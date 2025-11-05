Advertisement
  3. Bihar Assembly Election: Full list of constituencies going to vote in Phase 1 | Check here

Bihar assembly election 2025: A total of 45,341 polling booths have been set up for the first phase, with 36,733 of them in rural areas. Among the 3.75 crore voters in these constituencies, 10.72 lakh are first-time voters, while 7.38 lakh are in the 18–19 age group.

Bihar assembly elections 2025: Voting for phase 1 will begin at 7 am on November 6.
Bihar assembly elections 2025: Voting for phase 1 will begin at 7 am on November 6. Image Source : PTI
Edited By: Ashish Verma
Patna:

The first phase of the Bihar assembly elections will take place on 121 seats on Thursday, with 3.75 crore voters set to decide the fate of 1,314 candidates, including key contenders such as Tejashwi Yadav, Mahagathbandhan's chief ministerial candidate, and Deputy Chief Minister Samrat Choudhary of the BJP.

Tejashwi Yadav is seeking a third consecutive win from Raghopur. His main challenger is Satish Kumar of the BJP, who had defeated Yadav’s mother Rabri Devi in the constituency in 2010 when he was contesting on a JD(U) ticket. The seat was expected to become a charged battleground after Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor initially expressed interest in challenging Yadav in his stronghold. However, Kishor eventually chose not to contest, and his party fielded Chanchal Singh instead.

Key contests in phase 1

In nearby Mahua, Tejashwi’s elder brother Tej Pratap Yadav, now heading his own outfit Janshakti Janata Dal, is in a multi-cornered contest. He is attempting to take the seat from the sitting RJD MLA Mukesh Raushan. The contest has intensified further with the presence of Sanjay Singh of the Lok Janshakti Party (Ram Vilas), who is part of the NDA, and Independent candidate Ashma Parveen, who finished as runner-up in 2020.

The first phase will also be significant for several ministers in the Nitish Kumar-led government, including Deputy Chief Ministers Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha, whose electoral prospects will be determined in this round.

Here's a complete list of constituencies voting on November 6 in the first phase of Bihar elections:

