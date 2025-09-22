Maruti, Tata, Mahindra, more reduce car prices: Find out how much you can save on your favourite model

Advertisement
Car manufacturers have announced reduced prices on all their models. Sales of these cars began on September 22, following the announcement of the GST rate cut.

Written By: Om Gupta
New Delhi:

Starting September 22, 2025, the new GST 2.0 policy presents a significant opportunity for car buyers, as major automotive brands are offering substantial discounts. Companies like Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Hyundai, Toyota, Range Rover, Skoda, and Kia are providing attractive offers, with discounts on some models reaching up to Rs 30 lakh.

This festive season could be the perfect time to purchase a new car. Here is a breakdown of the discounts available by brand and model:

Mahindra - Discounts up to Rs 1.56 lakh

  • Bolero Neo: Up to Rs 1.27 lakh
  • XUV 3XO: Up to Rs 1.40 lakh (petrol) and Rs 1.56 lakh (diesel)
  • Thar Range: Up to Rs 1.35 lakh
  • Thar Rock: Up to Rs 1.33 lakh
  • Scorpio Classic: Up to Rs 1.01 lakh
  • Scorpio N: Up to Rs 1.45 lakh
  • XUV700: Up to Rs 1.43 lakh

Tata Motors - Discounts up to Rs 1.55 lakh

  • Tiago: Up to Rs 75,000
  • Tiago EV: Up to Rs 80,000
  • Altroz: Up to Rs 1.10 lakh
  • Punch: Up to Rs 85,000
  • Nexon: Up to Rs 1.55 lakh
  • Harrier: Up to Rs 1.40 lakh
  • Safari: Up to Rs 1.45 lakh
  • Curvv: Up to Rs 65,000

Toyota - Discounts up to Rs 3.49 lakh

  • Fortuner: Up to Rs 3.49 lakh
  • Legender: Up to Rs 3.34 lakh
  • Hilux: Up to Rs 2.52 lakh
  • Vellfire: Up to Rs 2.78 lakh
  • Camry: Up to Rs 1.01 lakh
  • Innova Crysta: Up to Rs 1.80 lakh
  • Innova Hycross: Up to Rs 1.15 lakh
  • Other models: Up to Rs 1.11 lakh

Range Rover - Discounts up to Rs 30.4 lakh

  • Range Rover 4.4P SV LWB: Up to Rs 30.4 lakh
  • Range Rover 3.0D SV LWB: Up to Rs 27.4 lakh
  • Range Rover 3.0P Autobiography: Up to Rs 18.3 lakh
  • Range Rover Sport 4.4 SV: Up to Rs 19.7 lakh
  • Range Rover Velar 2.0D/2.0P: Up to Rs 6 lakh
  • Range Rover Evoque 2.0D/2.0P: Up to Rs 4.6 lakh
  • Defender Range: Up to Rs 18.6 lakh
  • Discovery: Up to Rs 9.9 lakh
  • Discovery Sport: Up to Rs 4.6 lakh

Kia Motors - Discounts up to Rs 4.48 lakh

  • Sonet: Up to Rs 1.64 lakh
  • Sonet S-Line: Up to Rs 1.86 lakh
  • Seltos: Up to Rs 75,372
  • Carens: Up to Rs 48,513
  • Carens Clavis: Up to Rs 78,674
  • Carnival: Up to Rs 4.48 lakh

Skoda - Discounts up to Rs 5.8 lakh

  • Kodiaq: Up to Rs 3.3 lakh (GST) + Rs 2.5 lakh (festival offer)
  • Kushaq: Up to Rs 66,000 (GST) + Rs 2.5 lakh (offer)
  • Slavia: Up to Rs 63,000 (GST) + Rs 1.2 lakh (festive discount)

Hyundai - Discounts up to Rs 2.4 lakh

  • Grand i10 Nios: Up to Rs 73,808
  • Aura: Up to Rs 78,465
  • Exter: Up to Rs 89,209
  • i20: Up to Rs 98,053, with Rs 1.08 lakh on the N-Line
  • Venue: Up to Rs 1.23 lakh
  • Verna: Up to Rs 60,640
  • Creta: Up to Rs 72,145 (N-Line up to Rs 71,762)
  • Alcazar: Up to Rs 75,376
  • Tucson: Up to Rs 2.4 lakh

Renault - Discounts up to Rs 96,395

  • Kiger: Up to Rs 96,395

Maruti Suzuki - Discounts up to Rs 2.25 lakh

  • Alto K10: Up to Rs 40,000
  • WagonR: Up to Rs 57,000
  • Swift: Up to Rs 58,000
  • Dzire: Up to Rs 61,000
  • Baleno: Up to Rs 60,000
  • Fronx: Up to Rs 68,000
  • Brezza: Up to Rs 78,000
  • Eeco: Up to Rs 51,000
  • Ertiga: Up to Rs 41,000
  • Celerio: Up to Rs 50,000
  • S-Presso: Up to Rs 38,000
  • Ignis: Up to Rs 52,000
  • Jimny: Up to Rs 1.14 lakh
  • XL6: Up to Rs 35,000
  • Invicto: Up to Rs 2.25 lakh

Nissan - Discounts up to Rs 1 lakh

  • Magnite Visia MT: Now priced under Rs 6 lakh
  • Magnite CVT Tekna: Up to Rs 97,300
  • Magnite CVT Tekna+: Up to Rs 1,00,400
  • CNG Kit: Rs 71,999 (with a Rs 3,000 discount)

Honda - Discounts up to Rs 95,500

  • Amaze 2nd Generation: Up to Rs 72,800
  • Amaze 3rd Generation: Up to Rs 95,500
  • Elevate: Up to Rs 58,400
  • City: Up to Rs 57,500

