Maruti, Tata, Mahindra, more reduce car prices: Find out how much you can save on your favourite model

Starting September 22, 2025, the new GST 2.0 policy presents a significant opportunity for car buyers, as major automotive brands are offering substantial discounts. Companies like Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Hyundai, Toyota, Range Rover, Skoda, and Kia are providing attractive offers, with discounts on some models reaching up to Rs 30 lakh.
This festive season could be the perfect time to purchase a new car. Here is a breakdown of the discounts available by brand and model:
Mahindra - Discounts up to Rs 1.56 lakh
- Bolero Neo: Up to Rs 1.27 lakh
- XUV 3XO: Up to Rs 1.40 lakh (petrol) and Rs 1.56 lakh (diesel)
- Thar Range: Up to Rs 1.35 lakh
- Thar Rock: Up to Rs 1.33 lakh
- Scorpio Classic: Up to Rs 1.01 lakh
- Scorpio N: Up to Rs 1.45 lakh
- XUV700: Up to Rs 1.43 lakh
Tata Motors - Discounts up to Rs 1.55 lakh
- Tiago: Up to Rs 75,000
- Tiago EV: Up to Rs 80,000
- Altroz: Up to Rs 1.10 lakh
- Punch: Up to Rs 85,000
- Nexon: Up to Rs 1.55 lakh
- Harrier: Up to Rs 1.40 lakh
- Safari: Up to Rs 1.45 lakh
- Curvv: Up to Rs 65,000
Toyota - Discounts up to Rs 3.49 lakh
- Fortuner: Up to Rs 3.49 lakh
- Legender: Up to Rs 3.34 lakh
- Hilux: Up to Rs 2.52 lakh
- Vellfire: Up to Rs 2.78 lakh
- Camry: Up to Rs 1.01 lakh
- Innova Crysta: Up to Rs 1.80 lakh
- Innova Hycross: Up to Rs 1.15 lakh
- Other models: Up to Rs 1.11 lakh
Range Rover - Discounts up to Rs 30.4 lakh
- Range Rover 4.4P SV LWB: Up to Rs 30.4 lakh
- Range Rover 3.0D SV LWB: Up to Rs 27.4 lakh
- Range Rover 3.0P Autobiography: Up to Rs 18.3 lakh
- Range Rover Sport 4.4 SV: Up to Rs 19.7 lakh
- Range Rover Velar 2.0D/2.0P: Up to Rs 6 lakh
- Range Rover Evoque 2.0D/2.0P: Up to Rs 4.6 lakh
- Defender Range: Up to Rs 18.6 lakh
- Discovery: Up to Rs 9.9 lakh
- Discovery Sport: Up to Rs 4.6 lakh
Kia Motors - Discounts up to Rs 4.48 lakh
- Sonet: Up to Rs 1.64 lakh
- Sonet S-Line: Up to Rs 1.86 lakh
- Seltos: Up to Rs 75,372
- Carens: Up to Rs 48,513
- Carens Clavis: Up to Rs 78,674
- Carnival: Up to Rs 4.48 lakh
Skoda - Discounts up to Rs 5.8 lakh
- Kodiaq: Up to Rs 3.3 lakh (GST) + Rs 2.5 lakh (festival offer)
- Kushaq: Up to Rs 66,000 (GST) + Rs 2.5 lakh (offer)
- Slavia: Up to Rs 63,000 (GST) + Rs 1.2 lakh (festive discount)
Hyundai - Discounts up to Rs 2.4 lakh
- Grand i10 Nios: Up to Rs 73,808
- Aura: Up to Rs 78,465
- Exter: Up to Rs 89,209
- i20: Up to Rs 98,053, with Rs 1.08 lakh on the N-Line
- Venue: Up to Rs 1.23 lakh
- Verna: Up to Rs 60,640
- Creta: Up to Rs 72,145 (N-Line up to Rs 71,762)
- Alcazar: Up to Rs 75,376
- Tucson: Up to Rs 2.4 lakh
Renault - Discounts up to Rs 96,395
- Kiger: Up to Rs 96,395
Maruti Suzuki - Discounts up to Rs 2.25 lakh
- Alto K10: Up to Rs 40,000
- WagonR: Up to Rs 57,000
- Swift: Up to Rs 58,000
- Dzire: Up to Rs 61,000
- Baleno: Up to Rs 60,000
- Fronx: Up to Rs 68,000
- Brezza: Up to Rs 78,000
- Eeco: Up to Rs 51,000
- Ertiga: Up to Rs 41,000
- Celerio: Up to Rs 50,000
- S-Presso: Up to Rs 38,000
- Ignis: Up to Rs 52,000
- Jimny: Up to Rs 1.14 lakh
- XL6: Up to Rs 35,000
- Invicto: Up to Rs 2.25 lakh
Nissan - Discounts up to Rs 1 lakh
- Magnite Visia MT: Now priced under Rs 6 lakh
- Magnite CVT Tekna: Up to Rs 97,300
- Magnite CVT Tekna+: Up to Rs 1,00,400
- CNG Kit: Rs 71,999 (with a Rs 3,000 discount)
Honda - Discounts up to Rs 95,500
- Amaze 2nd Generation: Up to Rs 72,800
- Amaze 3rd Generation: Up to Rs 95,500
- Elevate: Up to Rs 58,400
- City: Up to Rs 57,500
ALSO READ: Nissan joins race for fully autonomous cars with new technology push