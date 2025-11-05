Bihar Assembly Election: Full list of constituencies going to vote in Phase 1 | Check here

The first phase of the Bihar assembly elections will take place on 121 seats on Thursday, with 3.75 crore voters set to decide the fate of 1,314 candidates, including key contenders such as Tejashwi Yadav, Mahagathbandhan's chief ministerial candidate, and Deputy Chief Minister Samrat Choudhary of the BJP.
Tejashwi Yadav is seeking a third consecutive win from Raghopur. His main challenger is Satish Kumar of the BJP, who had defeated Yadav’s mother Rabri Devi in the constituency in 2010 when he was contesting on a JD(U) ticket. The seat was expected to become a charged battleground after Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor initially expressed interest in challenging Yadav in his stronghold. However, Kishor eventually chose not to contest, and his party fielded Chanchal Singh instead.
Key contests in phase 1
In nearby Mahua, Tejashwi’s elder brother Tej Pratap Yadav, now heading his own outfit Janshakti Janata Dal, is in a multi-cornered contest. He is attempting to take the seat from the sitting RJD MLA Mukesh Raushan. The contest has intensified further with the presence of Sanjay Singh of the Lok Janshakti Party (Ram Vilas), who is part of the NDA, and Independent candidate Ashma Parveen, who finished as runner-up in 2020.
The first phase will also be significant for several ministers in the Nitish Kumar-led government, including Deputy Chief Ministers Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha, whose electoral prospects will be determined in this round.
Here's a complete list of constituencies voting on November 6 in the first phase of Bihar elections:
|
S. No.
|
Constituency
|
Phase
|
Election Date
|1.
|Alamnagar
|Phase 1
|November 6
|2.
|Bihariganj
|Phase 1
|November 6
|3.
|Singheshwar (SC)
|Phase 1
|November 6
|4.
|Madhepura
|Phase 1
|November 6
|5.
|Sonbarsha (SC)
|Phase 1
|November 6
|6.
|Saharsa
|Phase 1
|November 6
|7.
|Simri Bakhtiarpur
|Phase 1
|November 6
|8.
|Mahishi
|Phase 1
|November 6
|9.
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Phase 1
|November 6
|10.
|Gaura Bauram
|Phase 1
|November 6
|11.
|Benipur
|Phase 1
|November 6
|12.
|Alinagar
|Phase 1
|November 6
|13.
|Darbhanga Rural
|Phase 1
|November 6
|14.
|Darbhanga
|Phase 1
|November 6
|15.
|Hayaghat
|Phase 1
|November 6
|16.
|Bahadurpur
|Phase 1
|November 6
|17.
|Keoti
|Phase 1
|November 6
|18.
|Jale
|Phase 1
|November 6
|19.
|Gaighat
|Phase 1
|November 6
|20.
|Aurai
|Phase 1
|November 6
|21.
|Minapur
|Phase 1
|November 6
|22.
|Bochahan (SC)
|Phase 1
|November 6
|23.
|Sakra (SC)
|Phase 1
|November 6
|24.
|Kurhani
|Phase 1
|November 6
|25.
|Muzaffarpur
|Phase 1
|November 6
|26.
|Kanti
|Phase 1
|November 6
|27.
|Baruraj
|Phase 1
|November 6
|28.
|Paroo
|Phase 1
|November 6
|29.
|Sahebganj
|Phase 1
|November 6
|30.
|Baikunthpur
|Phase 1
|November 6
|31.
|Barauli
|Phase 1
|November 6
|32.
|Gopalganj
|Phase 1
|November 6
|33.
|Kuchaikote
|Phase 1
|November 6
|34.
|Bhore (SC)
|Phase 1
|November 6
|35.
|Hathua
|Phase 1
|November 6
|36.
|Siwan
|Phase 1
|November 6
|37.
|Ziradei
|Phase 1
|November 6
|38.
|Darauli (SC)
|Phase 1
|November 6
|39.
|Raghunathpur
|Phase 1
|November 6
|40.
|Daraunda
|Phase 1
|November 6
|41.
|Barharia
|Phase 1
|November 6
|42.
|Goriakothi
|Phase 1
|November 6
|43.
|Maharajganj
|Phase 1
|November 6
|44.
|Ekma
|Phase 1
|November 6
|45.
|Manjhi
|Phase 1
|November 6
|46.
|Baniapur
|Phase 1
|November 6
|47.
|Taraiya
|Phase 1
|November 6
|48.
|Marhaura
|Phase 1
|November 6
|49.
|Chapra
|Phase 1
|November 6
|50.
|Garkha (SC)
|Phase 1
|November 6
|51.
|Amnour
|Phase 1
|November 6
|52.
|Parsa
|Phase 1
|November 6
|53.
|Sonepur
|Phase 1
|November 6
|54.
|Hajipur
|Phase 1
|November 6
|55.