S. No.

Constituency

Phase

Election Date
1. Alamnagar Phase 1 November 6
2. Bihariganj Phase 1 November 6
3. Singheshwar (SC) Phase 1 November 6
4. Madhepura Phase 1 November 6
5. Sonbarsha (SC) Phase 1 November 6
6. Saharsa Phase 1 November 6
7. Simri Bakhtiarpur Phase 1 November 6
8. Mahishi Phase 1 November 6
9. Kusheshwar Asthan (SC) Phase 1 November 6
10. Gaura Bauram Phase 1 November 6
11. Benipur Phase 1 November 6
12. Alinagar Phase 1 November 6
13. Darbhanga Rural Phase 1 November 6
14. Darbhanga Phase 1 November 6
15. Hayaghat Phase 1 November 6
16. Bahadurpur Phase 1 November 6
17. Keoti Phase 1 November 6
18. Jale Phase 1 November 6
19. Gaighat Phase 1 November 6
20. Aurai Phase 1 November 6
21. Minapur Phase 1 November 6
22. Bochahan (SC) Phase 1 November 6
23. Sakra (SC) Phase 1 November 6
24. Kurhani Phase 1 November 6
25. Muzaffarpur Phase 1 November 6
26. Kanti Phase 1 November 6
27. Baruraj Phase 1 November 6
28. Paroo Phase 1 November 6
29. Sahebganj Phase 1 November 6
30. Baikunthpur Phase 1 November 6
31. Barauli Phase 1 November 6
32. Gopalganj Phase 1 November 6
33. Kuchaikote Phase 1 November 6
34. Bhore (SC) Phase 1 November 6
35. Hathua Phase 1 November 6
36. Siwan Phase 1 November 6
37. Ziradei Phase 1 November 6
38. Darauli (SC) Phase 1 November 6
39. Raghunathpur Phase 1 November 6
40. Daraunda Phase 1 November 6
41. Barharia Phase 1 November 6
42. Goriakothi Phase 1 November 6
43. Maharajganj Phase 1 November 6
44. Ekma Phase 1 November 6
45. Manjhi Phase 1 November 6
46. Baniapur Phase 1 November 6
47. Taraiya Phase 1 November 6
48. Marhaura Phase 1 November 6
49. Chapra Phase 1 November 6
50. Garkha (SC) Phase 1 November 6
51. Amnour Phase 1 November 6
52. Parsa Phase 1 November 6
53. Sonepur Phase 1 November 6
54. Hajipur Phase 1 November 6
55. Lalganj Phase 1 November 6
56. Vaishali Phase 1 November 6
57. Mahua Phase 1 November 6
58. Raja Pakar (SC) Phase 1 November 6
59. Raghopur Phase 1 November 6
60. Mahnar Phase 1 November 6
61. Patepur (SC) Phase 1 November 6
62. Kalyanpur (SC) Phase 1 November 6
63. Warisnagar Phase 1 November 6
64. Samastipur Phase 1 November 6
65. Ujiarpur Phase 1 November 6
66. Morwa Phase 1 November 6
67. Sarairanjan Phase 1 November 6
68. Mohiuddinnagar Phase 1 November 6
69. Bibhutipur Phase 1 November 6
70. Rosera (SC) Phase 1 November 6
71. Hasanpur Phase 1 November 6
72. Cheria -Bariarpur Phase 1 November 6
73. Bachhwara Phase 1 November 6
74. Teghra Phase 1 November 6
75. Matihani Phase 1 November 6
76. Sahebpur Kamal Phase 1 November 6
77. Begusarai Phase 1 November 6
78. Bakhri (SC) Phase 1 November 6
79. Alauli (SC) Phase 1 November 6
80. Khagaria Phase 1 November 6
81. Beldaur Phase 1 November 6
82. Parbatta Phase 1 November 6
83. Tarapur Phase 1 November 6
84. Munger Phase 1 November 6
85. Jamalpur Phase 1 November 6
86. Suryagarha Phase 1 November 6
87. Lakhisarai Phase 1 November 6
88. Sheikhpura Phase 1 November 6
89. Barbigha Phase 1 November 6
90. Asthawan Phase 1 November 6
91. Biharsharif Phase 1 November 6
92. Rajgir (SC) Phase 1 November 6
93. Islampur Phase 1 November 6
94. Hilsa Phase 1 November 6
95. Nalanda Phase 1 November 6
96. Harnaut Phase 1 November 6
97. Mokama Phase 1 November 6
98. Barh Phase 1 November 6
99. Bakhtiarpur Phase 1 November 6
100. Digha Phase 1 November 6
101. Bankipur Phase 1 November 6
102. Kumhrar Phase 1 November 6
103. Patna Sahib Phase 1 November 6
104. Fatuha Phase 1 November 6
105. Danapur Phase 1 November 6
106. Maner Phase 1 November 6
107. Phulwari (SC) Phase 1 November 6
108. Masaurhi (SC) Phase 1 November 6
109. Paliganj Phase 1 November 6
110. Bikram Phase 1 November 6
111. Sandesh Phase 1 November 6
112. Barhara Phase 1 November 6
113. Arrah Phase 1 November 6
114. Agiaon (SC) Phase 1 November 6
115. Tarari Phase 1 November 6
116. Jagdishpur Phase 1 November 6
117. Shahpur Phase 1 November 6
118. Brahampur Phase 1 November 6
119. Buxar Phase 1 November 6
120. Dumraon Phase 1 November 6
121. Rajpur (SC) Phase 1 November 6

Bihar elections 2025: Phase 1 key stats

Polling will be held at 45,341 booths, of which 36,733 are located in rural areas.

Out of the 3.75 crore voters across these constituencies, 10.72 lakh are newly added electors. The number of voters in the 18-19 age group stands at 7.38 lakh.

The total population of these constituencies is around 6.60 crore, as per the Election Commission’s estimates. This indicates that approximately three crore people are not included in the voters’ list due to being underage or for other reasons.

Bihar assembly elections results 2025

Couting of votes polled in both phases will be held on November 14, following which the results of the Bihar assembly elections 2025 will be declared by the Election Commission.

