding round. Click here to read more.

  • 5:38 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What were exit poll predictions in 2005?

    In the October 2005 Bihar Assembly elections, the exit polls gave an edge to the NDA, giving it somewhere between 120 to 130 seats. Meanwhile, the RJD+ was given 90 to 100 seats. 

  • 5:36 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What did exit polls predict in 2010?

    The exit polls had predicted an NDA victory in the 2010 Bihar elections, but had failed to exactly predict the margin of victory. The NDA had won over 200 seats in 2010, while the RJD bagged just 22 seats.

  • 5:30 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What were the exit poll predictions in 2015 Bihar elections?

    The exit polls had given a fractured mandate in the 2015 elections, with some giving an edge to the grand alliance, while some predicted an NDA victory. However, the Mahagathbandhan, which also included the JDU, had swept the elections back then.

  • 5:30 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    What exit polls predicted in 2020 Bihar polls?

    In the 2020 Bihar Assembly elections, the exit polls had given an edge to the Mahagathbandhan, which included the RJD, Congress and the Left parties. However, the NDA had won the elections with a slight margin. 

     

  • 5:30 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    India TV to provide most accurate exit poll

    India TV, along with Matrize, will provide the most accurate exit polls. As per the guidelines laid by the apex poll body, the exit polls will be declared after 6.30 pm. 

     

  • 5:30 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Bihar Assembly Exit Poll Results 2025 LIVE Streaming: When and where to watch it? Check details

    The exit poll results for the crucial elections to the 243-member Bihar Legislative Assembly will be released after the second phase of polling on Tuesday (November 11). The first phase of the Assembly elections was held on November 6, and the counting of votes will be conducted on November 14. In the first phase, polling was held in 121 constituencies, while voting is underway in 122 seats in the second phase. Click here to read more.

     

  • 5:30 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Tej Pratap Yadav's JJD factor

    Meanwhile, Tej Pratap Yadav, who has been sacked out of the RJD, has floated his own political party - Janshakti Janata Dal (JJD). Tej Pratap feels that his party can win seats somewhere between 10 and 15 in Bihar polls.

     

  • 5:29 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Will PK factor matter?

    This year, election-strategist Prashant Kishor is also contesting the assembly polls, and has fielded candidates on nearly all seats in Bihar. Many political pundits feel that Kishor's Jan Suraaj Party (JSP) may play spoilsport in the elections this year.

     

  • 5:29 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who all are members of Mahagathbandhan?

    The Mahagathbandhan or the grand alliance includes the Rashtriya Janata Dal (RJD), Congress, Mukesh Sahani-led Vikassheel Insaan Party (VIP), Communist Party of India (Marxist–Leninist), Communist Party of India, and Communist Party of India (Marxist).

     

  • 5:29 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Who are all members of NDA?

    This year, the NDA includes the Bharatiya Janata Party (BJP), Chief Minister Nitish Kumar-led Janata Dal-United (JD-U), Union Minister Chirag Paswan's Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RM), Union Minister Jitan Ram Manjhi's Hindustani Awam Morcha (Secular), and Rajya Sabha MP Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha (RLM). 

     

  • 5:29 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Phase 1 recorded 65% turnout

    According to the Election Commission of India (ECI), the voter turnout in the phase 1 of assembly elections in Bihar, which saw polling in 121 seats, witnessed a 65 per cent turnout.

     

  • 5:28 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    In phase 2, polling held on 122 seats

    Meanwhile, 122 assembly constituencies spread across 20 districts voted on November 11 in the second phase of elections in Bihar.

     

  • 5:28 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    121 constituencies voted in phase 1

    In the phase 1 in Bihar, polling was held on 121 assembly seats spread across 18 districts on November 6.

     

  • 5:28 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Results to be declared on November 14

    The results to elections to the 243-member Bihar Legislative Assembly will be declared on November 14.

     

  • 5:28 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Bihar witnessed two-phase polling

    In Bihar this year, assembly elections were held in two phases. The first phase was held on November 6, and while the second was held on November 11.

     

  • 5:28 PM (IST)Nov 11, 2025
    Posted by Aaloksen Sharma

    Exit poll to be released after 6.30 pm

    The exit poll predictions will be released after 6.30 pm on Tuesday evening, following the conclusion of second phase of polling in Bihar.

Top News

\