|Lalganj
|Phase 1
|November 6
|56.
|Vaishali
|Phase 1
|November 6
|57.
|Mahua
|Phase 1
|November 6
|58.
|Raja Pakar (SC)
|Phase 1
|November 6
|59.
|Raghopur
|Phase 1
|November 6
|60.
|Mahnar
|Phase 1
|November 6
|61.
|Patepur (SC)
|Phase 1
|November 6
|62.
|Kalyanpur (SC)
|Phase 1
|November 6
|63.
|Warisnagar
|Phase 1
|November 6
|64.
|Samastipur
|Phase 1
|November 6
|65.
|Ujiarpur
|Phase 1
|November 6
|66.
|Morwa
|Phase 1
|November 6
|67.
|Sarairanjan
|Phase 1
|November 6
|68.
|Mohiuddinnagar
|Phase 1
|November 6
|69.
|Bibhutipur
|Phase 1
|November 6
|70.
|Rosera (SC)
|Phase 1
|November 6
|71.
|Hasanpur
|Phase 1
|November 6
|72.
|Cheria -Bariarpur
|Phase 1
|November 6
|73.
|Bachhwara
|Phase 1
|November 6
|74.
|Teghra
|Phase 1
|November 6
|75.
|Matihani
|Phase 1
|November 6
|76.
|Sahebpur Kamal
|Phase 1
|November 6
|77.
|Begusarai
|Phase 1
|November 6
|78.
|Bakhri (SC)
|Phase 1
|November 6
|79.
|Alauli (SC)
|Phase 1
|November 6
|80.
|Khagaria
|Phase 1
|November 6
|81.
|Beldaur
|Phase 1
|November 6
|82.
|Parbatta
|Phase 1
|November 6
|83.
|Tarapur
|Phase 1
|November 6
|84.
|Munger
|Phase 1
|November 6
|85.
|Jamalpur
|Phase 1
|November 6
|86.
|Suryagarha
|Phase 1
|November 6
|87.
|Lakhisarai
|Phase 1
|November 6
|88.
|Sheikhpura
|Phase 1
|November 6
|89.
|Barbigha
|Phase 1
|November 6
|90.
|Asthawan
|Phase 1
|November 6
|91.
|Biharsharif
|Phase 1
|November 6
|92.
|Rajgir (SC)
|Phase 1
|November 6
|93.
|Islampur
|Phase 1
|November 6
|94.
|Hilsa
|Phase 1
|November 6
|95.
|Nalanda
|Phase 1
|November 6
|96.
|Harnaut
|Phase 1
|November 6
|97.
|Mokama
|Phase 1
|November 6
|98.
|Barh
|Phase 1
|November 6
|99.
|Bakhtiarpur
|Phase 1
|November 6
|100.
|Digha
|Phase 1
|November 6
|101.
|Bankipur
|Phase 1
|November 6
|102.
|Kumhrar
|Phase 1
|November 6
|103.
|Patna Sahib
|Phase 1
|November 6
|104.
|Fatuha
|Phase 1
|November 6
|105.
|Danapur
|Phase 1
|November 6
|106.
|Maner
|Phase 1
|November 6
|107.
|Phulwari (SC)
|Phase 1
|November 6
|108.
|Masaurhi (SC)
|Phase 1
|November 6
|109.
|Paliganj
|Phase 1
|November 6
|110.
|Bikram
|Phase 1
|November 6
|111.
|Sandesh
|Phase 1
|November 6
|112.
|Barhara
|Phase 1
|November 6
|113.
|Arrah
|Phase 1
|November 6
|114.
|Agiaon (SC)
|Phase 1
|November 6
|115.
|Tarari
|Phase 1
|November 6
|116.
|Jagdishpur
|Phase 1
|November 6
|117.
|Shahpur
|Phase 1
|November 6
|118.
|Brahampur
|Phase 1
|November 6
|119.
|Buxar
|Phase 1
|November 6
|120.
|Dumraon
|Phase 1
|November 6
|121.
|Rajpur (SC)
|Phase 1
|November 6
Bihar elections 2025: Phase 1 key stats
Polling will be held at 45,341 booths, of which 36,733 are located in rural areas.
Out of the 3.75 crore voters across these constituencies, 10.72 lakh are newly added electors. The number of voters in the 18-19 age group stands at 7.38 lakh.
The total population of these constituencies is around 6.60 crore, as per the Election Commission’s estimates. This indicates that approximately three crore people are not included in the voters’ list due to being underage or for other reasons.
Bihar assembly elections results 2025
Couting of votes polled in both phases will be held on November 14, following which the results of the Bihar assembly elections 2025 will be declared by the Election Commission.
|
Bihar Assembly Elections 2025: From Tejashwi Yadav to Samrat Choudhary, key candidates in Phase 1
|
Bihar Assembly Election voters list: Step-by-step guide to search your voter ID using EPIC number, name